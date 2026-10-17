Trecutul o macină pe Miruna Milu. Vedeta recunoaște fără menajamente: „Nu aș mai face nimic din ceea ce am făcut”

Trecutul o macină pe Miruna Milu. Vedeta recunoaște fără menajamente: „Nu aș mai face nimic din ceea ce am făcut”
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„Dacă aș avea o baghetă magică, aș schimba totul și nu aș mai face ceea ce am făcut.” Invitată în platoul emisiunii CANCAN EXCLUSIV, Miruna Milu vorbește deschis despre alegerile pe care astăzi le privește cu regret și recunoaște că, dacă ar putea lua totul de la capăt, ar proceda cu totul diferit.

În anul al doilea de facultate, aceasta a renunțat la studiile de medicină veterinară, deși, privind în urmă, consideră că ar fi fost mai bine să le ducă la bun sfârșit. În locul diplomei universitare, a ales un alt drum, iar acum vorbește despre oportunitățile la care a renunțat și despre cum și-ar fi imaginat viața dacă ar fi făcut alte alegeri.

„Ești vrăjită de celebritate, poate de posibilitatea de a câștiga mai mulți bani”

Deși are doar 29 de ani, Miruna Milu nu se vede întorcându-se pe băncile facultății și petrecând încă patru ani în rezidențiat. Preferă să se concentreze pe activitatea pe care o desfășoară în prezent în domeniul esteticii, unde spune că obține rezultate foarte bune și nu a avut nicio reclamație. Întregul interviu poate fi urmărit duminică, de la ora 18:00, pe canalul de YouTube CANCAN.RO

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Miruna Milu vorbește deschis despre alegerile greșite pe care le regretă

CANCAN: Dacă ai putea schimba ceva din trecutul tău, ai schimba?

Miruna Milu: Da. Aș schimba totul până anul trecut. Dacă aș avea o baghetă magică, aș schimba totul și nu aș mai face ceea ce am făcut în perioada aceea a vieții mele. Am fost cumva vrăjită. În momentele acelea, ești vrăjită de celebritate, poate de posibilitatea de a câștiga mai mulți bani, de a-ți permite să vizitezi anumite locuri. Ești vrăjită de toate aceste lucruri și ajungi să crezi că ești celebră, că ești o persoană publică, iar cumva, toate acestea te încântă. Dar nu este chiar așa, pentru că lucrurile se văd altfel mai târziu. Nu totul este roz. Dacă aș putea da timpul înapoi, m-aș gândi de zece ori mai mult și nu aș mai face aceeași alegere.

CANCAN: Dar ai avut oameni alături de tine atunci, cu care să te sfătuiești?

Miruna Milu: Nu. Cam am fost singură.

CANCAN: Dacă nu ai fi ales drumul acesta, care ar fi fost celălalt? Ce ai fi făcut?

Miruna Milu: Mi-aș fi terminat facultatea pe care am început-o: Medicina Veterinară și Tehnologia Prelucrării Produselor. Ar fi fost un loc de muncă bun dacă aș fi urmat acest drum, dar măcar aș fi avut diploma, chiar dacă nu aș fi profesat în domeniu. M-am oprit în anul al doilea.

CANCAN:  Te-a influențat cineva?

Miruna Milu: Nu, nu. Eu nu eram genul care să umble cu anturaje. Aș fi făcut și școala de cosmetică atunci și, probabil, aș fi rămas în domeniul esteticii. M-am gândit să fac facultatea acum, dar nu știu dacă mai am timp și dacă pot să stau patru ani în rezidențiat, așa că prefer să fac tratamente. Fac bine ceea ce fac și nu am avut nicio plângere.

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