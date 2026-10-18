Ian, prima reacție după ce i-a văzut poza Mirei pe site-uri pentru adulți. Noii concurenți de la Insula Iubirii, în centrul unui scandal

Ian, prima reacție după ce i-a văzut poza Mirei pe site-uri pentru adulți. Noii concurenți de la Insula Iubirii, în centrul unui scandal
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CANCAN.RO are prima reacție a lui Ian, noul concurent de la Insula Iubirii, după ce au apărut imagini cu iubita lui, Mira, pe mai multe site-uri pentru adulți. Bărbatul, care deja a fost înșelat de două ori, a venit cu un răspuns neașteptat.

După ce Armina și Marcel au părăsit competiția „Insula Iubirii”, un nou cuplu a ajuns în Thailanda: Mira și Ian. Cei doi au intrat în emisiune pentru a-și pune relația la încercare, dar liniștea n-a ținut prea mult.

Nici nu s-au încălzit bine pe insulă, că numele Mirei a început deja să apară în povești care mai de care mai fierbinți. Și când credeam că urmează să aflăm cum stau cei doi cu iubirea, hop și trecutul brunetei, care pare să aibă mai multe episoade decât se aștepta cineva.

După ultima ediție a emisiunii, au apărut zvonuri potrivit cărora Mira ar avea o altă meserie. CANCAN.RO a intrat în posesia unor imagini cu bruneta pe site-uri pentru adulți și l-a contactat pe Ian pentru a afla ce știe despre acest subiect. Asta în timp ce se vorbește și despre o posibilă apropiere între Mira și Jaguarul, în Thailanda.

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8 poze

„Zvonuri sunt multe. Pozele nu sunt reale , nu există poze pe site-uri de escorte. Sunt făcute cu AI , așa ceva pot face și eu cu toată insula. Hai să fim serioși, nimeni întreg la cap din industria prostituției, nu ar fi venit într-un reality show”, a spus concurentul de la Insula Iubirii pentru CANCAN.RO.

Imagini cu Mira pe site-urile de escorte

Imagini cu Mira pe site-urile de escorte. Sursa foto Social Media

Mira l-a înșelat pe Ian de două ori

Rămâne de văzut ce alte surprize mai ies la iveală despre Mira și dacă imaginile în ipostaze mai puțin ortodoxe sunt reale sau nu. Până una-alta, Ian neagă tot, dar trecutul brunetei pare să aibă destule episoade picante cât să țină suspansul în viață. Cât despre iubirea pe care au venit s-o testeze în Thailanda, să spunem doar că povestea lor a început cu mai multe semne de întrebare decât declarații siropoase.

Ian are 28 de ani și a lucrat în trecut ca șofer de autocar, făcând curse între România și Germania. A jucat rugby timp de șapte ani, iar acum lucrează ca dealer la cazino. Mira, în vârstă de 22 de ani, a povestit că a lucrat într-un restaurant și într-un cazino, însă momentan nu mai are activitate profesională. Cei doi s-au cunoscut pe rețelele de socializare, după ce Ian a început să îi urmărească activitatea și să îi trimită mesaje.

Numai că, dacă Ian și-a făcut planuri de relație, Mira pare să fi avut de rezolvat niște capitole restante din trecut. La doar două luni de când erau împreună, în peisaj a reapărut fostul iubit, iar întâlnirea lor n-ar fi rămas la nivelul unei cafele și al unei conversații despre vreme. Romantic, nu? Mai ales pentru iubitul brunetei, care era plecat la muncă în Germania.

Mira a recunoscut că, la începutul relației, s-a întâlnit cu fostul iubit și că între ei s-ar fi întâmplat mai mult decât o simplă revedere. Concurentul de la Insula Iubirii era în cursă spre Germania și a aflat ulterior ce se petrecuse. Practic, el era pe șosea, iar în relație apăruse deja o curbă periculoasă. Și nu una pe care s-o rezolvi cu un buchet de flori și un „iartă-mă” spus la momentul potrivit.

„Aveam două luni de relație și s-a început cu stângul, cum s-ar zice. Eu atunci făceam curse din România în Germania. Fostul ei o căuta, iar ei s-au văzut. S-a întâmplat o dată, când eu eram în cursă”, a spus Ian despre infidelitatea partenerei sale.

Jaguarul a dat-o pe spate pe brunețică

Nici Mira n-a susținut că a fost doar o întâlnire nevinovată. Concurenta a recunoscut că s-a întâmplat mai mult decât să se vadă. Așadar, la două luni de relație, Ian avea deja motive să-și pună întrebări despre fostul care nu părea să fi ieșit complet din peisaj.

„S-a întors din cursă, cumva am lăsat să se vadă chestia asta pe mine. Adică eu i-am spus că s-au întâmplat niște lucruri între noi. S-a întâmplat mai mult decât să ne vedem”, a adăugat și concurenta.

Fostul nu e singurul nume din poveste. CANCAN.RO a aflat că Mira și-ar fi încercat norocul cu Cătălin Brînză, după care s-a apropiat de Jaguarul. Iar lucrurile ar fi trecut de la priviri și tatonări la săruturi și momente petrecute în pat. Se pare că bruneta n-a venit pe insulă doar să admire peisajul.

Din păcate pentru ea, George ar fi bătut în retragere tocmai când lucrurile au devenit mai serioase. Motivul? Și-ar fi amintit că are iubită și ar fi refuzat-o categoric pe Mira.

VEZI ȘI: Cine sunt Mira și Ian de la Insula Iubirii și cu ce se ocupă. Cu cine l-a înșelat „Scufița Roșie”, din a doua lună de relație

Trio-ul Marcel, Armina & Jaguarul, complot ireal la Insula iubirii. Familia Andrei ar fi mers mână în mână cu George, care avea iubită acasă

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