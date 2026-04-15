Îți poți găsi sufletul pereche pe Tinder? Află ce spun cercetătorii despre relațiile care încep online

Deși sunt tot mai populare în ultimii ani, aplicațiile de dating ar putea avea un dezavantaj major. Se pare că relațiile începute online sunt, în medie, mai puțin satisfăcătoare decât cele formate în viața reală, arată un studiu internațional.

Studiul a fost realizat de o echipă internațională de cercetători, coordonată de Marta Kowal de la Universitatea din Wrocław, și a analizat datele a peste 6.000 de persoane din 50 de țări.

Îți poți găsi sufletul pereche pe Tinder?

Rezultatele arată că aproximativ 16% dintre participanți și-au cunoscut partenerul online, procent care crește la 21% în cazul relațiilor începute după 2010.

Cu toate acestea, cei care s-au cunoscut pe internet au raportat niveluri mai scăzute de satisfacție în relație și o intensitate mai redusă a sentimentelor, inclusiv în ceea ce privește intimitatea, pasiunea și angajamentul.

De ce sunt relațiile online mai fragile?

Cercetătorii spun că există mai multe explicații pentru aceste diferențe. Un factor important este faptul că persoanele care se întâlnesc în viața reală tind să fie mai asemănătoare din punct de vedere social, educațional sau cultural.

Acest tip de compatibilitate, numit „homogamie”, este asociat, de regulă, cu relații mai stabile și mai satisfăcătoare.

În schimb, mediul online oferă acces la un număr aparent nelimitat de potențiali parteneri. Deși acest lucru pare un avantaj, în practică poate duce la o „supraîncărcare de opțiuni”, făcând alegerea mai dificilă și mai puțin satisfăcătoare.

Relații mai puțin serioase și semnale greu de citit

Potrivit revistei Dazed, un alt aspect evidențiat de studiul realizat este schimbarea modului în care sunt folosite aplicațiile de dating. Dacă la început acestea erau utilizate mai ales pentru relații de lungă durată, astăzi sunt tot mai des asociate cu relații ocazionale sau pe termen scurt.

Această tendință poate contribui la scăderea calității relațiilor, spun cercetătorii.

În plus, mediul online face mai dificilă identificarea semnalelor de alarmă („red flags”), care ar putea fi mai ușor de observat în interacțiunile față în față.

Ce înseamnă asta pentru viitor?

Chiar dacă datingul online este din ce în ce mai răspândit pe plan mondial, autorii studiului subliniază că este nevoie de mai mult sprijin pentru îmbunătățirea calității relațiilor, în special pentru cele începute pe internet.

Concluzia nu este neapărat că relațiile care debutează online sunt sortite eșecului, mai degrabă că acestea vin la pachet cu provocări multiple, iar înțelegerea acestor particularități poate face diferența între o relație superficială și una de durată.

CITEȘTE ȘI: „E clar, e Scorpion”: cum transformă Gen Z astrologia în bijuterii personale

De ce tot mai mulți tineri preferă să mănânce singuri la prânz? Trendul care a alarmat angajatorii din Franța