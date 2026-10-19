Miruna Milu, abandonată de prieteni și rude: „Când mi-am schimbat viața, nu m-a mai căutat nimeni!”

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„Nu este vorba doar despre prieteni, ci și despre rude”, a mărturisit Miruna Milu în cadrul emisiunii CANCAN EXCLUSIV. Aceasta susține că, în momentul în care a renunțat la viața pe care o ducea în trecut și a decis să o ia de la zero, oamenii apropiați au dispărut din viața ei, lăsând-o să se descurce singură.

Miruna Milu a povestit că a realizat cine îi era cu adevărat alături abia după ce și-a schimbat direcția în viață. Deși în trecut era mereu atentă cu cei din jur, le oferea cadouri și încerca să le facă pe plac, în momentul în care a renunțat la aceste gesturi, multe dintre relațiile sale s-au rupt. Vedeta recunoaște că nu a văzut la timp adevăratele intenții ale celor din jur și că lecțiile primite au fost dure.

„Rudele cu care vorbeai mereu și care, dintr-odată, dispar și nu-ți mai dau nici măcar un mesaj”

În mod surprinzător, sprijinul de care avea nevoie a venit din partea unor persoane necunoscute, care au descoperit-o pe rețelele sociale și au ales să îi fie alături în noul capitol al vieții sale, apreciindu-i munca și curajul de a o lua de la capăt. Interviul integral poate fi urmărit aici. (Ella Vișan și Miruna Milu, pentru prima dată împreună: prietenia, regretele și căderea de pe munte)

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Miruna Milu parasita de toti cei propiati

CANCAN: Ai avut oameni care au fost lângă tine, cu care te-ai fi putut sfătui atunci când ai vrut să iei anumite decizii, nu neapărat legate de acest domeniu, ci în general?

Miruna Milu: Nu. Să știi că am fost cam singură. Iar oamenii care erau lângă mine au fost, în mare parte, din interes. În momentul în care am spus că vreau să fac tratamente faciale și m-am mutat de la Brașov, nu m-a mai căutat nimeni. Nimeni!

CANCAN: Câți prieteni ți-au rămas de atunci?

Miruna Milu: Nimeni.

CANCAN: Deci ai început cumva de la zero: o viață nouă, un job nou, prieteni noi, un alt anturaj?

Miruna Milu: Nimeni. Fetele care veneau la mine acasă, cu care stăteam și ieșeam în oraș, persoanele care veneau și stăteau cu pisica mea atunci când eram plecată… În momentul în care am spus că nu mai fac asta, că vreau să fac tratamente și că mi-am schimbat viața, nu mi-au dat nici măcar un mesaj să mă întrebe dacă sunt bine sau ce fac. Nimic. În schimb, m-au susținut în business-ul pe care îl am acum și în ceea ce fac oameni care nici măcar nu mă cunoșteau. M-au descoperit pe rețelele sociale, au venit cu drag la mine, au fost mulțumiți de serviciile mele și m-au susținut. Foarte multe fete pe care nu le cunoșteam m-au susținut în această schimbare.

CANCAN: Erai conștientă, în perioada aceea, că mulți se apropiau de tine pentru că erai destul de cunoscută și celebră și poate că voiau să-și facă puțină reclamă pe spatele tău?

Miruna Milu: Nu, să știi că nu vedeam lucrurile așa. Vedeam totul în roz. Credeam în prietenie și aveam impresia că toată lumea este bine intenționată, dar nu era așa.

CANCAN: Deci ai avut parte de niște lecții destul de dure acum un an și jumătate.

Miruna Milu: Cam dure, da.

CANCAN: Probabil că țineai mult la unii dintre acești prieteni.

Miruna Milu: Exact. Dar îți dai seama că ceva nu este în regulă atunci când vezi că omul acela nu te caută niciodată. Și nu este vorba doar despre prieteni, ci și despre rude.

CANCAN: Adică rudele nu te mai caută?

Miruna Milu: Da. Rudele cu care vorbeai mereu și care, dintr-odată, dispar și nu-ți mai dau nici măcar un mesaj.

CANCAN: Le întrețineai cumva? Investiai și material în aceste relații, ca să spun așa? Crezi că și acest lucru a contat?

Miruna Milu: Eu am fost mereu drăguță cu toată lumea, să știi, inclusiv cu familia și cu prietenele. Mereu aduceam un cadou, ofeream câte ceva. Eu nu puteam să fiu altfel…

CANCAN: Iar când ai încetat să mai faci aceste gesturi, au dispărut?

Miruna Milu: Da, exact. Între timp, am devenit zgârcită și nu mai cumpăr nimic.

NU RATA: Trecutul o macină pe Miruna Milu. Vedeta recunoaște fără menajamente: „Nu aș mai face nimic din ceea ce am făcut”

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