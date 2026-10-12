Claudia Pătrășcanu, copleșită de probleme? Strigătul de disperare al vedetei a atras atenția tuturor

Claudia Pătrășcanu, copleșită de probleme? Strigătul de disperare al vedetei a atras atenția tuturor
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Claudia Pătrășcanu/ sursa foto: social media
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Claudia Pătrășcanu traversează una dintre cele mai dificile perioade din viața ei. Aceasta a scris un mesaj în mediul online prin intermediul căruia vrea să tragă un semnal de alarmă important. Ea susține că nu mai petrece timp cu fiul său, Nicolas, ba chiar cere ajutorul autorităților. 

Claudia Pătrășcanu își strigă durerea pe rețelele de socializare și spune că nu își mai vede fiul în mod normal de aproape patru luni. Ea a explicat că Nicolas nu a mai revenit la școală, în ciuda faptului că există numeroase hotărâri judecătorești care trebuie respectate. Fosta parteneră de viață a lui Gabi Bădălău este copleșită de dorul pe care îl poartă în suflet și tânjește după momentele petrecute cu fiul ei. În acest sens, ea a tras un semnal de alarmă și a cerut ajutorul oamenilor legii. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Strigătul de disperare al Claudiei Pătrășcanu

Vedeta a explicat în mesajul pe care l-a scris în mediul online că ultima hotărâre judecătorească, pronunțată în data de 9 octombrie arată că tatăl copilului trebuie să îl aducă pe Nicolas la școală.

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Claudia Pătrășcanu a mărturisit că luni, 12 octombrie, acest lucru nu s-a întâmplat, așadar bărbatul nu s-a conformat hotărârii. Mai mult decât atât, ea a vorbit și despre separarea celor doi frați.

„De aproape patru luni trăiesc cea mai mare durere a unei mame. Nu-mi mai pot înveli copilul seara, nu-l mai pot lua de mână să-l duc la școală, nu-l mai pot îmbrățișa și nu-l mai pot avea acasă, alături de fratele lui”, a scris Claudia Pătrășcanu în mediul online.

Claudia Pătrășcanu/ sursa foto: social media

Claudia Pătrășcanu/ sursa foto: social media

Ce le-a cerut artista instituțiilor

Claudia Pătrășcanu a mai spus că a cerut ajutorul autorităților. Ea a făcut mai multe sesizări la DGASPC Giurgiu, însă unele dintre ele nu ar fi primit nici măcar un răspuns.

Totodată, artista a subliniat că în luna august a intervenit o psiholoagă din cadrul DGASPC Giurgiu și ar vrea să primească clarificări în acest sens. Cu toate acestea, nu i s-au oferit detalii cu privire la informațiile solicitate. În încheierea mesajului, vedeta i s-a adresat fiului său, spunând că îl așteaptă acasă cu brațele deschise.

„Cine protejează dreptul la educație al acestui copil? Cine verifică respectarea hotărârilor judecătorești? Cine răspunde pentru lunile de copilărie pierdute?”, a mai adăugat ea.

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