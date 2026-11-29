După ce au decis să pună capăt relației de trei ani, Ionuț Mocăniță și Claudia Ion au plecat separat de la Insula Iubirii. Concurentul a ales să continue povestea alături de ispita Andrușca, iar cei doi s-au întors împreună în România. Revederea cu celelalte ispite pe Aeroportul Otopeni ar fi fost însă una tensionată, unde Larisa Spătaru ar fi agresat-o fizic pe Andrușca.

Concurenții și ispitele de la Insula Iubirii au revenit în România cu același avion, după încheierea filmărilor din Thailanda. Dacă pe parcursul emisiunii au existat numeroase momente tensionate, se pare că nici drumul spre casă nu a fost lipsit de incidente.

Conflictul dintre cele două ispite feminine ar fi degenerat chiar în aeroport, după întoarcerea din Thailanda. Deși Andrușca a negat zvonurile privind o altercație fizică, numele ei și cel al Larisei Spătaru au fost asociate cu un episod tensionat. Motivul neînțelegerilor ar avea legătură cu situația personală a celor implicați, însă circumstanțele exacte ale presupusului incident nu sunt clare.

Între timp, relația dintre Andrușca și Ionuț Mocăniță pare să fi continuat și după încheierea filmărilor. Cei doi au fost văzuți împreună în repetate rânduri, au participat inclusiv la nunta lui Cristi Pungă și a Francescăi Sarao, iar în mediul online au apărut indicii locuiesc împreună. Mai mult, au existat și speculații potrivit cărora ispita ar fi însărcinată, informație care nu a fost confirmată.

Ionuț Mocăniță și Claudia și-au luat „adio”

Revenind la experiența din Thailanda, Ionuț și Claudia au venit în emisiune pentru a-și testa relația de trei ani, însă parcursul lor a scos la iveală numeroase probleme. Amândoi au renunțat la coliere înainte de ultimul bonfire, iar întâlnirea finală s-a desfășurat într-o atmosferă tensionată.

Mocăniță și-a cerut scuze pentru comportamentul avut și pentru apropierea de prietena Claudiei, Gândac, recunoscând că a greșit față de fosta parteneră.

„Au fost niște mesaje între mine și fata respectivă, i-am spus că nu sunt bine (…) Eu încerc acum aici să spun că am făcut niște lucruri, că îmi fac rău (…) I-am dat niște mesaje și i-am spus că aveam niște gânduri să mă despart. Eu când am vorbit chestia asta cu ea, nu avusesem niciun răspuns de la Insulă (…) Da (n.r. că s-a sărutat) (…) Pentru că am reușit să mă deschid și să îi spun niște lucruri. Îmi pare rău, nu sunt mândru de ce am făcut (…) Îmi pare rău pentru ce am făcut (…) Nu pot să vorbesc cu ea (…) Cum am spus, mai erau detalii de spus. Îmi pare rău inclusiv cu chestia asta că mă mințeam pe mine, pentru că trebuia să vin să spun că să ne despărțim”, a mai spus Ionuț Mocăniță la bonfire.

CITEȘTE ȘI: Claudia Ion i-a „împachetat” pe Andrușca și Prințul Marco după ce s-a aflat despre idila lui Eduard: „De ce pretindeți că sunteți fericiți în viețile voastre, dar…”

Prințul Marco dezvăluie un episod bulversant petrecut la Insula iubirii. Ispita care ar fi comis-o în baie cu un bărbat din afara emisiunii: ”Șterge-te la gură”