”Escrocul de pe Tinder”, decizie neașteptată după ce a scăpat de închisoare. Își lansează propria aplicație de dating

Simon Leviev, cunoscut drept escrocul de pe Tinder, revine în spațiul public și are în plan să lanseze propria aplicație de întâlniri, concepută pentru a proteja femeile împotriva înșelătoriilor romantice.

Shimon Yehuda Hayut, cunoscut sub numele de Simon Leviev, intenționează să numească aplicația „Safe Love” (n.r dragoste sigură). Bărbatul a devenit cunoscut la nivel internațional în urma lansării documentarului Netflix din 2022, „The Tinder Swindler” (n.r escrocul de pe Tinder). În producție sunt prezentate în detaliu acuzații conform cărora acesta s-ar fi dat drept fiul bogat al miliardarului din industria diamantelor Lev Leviev, în timp ce curta femei pe care le cunoștea pe Tinder.

Bărbatul ar fi cucerit mai multe femei scandinave cu daruri și cadouri scumpe, călătorii somptuoase, înainte de a pretinde că se află în pericol și că are nevoie de bani. Potrivit datelor din anchetă, banii obținuți de la o victimă erau folosiți pentru a-și finanța relația cu o altă victimă.

Escrocul de pe Tinder își lansează propria aplicație de întâlniri

Acum, escrocul de pe Tinder susține că s-a schimbat și afirmă că trecutul său marcat de înșelăciuni îi oferă, de fapt, o perspectivă care ar putea ajuta alte persoane să evite să devină victime. Simon Leviev s-a descris ca fiind reabilitat și a afirmat că dorește să-i învețe pe tinerii bărbați cum să trateze femeile cu respect, ajutând în același timp oamenii să aibă întâlniri online în condiții de siguranță. Propunerea sa s-a lovit însă de rezistență din partea Asociației pentru Întâlniri și Cunoașteri Online.

„În opinia noastră, faptul că un escroc condamnat este implicat în vreun fel în industria noastră subminează grav eforturile depuse de sectorul nostru pentru combaterea fraudei. Acest lucru nu poate avea decât repercusiuni negative atât pentru platforme, cât și pentru utilizatori. Considerăm că nu ar trebui să se permită acest lucru și că sunt necesare măsuri pentru a-l preveni”, a declarat Simon Newman, directorul executiv al Asociației pentru Întâlniri Online.

De asemenea, Simon Newman a solicitat companiilor Apple și Google să ia în considerare impactul potențial al găzduirii oricărei aplicații de întâlniri fondate, operate sau promovate de Simon Leviev.

Simon Leviev a fost condamnat pentru fraudă, furt și falsificare de documente în 2019, dar a executat doar cinci luni din pedeapsa de 15 luni. El a fost eliberat în 2020. De atunci, Leviev a continuat să nege acuzațiile conform cărora ar fi înșelat femei prin intermediul aplicației. Mai multe dintre presupusele sale victime au vorbit public în trecut, declarând că Leviev le-a lăsat cu datorii financiare grave și „traume psihice” ca urmare a relației cu el.

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