Cucu Gram, cunoscut publicului drept Cucu de la Noaptea Târziu, pare să nu aibă de gând să renunțe prea curând la statutul de burlac. După mai multe experiențe sentimentale și o perioadăîn care a preferat să se concentreze asupra propriei persoane, artistul nu se grăbește să-și găsească jumătatea. A venit direct de la radio la gala „20 Years of Luxury – A Night of Old Hollywood Glamour” și a stat de vorbă cu CANCAN.RO despre viața sentimentală, planurile de sărbători și lecțiile pe care le-a învățat la 33 de ani. Deși nu duce lipsă de admiratoare, Cucu spune că preferă să fie singur decât să intre într-o relație nepotrivită.

Cucu a vorbit recent, tot pentru CANCAN.RO, despre perioada în care nu avea pe nimeni în viața sentimentală și despre lecțiile învățate după ultima poveste de dragoste. La gala „20 Years of Luxury – A Night of Old Hollywood Glamour” a ajuns direct de la radio, fără să mai treacă pe acasă. Chiar dacă în seara evenimentului a venit însoțit de prieteni, când vine vorba despredragoste, artistul este pe cont propriu. Și nu pare să-l deranjeze deloc! Ba mai mult, a recunoscut pentru CANCAN.RO că traversează o perioadă frumoasă, în care se bucură de lucrurile pe care le face și nu simte nevoia să forțeze apariția unei relații.

Cucu:„ Partea asta fizică pe care o caută toată lumea o găsești la oricine.”

Deși recunoaște că îi place să fie într-o relație, Cucu spune că este important să întâlnească persoana potrivită. Artistul a mărturisit pentru CANCAN.RO că preferă să fie singur decât să intre într-o relație în care cei doi ajung să se afecteze reciproc. Iar când vine vorba despre viitoarea parteneră, are câteva criterii clare. Sinceritatea și respectul sunt esențiale, însă există un detaliu pe care îl consideră mai important decât aspectul fizic.

CANCAN.RO: Bună, ce faci? Mă bucur să te văd în seara asta.

Cucu: Bună seara! Abia aici am venit și eu. Acum am ajuns, vin direct de la muncă, de la radio.

Da, și am venit aici, la evenimentul ăsta, și văd că deja începe să sune frumos și abia aștept să mădistrez în seara asta.

CANCAN.RO: Ești singur sau împreună cu cineva?

Cucu: Nu, sunt cu prietenii mei, dar dacă mă întrebi de partea sentimentală, în momentul ăstasunt singur. Îmi păstrez treaba aia a mea cu „singur cuc”. În momentul ăsta sunt singur, dar e frumos, e frumoasă perioada asta.

CANCAN.RO: Și nu ai vrea să-ți găsești pe cineva, o jumătate a ta?

Cucu: Măi, îți dai seama, eu tot timpul am zis treaba asta, îmi place să fiu într-o relație cu cineva, dar trebuie să fie persoana potrivită, că dacă e o persoană nepotrivită și încerc unde nu e locul, mai bine singur decât să fiu cu cineva într-o relație și să ne afectăm unul pe altul.

CANCAN.RO: Ce calități ar trebui să aibă viitoarea ta iubită?

Cucu: Măi, cred că cel mai important lucru e sinceritatea, pentru că foarte rar mai găsești oamenisinceri. Respectul față de sine și față de partener, adică față de ea și față de mine. Și cam atât. Șisă aibă materie cenușie, cam asta e cel mai important, pentru că partea asta fizică pe care o cautătoată lumea o găsești la oricine, dar partea interioară e cea mai importantă.

CANCAN.RO: Ce faci de sărbători? Cum vrei să petreci? Și Crăciunul, și Anul Nou?

Cucu: De Crăciun, sincer, o să merg acasă la ai mei, în special la mama mea, care mă așteaptă. Mă sună de vreo trei luni, tot așteaptă să ajung acasă. Și de Anul Nou, s-ar putea să am un eveniment și imediat după Anul Nou e foarte posibil să plecăm, gașca, să plecăm în Bali.

CANCAN.RO: Există vreo lecție pe care ai învățat-o din anul acesta, din 2026?

Cucu: Uuuu, sunt foarte multe lecții. Chiar anul ăsta a fost pentru mine, am făcut 33 de ani și mi se pare că e o cifră. Toată lumea mi-a spus că la 33 de ani se schimbă viața și chiar asta s-a întâmplat. Și cred că una dintre cele mai importante lecții e că trebuie să fiu eu fericit, eu cu mine. Pentru că de foarte multe ori încercam să-mi găsesc fericirea în lucruri care nu țineau de mine și în momentul de față mă bucură orice lucru mic. Și cred că asta e cea mai importantă înviață, să te bucuri de lucrurile mici. Nu trebuie să ai neapărat lucruri mari în viață ca să fii fericit.

CANCAN.RO: Bine, îți mulțumesc. Gata, nu te mai rețin. Petrecere frumoasă!

Cucu: Mulțumesc frumos, seară frumoasă și ne vedem data viitoare la CANCAN.

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