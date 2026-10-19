„Bonnie și Clyde” de pe Tinder, atacuri de groază în Capitală! Bărbații veneau la întâlniri fierbinți, dar erau agresați, amenințați cu pistoale și cuțite

Credeau că au dat lovitura pe Tinder și că îi așteaptă o aventură de neuitat, dar întâlnirile fierbinți se transformau în adevărate coșmaruri! Un bărbat și o femeie, un fel de „Bonnie și Clyde” ai aplicațiilor de dating, au ajuns în fața judecătorilor după ce ar fi pus la cale o serie de atacuri violente în Capitală. Ea atrăgea victimele cu promisiuni amoroase, iar complicele său intervenea cu pistolul, cuțitul sau boxul metalic. Potrivit documentelor judiciare analizate de CANCAN.RO, patru bărbați au căzut în capcana celor doi în numai șase zile!

Totul începea pe aplicațiile de întâlniri, unde femeia intra în vorbă cu bărbați și îi atrăgea cu promisiunea unor aventuri amoroase. Numai că, în cazul celor doi inculpați, romantismul ar fi fost doar momeala pentru o serie de tâlhării.

Femeia folosea de cele mai multe ori Tinder, dar și Instagram, Badoo și WhatsApp pentru a intra în contact cu bărbații și a stabili întâlniri. Potrivit procurorilor, nu acționa de capul ei, ci în baza unei înțelegeri prealabile cu un bărbat care urma să profite de întâlnirile aranjate.

Iar planul era pe cât de simplu, pe atât de violent: victimele veneau cu gândul că vor petrece clipe de neuitat, dar ajungeau să fie amenințate, lovite și chiar jefuite!

La întâlnirea fierbinte îi aștepta un individ cu cagulă pe cap și înarmat

Primul episod descris de procurori s-a petrecut pe 21 februarie 2026, în jurul orei 20:10, în Parcul Operei din București. Un bărbat care discutase cu femeia pe Tinder și Instagram s-a prezentat la întâlnirea stabilită.

Numai că, în locul unei seri romantice, l-ar fi așteptat un individ cu cagulă, înarmat cu un pistol și un box metalic! Potrivit informațiilor obținute de CANCAN.RO, agresorul ar fi recurs la amenințări și lovituri în mai multe zone ale corpului, reușind să îi fure victimei 600 de lei.

Anchetatorii au consemnat în rechizitoriu că inculpatul ar fi acționat: „având pe cap o cagulă și prin întrebuințarea de amenințări cu un pistol, pe care îl avea asupra sa și prin întrebuințarea de violențe, respectiv lovirea cu un box metalic în zona abdominală, în zona mâinii stângi, în zona pieptului și prin introducerea mâinii în cavitatea bucală”.

Bărbatul atacat a suferit leziuni pentru care au fost necesare două-trei zile de îngrijiri medicale.

A doua zi, o nouă victimă a fost atrasă în capcană! Nici nu trecuseră 24 de ore, că scenariul s-ar fi repetat. Pe 22 februarie, femeia ar fi stabilit o altă întâlnire, de această dată în zona cartierului Grozăvești.

Bărbatul contactat prin Tinder și Instagram a ajuns pe strada Portocalelor, unde, potrivit procurorilor, a fost atacat de același individ.

Acesta purta din nou cagulă și l-ar fi lovit cu un box metalic în abdomen, încercând să îi ia banii. De această dată, însă, planul nu a mers până la capăt. Procurorii au reținut o tentativă de tâlhărie, atacatorul nereușind să jefuiască victima.

Cele două episoade au fost doar începutul. Câteva zile mai târziu, ”Bonnie și Clyde” au schimbat decorul, iar întâlnirile nu se mai desfășurau în parcuri sau pe străzi, ci într-o locuință din Sectorul 5.

Promisiuni de relații intime contra cost, urmate de amenințări cu arme!

Pe 26 februarie 2026, femeia ar fi atras un alt bărbat prin aplicația de dating. De această dată, potrivit anchetatorilor, invitația era cât se poate de explicită: o întâlnire pentru întreținerea unor relații intime contra cost.

Numai că, odată ajuns în imobilul indicat, în jurul orei 19:00, bărbatul s-ar fi trezit în fața complicelui înarmat.

În rechizitoriu se arată că inculpatul, „prin întrebuințarea de amenințări cu un cuțit și pistol, pe care le avea asupra sa”, i-ar fi sustras suma de 500 de lei.

Nici acesta nu avea să fie ultimul episod al serii! Ultimul bărbat a încasat și o sticlă de vin în spate!

Câteva ore mai târziu, între 23:00 și miezul nopții, la aceeași adresă a ajuns un alt bărbat, chemat tot pentru o presupusă partidă de amor contra cost. Potrivit procurorilor, complicele femeii l-ar fi întâmpinat cu un cuțit în mâna stângă și un pistol de plastic de data asta, negru, la vedere, în zona centurii pantalonilor.

Au urmat amenințări și lovituri cu pumnii, capul și boxul metalic. Atacatorul i-ar fi sustras 1.000 de lei și 200 de dolari, din care victima a recuperat ulterior 600 de lei și cei 200 de dolari.

Dar surpriza cea mare pentru anchetatori avea să fie chiar implicarea femeii! Dacă în primele episoade aceasta ar fi avut rolul de a atrage victimele, de această dată este acuzată că a participat direct la agresiune.

„Inculpata […] a lovit-o pe persoana vătămată […] cu o sticlă de vin în zona spatelui în scopul păstrării sumei de 1000 lei și 200 de dolari pe care inculpatul […] o sustrăsese anterior”, se arată în documentul judiciar, în pasajul din care au fost eliminate datele de identificare.

Victima a suferit leziuni traumatice care au necesitat șapte-opt zile de îngrijiri medicale.

„Bonnie și Clyde” au ajuns în fața judecătorilor

Seria de atacuri a intrat în atenția anchetatorilor, care au adunat declarații ale victimelor, imagini surprinse de camerele de supraveghere, înregistrări ale camerelor purtate de polițiști, rapoarte medico-legale și date rezultate din verificarea telefoanelor.

Printre probele menționate în documentele judiciare se numără și un proces-verbal de constatare a unei infracțiuni flagrante, întocmit în 26 februarie 2026.

Bărbatul a fost trimis în judecată pentru mai multe infracțiuni de tâlhărie calificată și tentativă la tâlhărie calificată, iar femeia pentru tâlhărie calificată și complicitate la celelalte fapte.

În documentele instanței, aceasta figurează ca necăsătorită, cu studii medii, fără loc de muncă și fără antecedente penale. Provenea din județul Prahova și locuia fără forme legale în București.

La momentul analizării cauzei, presupusul complice se afla în arest preventiv, în timp ce femeia era sub control judiciar.

Prin încheierea din 10 septembrie 2026, Judecătoria Sectorului 5 București a constatat legalitatea sesizării instanței și a probelor administrate în cursul urmăririi penale și a dispus începerea judecății lor.

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