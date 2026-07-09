Cum își pregătește Claudia Pătrășcanu silueta pentru plajă! Dieta care o scapă imediat de kilogramele în plus

Recent, Claudia Pătrășcanu și-a surprins fanii din mediul online. Aceasta se află în vacanță, în Turcia, așa că fotografiile în costum de baie și-au făcut și ele apariția. La 45 de ani, vedeta este într-o formă de invidiat, iar silueta de plajă i-a surprins pe mulți. Cum se menține Claudia Pătrășcanu în formă? Dieta la care apelează atunci când vrea să scape imediat de kilogramele în plus.

Claudia Pătrășcanu își petrece vacanța în Turcia, unde se bucură de soare și relaxare la un hotel all inclusive. Aceasta este însoțită de cei doi fii ai săi, așa că meniul este unul vast, din care nu lipsesc nici bombele calorice. Însă, Claudia Pătrășcanu nu își face griji, căci s-a pregătit din timp pentru această vacanță.

Cum își pregătește Claudia Pătrășcanu silueta pentru plajă

Pentru că în vacanță plănuiește să stea numai la plajă și în piscină, Claudia Pătrășcanu s-a pregătit intens înainte de plecare. Aceasta și-a pregătit silueta de plajă, iar în vacanță are de gând să nu mai țină cont de nicio restricție.

„S-a dus pe val dieta mea! M-am reținut de la mâncare timp de o lună când eram acasă… știind că urmează vacanța și aici nu voi putea rezista tentațiilor. Tentațiilor culinare! E o strategie chiar, ca să nu-mi fie foarte greu când revin acasă, să dau kilograme multe. Nu m-am cântărit în această vacanță. Cum am intrat în camera de hotel, am rugat doamna de la curățenie să-l ia”, a mărturisit Claudia Pătrășcanu.

Chiar dacă în vacanță își va face de cap, în mod normal Claudia Pătrășcanu este destul de atentă la ce mănâncă. Iar de fiecare dată când vrea să scape de câteva kilograme în plus urmează o dietă ce presupune post cu apă pentru două zile din săptămână.

Mai mult, aceasta este atentă și la ce consumă, iar din meniul ei au fost excluse dulciurile și pâinea. De asemenea, nici mișcarea fizică nu lipsește.

„Am exclus dulciurile, pâinea, iar miercurea și vinerea țin post doar cu apă perioada aceasta de vară. Nu mai mănânc nimic după ora 18:00”, a mai spus Claudia Pătrășcanu.

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Foto: Instagram