Ian de la Insula Iubirii, la un pas de pușcărie! A fost prins la volan cu permisul suspendat, dar surpriza a venit abia după câteva luni. Ce au descoperit polițiștii

Ian de la Insula Iubirii, la un pas de pușcărie! A fost prins la volan cu permisul suspendat, dar surpriza a venit abia după câteva luni. Ce au descoperit polițiștii
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Ian de la Insula Iubirii a avut probleme serioase cu legea! Concurentul emisiunii a ajuns în fața judecătorilor după ce a fost prins conducând un autoturism, deși avea permisul suspendat. Culmea este că, în momentul în care l-au tras pe dreapta, polițiștii nici măcar nu au realizat că acesta nu avea dreptul să se afle la volan. Neregula a ieșit la iveală abia trei luni mai târziu, când oamenii legii au introdus în baza de date o abatere rutieră. CANCAN.RO vă prezintă detaliile din dosarul care i-a adus fostului concurent o pedeapsă de un an de închisoare, cu amânarea aplicării acesteia.

Totul a început în noaptea de 17 decembrie 2020, în jurul orei 01:50, când Ian a fost oprit de un echipaj de poliție în timp ce conducea un autoturism pe Bulevardul Dorobanților. La momentul respectiv, agenții au constatat că mașina avea inspecția tehnică periodică expirată și i-au aplicat o sancțiune contravențională.

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Ian de la Insula Iubirii a avut probleme cu legea

Numai că adevărata problemă avea să iasă la suprafață mult mai târziu! Pe 16 martie 2021, la aproape trei luni de la incident, lucrătorii Serviciului Rutier au introdus abaterea în bazele de date și au constatat că, în noaptea în care fusese oprit, Ian avea deja dreptul de a conduce suspendat.

Concurentul de la Insula Iubirii a conus cu permisul suspendat

Potrivit documentelor din dosar, perioada de suspendare era cuprinsă între 11 decembrie 2020 și 8 februarie 2021. Așadar, în momentul în care a fost surprins la volan, concurentul de la Insula Iubirii se afla deja în perioada în care nu avea dreptul să conducă pe drumurile publice. Mai mult, din declarațiile sale reiese că abia pe 31 decembrie 2020, la două săptămâni după ce fusese oprit de polițiști, a primit la domiciliu o comunicare din partea Serviciului Rutier, prin care era înștiințat că pierduse contestația și că dreptul de a conduce îi fusese suspendat. Un alt detaliu inedit din dosar îl reprezintă modalitatea prin care anchetatorii au reușit să îi aducă la cunoștință acuzațiile. Pentru că Ian se afla pe teritoriul Germaniei în momentul în care a fost citat pentru audiere în calitate de inculpat, oamenii legii au apelat la o metodă mai puțin obișnuită, aplicația Messenger.

Ajuns în fața instanței, Ian a ales să își recunoască integral fapta și a solicitat să fie judecat prin procedura simplificată a recunoașterii învinuirii, pe baza probelor administrate în faza de urmărire penală. Potrivit motivării instanței, acesta a colaborat cu organele de urmărire penală, și-a exprimat regretul pentru cele întâmplate și a arătat că este conștient de greșeala comisă. În cele din urmă, instanța a stabilit pentru Ian o pedeapsă de un an de închisoare pentru conducerea unui vehicul fără permis de conducere.

La data de 16.03.2021, în momentul implementării în bazele de date a abaterii din data de 17.12.2020, lucrătorii din cadrul Serviciului Rutier ###### au constatat că la acea dată inculpatul ####### ######-#### nu avea dreptul de a conduce autovehicule pe drumurile publice. Inculpatul a menţionat că nu a luat la cunoştinţă despre notificarea din partea Judecătoriei ###### prin care i-a fost comunicat faptul că i-a fost respinsă plângerea împotriva procesului verbal de constatare a contravenţiei săvârşite la data de 27.01.2020. Fiind citat pentru audiere în calitate de inculpat, ####### ######-#### a comunicat că era plecat pe teritoriul Germaniei. De aceea, i-au fost aduse la cunoştinţă acuzaţia şi drepturile, obligaţiile procesuale prin intermediul aplicaţiei Messenger, acesta confirmând primirea.

În ceea ce priveşte conduita după săvârşirea infracţiunii şi în cursul procesului penal, instanţa reţine că inculpatul a colaborat cu organele de urmărire penală încă din primul moment, acesta recunoscând fapta săvârșită. De asemenea, cu ocazia audierii în fața instanței a solicitat judecarea cauzei potrivit procedurii abreviate, arătând că regretă fapta comisă şi că este conştient de faptul că a greşit. În temeiul art. 396 (…) stabileşte pentru inculpatul ####### ######-#### (…) pedeapsa de 1 (unu) an închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de conducerea unui vehicul fără permis de conducere, prev. de art. 335 alin. (2) C.pen., cu aplic. art. 5 C.pen. (faptă din 17.12.2020), se arată în dosarul cu pricina.

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