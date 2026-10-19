Mercur retrograd aprinde conflicte și scoate la iveală secrete! Astrologul Sanda Ionescu avertizează: „Cenzură și control”

Mercur retrograd aprinde conflicte și scoate la iveală secrete! Astrologul Sanda Ionescu avertizează: „Cenzură și control”
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Următoarea perioadă vine cu tensiuni, dezvăluiri și o nevoie tot mai mare de informare, potrivit astrologului Sanda Ionescu. Mercur retrograd în Scorpion pune accent pe secrete, comunicare și adevăruri ascunse, atât în plan personal, cât și la nivel colectiv.

Astrologul atrage atenția că acest aspect astral ne îndeamnă să fim mai vigilenți și să analizăm atent informațiile pe care le primim. Intuiția poate deveni mai puternică, însă există și riscul ca orgoliul și emoțiile să ne afecteze judecata.

„Lecția: Adevărul te ajută să alegi”, subliniază Sanda Ionescu, explicând că această perioadă favorizează cercetarea, analiza și descoperirea unor lucruri care până acum au rămas ascunse.

Tensiuni, conflicte și lupte pentru putere

În prima parte a retrogradării, Mercur formează un aspect tensionat cu Marte, iar ulterior intervine și influența lui Pluto. Configurația astrologică poate simboliza conflicte între dorința individuală de afirmare și presiunea colectivă pentru schimbare.

Marte în Leu este asociat cu orgoliul și nevoia de control, în timp ce Pluto în Vărsător simbolizează transformările sociale și contestarea structurilor de putere. Mercur în Scorpion aduce în prim-plan comunicarea, negocierile și informațiile sensibile.

 Pluto în Vărsător vine ca o forță colectivă, generațională și profund manipulatoare, vizând structurile de putere, libertatea, idealurile viitorului și reformele radicale. Pluto în opoziție cu Marte amplifică mizele la maximum: lupte pentru putere, tensiuni între voința individuală (Leu) și presiunea colectivă sau schimbările radicale (Vărsător), epuizări energetice sau revelații dureroase despre unde anume ne-am dat puterea sau unde încercăm să controlăm prea rigid ceva.

Avertisment privind comunicarea și informațiile

Retrogradarea lui Mercur este asociată cu reevaluarea deciziilor, reluarea unor discuții și revenirea unor probleme nerezolvate. În același timp, pot apărea neînțelegeri, reacții impulsive și tendința de a interpreta informațiile în funcție de propriile convingeri.

La nivel global, astrologul asociază această configurație cu posibile tensiuni sociale, proteste, confruntări între autorități și populație, dar și cu dezvăluiri privind corupția sau informațiile ținute secrete. Sunt menționate inclusiv riscuri legate de manipularea informațională, cenzură și controlul comunicării.

Propagandă extremă și „Gândire de Criză”: Fiind combustat, discursul public poate să devină fanatic și dus spre extreme. Nu mai există spațiu pentru diplomație sau cale de mijloc, liderii politici devin radicali: „Sunteți cu noi sau împotriva noastră”. Mercur guvernează studenții, tinerii, comunicarea, transporturile și școlile. Retrogradarea în Scorpion aprinde protestele studențești.

Guvernele nu vor să facă concesii, invocând securitatea sau ordinea publică, mergând chiar până la instituirea legii marțiale. Ultima dată când Pluto a fost în Vărsător (între 1778 și 1798), omenirea a trecut prin cea mai mare explozie de revoluții sociale și politice din istoria modernă, având în centru tocmai Revoluția Franceză (declanșată în iulie 1789) și Războiul de Independență.

Ce ar putea însemna aceste aspecte pentru România

Sanda Ionescu face legătura între transformările globale și schimbările prin care ar putea trece România, evocând inclusiv momentul Revoluției din decembrie 1989. În interpretarea sa astrologică, țara noastră ar putea fi influențată de reconfigurările politice și sociale care au loc la nivel internațional.

În continuare, puteți afla cum va afecta retrogradarea lui Mercur fiecare zodie și la ce schimbări, provocări sau dezvăluiri trebuie să se aștepte nativii în perioada următoare.

 Berbec

E indicat sa fiti atenti la deciziile financiare sau secretele pe care le împărtășești, ce anume si cu cine. Nu lasati furia sau impulsivitatea sa va  blocheze o colaborare importantă.

 Taur

O mica scanteie în relații va  poate testa limitele și răbdarea. Nu lăsati încăpățânarea să va  transforme un simplu dezacord într-o criză profundă in relatia de iubire.

 Gemeni

Rutina zilnica și starea de sănătate cer reevaluări drastice. O problemă veche de la locul de muncă revine pentru a fi rezolvată la rădăcină.

 Rac

O mica cearta cu persoana iubita sau  cu copiii scot la iveală adevăruri ascunse.  Rezolvati problemele fără a încerca să controlati voi totul.

 Leu

Pot aparea frustrari legate de casă sau familie ce  pot intra în opozitie directă cu ambițiile voastre profesionale. Păstrati-va  calmul și evitati  “războaiele “de orgoliu.

 Fecioară

Cuvintele voastre au o forță uriașă cu Mercur Retrograd in Scorpion si pot tăia foarte adânc. E indicat sa aveti discernamant înainte de a trage concluzii pripite.

 Balanță

Voi puteti avea provocari legate de resurse, valori personale sau siguranță financiară care pot  crea stări intense de frământare. Evitati cumparaturile impulsive făcute pe fond de stress sau sa va pacaliti cu o mica “placere”.

 Scorpion

Voi sunteti în centrul acestei configurații si  resimți o presiune mentală uriașă, dar si  o dorință mare  de resetare. Folositi această energie pentru introspecție, nu pentru confruntări.

 Săgetător

Mustrari de constiinta.  Trecutul și subconștientul va trimit semnale puternice pe care nu le mai puteti ignora. Ar fi indicat sa actionati si sa va echilibrati greselile din trecut. Printr-un simplu” Iarta-ma”

Capricorn

În grupul de prieteni sau în proiectele colective pot apărea lupte ascunse de putere. Fiti observatori strategici și nu va lăsati atrasi în telenovele ireale.

 Vărsător

Tensiunea dintre proiectele profesionale și dorințele personale atinge un punct culminant. Aveti de luat o decizie legata  de profesie, insa e necesar sa nu va aruncati cu capul inainte, analizati profund.

 Pești

Convingerile sau principiile voastre sunt puse la încercare de evenimente neașteptate. E bine sa fiti deschisi la informatiile care vav or soca, fără a pica în dogmatism.

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