Motivul real pentru care Claudia Pătrășcanu nu vrea să se mute în București, în plin scandal cu Gabi Bădălău: ”Nu pot să fac ce vrea el”

Motivul real pentru care Claudia Pătrășcanu nu vrea să se mute în București, în plin scandal cu Gabi Bădălău: ”Nu pot să fac ce vrea el”
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Claudia Pătrășcanu, revoltată la adresa lui Gabi Bădălău /Foto: Instagram
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Scandalul dintre Claudia Pătrășcanu și Gabi Bădălău s-a reaprins. Pe de o parte, artista își strigă nemulțumirea și a apelat, din nou, la autorități susținând că nu și-a mai văzut fiul cel mic de patru luni. Pe de altă parte, Gabi Bădălău spune că nu are nicio intenție în a despărți copiii de mamă, motiv pentru care îi cere fostei partenere să se mute în București. Acum, Claudia Pătrășcanu a spus clar care este motivul pentru care nu ia deloc în calcul să se mute din Constanța.

Recent, în mod public, Gabi Bădălău i-a cerut Claudiei Pătrășcanu să se mute în București. Astfel, ambii părinți ar putea să fie aproape de cei doi copii. Mai mult, acesta s-a oferit să suporte și toate cheltuielile cu mutarea. Însă, cântăreața refuză vehement această idee.

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Claudia Pătrășcanu refuză vehement mutarea la București

Claudia Pătrășcanu a spus că nu are încredere în fostul soț, care până acum nu a fost deloc interesat de copii. De asemenea, aceasta a punctat că și-a construit o nouă viață în Constanța și nu poate renunța la tot acum. Se pare că este și aproape să își deschidă o nouă afacere acolo, așa că nu poate abandona totul pentru Gabi Bădălău.

„Eu nu mai am încredere în acest om, nu a făcut nimic în acești ani pentru copiii noștri, nu pentru mine. Eu aici am clădit ceva pentru copii, pentru mine, am o viață de opt ani, el m-a dat afară din casă cu copiii, nu am plecat eu. Nu l-a interesat șapte ani de copii. (…)

Am făcut sacrificii, am un job aici, în curând pun bazele unui loc de joacă pentru copii. Gabriel este foarte atașat de colegii lui, de școală, nu toate se învârt în jurul domnului Bădălău. Să se mute dumnealui. Eu nu pot să fac ce vrea domnul Bădălău”, a declarat Claudia Pătrășcanu, în cadrul emisiunii Acces Direct.

Claudia Pătrășcanu nu ia în calcul o mutare /Foto: Instagam

De asemenea, artista este cât se poate de revoltată. Deși din punct de vedere legal domiciliul stabilit al copiilor este la mamă, în Constanța, Gabi Bădălău ignoră acest lucru. Fiul cel mic se află de o perioadă bună în grija lui, iar recent instanța a emis o ordonanță președințială prin care îl obliga pe acesta să îl prezinte pe Nicolas la școala din Constanța. Totuși, minorul a rămas în continuare la tată.

„Îmi fac sfânta cruce și spun Doamne. Eu vreau să îl întreb pe acest tată al copiilor mei când are de gând să aducă copilul la școală, în urma unei hotărâri executorii, unde îl obligă să aducă copilul la școală? Când are de gând să aducă copilul la domiciliul hotărât de instanță? (…) Totul pleacă de la acest om (…) Ferească Dumnezeu, nu e zi să nu mă rog la Dumnezeu să aducă copilul acasă”, a mai spus Claudia Pătrășcanu.

 

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Foto: Instagram

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