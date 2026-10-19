Cucu de la Noaptea Târziu, jefuit în Madrid și probleme în dragoste: „Momentan, no love. Nu există dragoste. S-a dus!”

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“Momentan e „no love”. Nu există dragoste. S-a dus!” Acesta este statusul sentimental al lui Cucu de la Noaptea Târziu. În exclusivitate pentru CANCAN.RO, artistul ne-a povestit despre viața sa amoroasă, lecțiile învățate în urma fostei relații, dar și despre experiența neplăcută prin care a trecut în Madrid, unde a fost jefuit și a rămas fără portcard și acte.

Cucu a povestit că se plimba pe Gran Vía, una dintre cele mai cunoscute străzi din Madrid, când a fost buzunărit fără să-și dea seama. Artistul bănuiește că cei care l-au vizat ar fi fost români și a realizat abia după două zile că îi lipseau cardurile bancare. Între timp, hoții apucaseră să facă mai multe cheltuieli, însă de valori mici.

„Asta trebuie să înțeleagă oamenii: noi suntem încă prieteni”

Deși proiectul Noaptea Târziu nu mai este la fel de prezent pe scena muzicală, legătura dintre membrii trupei a rămas la fel de strânsă. Cucu spune că aceștia se întâlnesc în continuare și păstrează relația de prietenie, iar o eventuală revenire muzicală nu este exclusă, chiar dacă, momentan, nu există un plan concret în acest sens.

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Cucu a povestit cum a rămas fără portcard în timp ce se plimba prin centrul Madridului

Cucu a povestit cum a rămas fără portcard în timp ce se plimba prin centrul Madridului

CANCAN: Ce ai pățit?

Cucu Gram: Mi s-a furat portcardul cu tot, cu buletin, cu tot, tot, tot, când am fost în Madrid. Am avut noroc că am avut pașaportul în ghiozdan, că altfel rămâneam prin Madrid.

CANCAN: Ce s-a întâmplat?

Cucu Gram: Eram prin centru, pe Gran Vía, în Madrid, și niște băieți, care cred că sunt români, m-au buzunărit și nu mi-am dat seama. Au dat așa un pic în mine și mi-am dat seama după două zile că nu mai am cardurile și că mi-au făcut doar niște cheltuieli mici. Am mai pățit ceva asemănător și în zilele următoare, dar atunci am fost mai atent. În ziua respectivă, asta a fost. În rest, nu prea am avut astfel de pățanii. Am fost cuminte. Am avut foarte multă treabă vara aceasta, am fost la multe festivaluri, unde am și pus muzică, mai nou, și cam asta a fost. Nu am făcut prostioare, deci sunt cuminte momentan.

CANCAN: Cum stai cu dragostea?

Cucu Gram: Răspunsul e aici, uite, vezi? Momentan e „no love”. Nu există dragoste. S-a dus! Fuse și se duse, știi cum spune omul? A fost, dar s-a terminat de mult, cred că de un an și ceva. Trebuie să înveți din fostele relații, astfel încât următoarea să fie mai bună. Pentru mine a fost o relație foarte frumoasă, dar s-a încheiat. Acum păstrez lucrurile bune din relația aceea și, probabil, le voi lua cu mine în următoarea relație, când va fi aceasta. Nu știu când.

CANCAN: Ce nu ai mai face în următoarea relație? Spune-ne un lucru pe care l-ai schimba.

Cucu Gram: Nu știu dacă o să sune urât sau nu, dar mi-aș acorda și mie puțin timp să-mi văd de treburile mele. În trecut, când eram într-o relație, îmi plăcea să stau mereu alături de persoana respectivă, bot în bot. Dar se duce dragostea dacă stai tot timpul bot în bot. Cred că principala schimbare ar fi să ofer spațiu și să ne acordăm reciproc mai multă libertate.
Îți dai seama că o să iubesc, clar, dar nu sufocant. Când ești mai mic, ești puțin mai prost, ce să zic acum?

CANCAN: În rest, lumea îți scrie? Fetele îți scriu?

Cucu Gram: Da, îți dai seama că am mai vorbit cu fete în perioada asta, dar nu s-a legat nimic. În momentul în care simți de la început că nu există acel „spark”, că nu este chimia aceea, nu are rost să forțezi lucrurile. Dacă se va întâmpla pe viitor, Doamne ajută!

CANCAN: Și ce planuri ai pentru viitor?

Cucu Gram: În primul rând, o să mai am niște proiecte, atât solo, cât și cu altcineva, dar nu pot să spun momentan, pentru că nu am voie. Vor fi proiecte de cântat, de filmat și de toate.
Și partea aceasta de DJ, de care m-am apucat acum un an și ceva, vreau să o duc cât mai sus.

CANCAN: Te întreabă toată lumea ce se întâmplă cu Noaptea Târziu?

Cucu Gram: Cu Noaptea Târziu chiar ne-am văzut acum câteva zile. De fapt, ne vedem zilnic. Asta trebuie să înțeleagă oamenii: noi suntem încă prieteni. Muzica este momentan mai în spate, dar încercăm să venim cu ceva cândva. Nu am dispărut de tot. Poate revenim mâine sau peste un an. Când anume, habar n-am.

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