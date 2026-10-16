Cine sunt Mira și Ian de la Insula Iubirii și cu ce se ocupă. Cu cine l-a înșelat „Scufița Roșie”, din a doua lună de relație

Cine sunt Mira și Ian de la Insula Iubirii și cu ce se ocupă. Cu cine l-a înșelat „Scufița Roșie”, din a doua lună de relație
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Cine sunt noii concurenți de la Insula Iubirii, Mira și Ian / Sursa foto: Antena 1
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După ce Armina și Marcel au părăsit competiția „Insula Iubirii”, un nou cuplu a ajuns în Thailanda pentru a-și pune la încercare relația. Marian și Mira au acceptat provocarea reality show-ului de la Antena 1, în speranța că vor reuși să își consolideze povestea de dragoste și să afle dacă pot avea încredere unul în celălalt.

Cine sunt Mira și Ian de la Insula Iubirii

Marian are 28 de ani și a lucrat în trecut ca șofer de autocar, efectuând curse între România și Germania. De asemenea, a practicat rugby timp de șapte ani, iar în prezent lucrează ca dealer de cazino. Partenera sa, Mira, în vârstă de 22 de ani, a lucrat într-un restaurant și într-un cazino, însă momentan nu mai desfășoară nicio activitate profesională.

Cei doi s-au cunoscut pe rețelele de socializare, după ce Marian a început să îi urmărească activitatea și să îi trimită mesaje. Tânărul a fost atras de ea încă de la început și a făcut eforturi pentru a o întâlni. Relația lor a evoluat rapid, iar după numai trei zile au ajuns să locuiască împreună. Marian își dorește ca experiența din Thailanda să îi apropie și mai mult, având deja în plan să o ceară în căsătorie după încheierea emisiunii.

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„Îmi plăcea mult tare de ea. La a treia întâlnire am plecat de la poker, eu nu plec de la poker, să merg să iau flori… și să mergem la mine (…) Ne-am cunoscut pe 15 mai 2022”, a povestit Ian la Insula Iubirii.

Mira și Ian au venit să-și testeze relația

În spatele relației lor există însă momente dificile, care au afectat încrederea dintre parteneri. Mira a recunoscut că, la începutul poveștii lor de dragoste, s-a întâlnit cu fostul iubit și a avut o apropiere mai mare decât o simplă revedere. Marian se afla atunci în cursă spre Germania și a aflat ulterior ce se întâmplase.

„Aveam două luni de relație și s-a început cu stângul, cum s-ar zice. Eu atunci făceam curse din România în Germania. Fostul ei o căuta, iar ei s-au văzut. S-a întâmplat o dată, când eu eram în cursă”, a spus Ian despre infidelitatea partenerei sale.

„S-a întors din cursă, cumva am lăsat să se vadă chestia asta pe mine. Adică eu i-am spus că s-au întâmplat niște lucruri între noi. S-a întâmplat mai mult decât să ne vedem”, a adăugat și concurenta.

Situația s-a repetat aproximativ trei ani mai târziu, când Mira s-a întâlnit din nou cu fostul partener, de această dată fără să se mai întâmple ceva mai mult, potrivit relatărilor lui Marian. Aceste episoade au lăsat urme asupra relației, iar participarea la emisiune ar putea fi o ocazie pentru cei doi să își clarifice sentimentele.

„După trei ani, anul trecut, s-a mai întâmplat o chestie de genul. Tot fostul. Doar că atunci doar s-au văzut. Adică a putut să dovedească chestia asta”, a mai spus Ian, care susține că acea întâlnire dintre iubita lui și fostul ei iubit a fost transmisă printr-un apel telefonic, ca el să știe că nu se întâmplă nimic nepotrivit.

Sursa foto: Antena 1

Mira a atras atenția ispitelor masculine

După ce a ajuns în vila fetelor, Mira a atras atenția ispitelor masculine care au remarcat-o și i-au făcut complimente. Iulian a recunoscut că a simțit o atracție încă de la prima întâlnire. La rândul său, Jaguarul a încercat să o cucerească prin declarații entuziaste, ceea ce ar putea aduce noi provocări pentru cuplul venit să își testeze fidelitatea.

„Mira merită toate atențiile Jaguarului. Mira îl merită pe Jaghi cel sfânt, cel mare, pe Jaghi apocaliptic. Când trece el, nu mai trece nimeni”, a spus Jaguarul.

„Jaguarul s-a îndrăgostit, ca și mine (…) Prezența ei, mie, cel puțin, mi-a schimbat starea. M-a dat pe spate. Am simțit așa un fior, am simțit ceva (…) Parcă a existat o chimie între noi de prima dată când am văzut-o”, a adăugat și Iulian, la Insula Iubirii.

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