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Mișcarea-surpriză făcută de Claudia Pătrășcanu în procesul cu Gabi Bădălău pentru pensia alimentară. Ce acuzații a lansat artista despre familia fostului soț

De: Keva Iosif 16/06/2026 | 20:37
Mișcarea-surpriză făcută de Claudia Pătrășcanu în procesul cu Gabi Bădălău pentru pensia alimentară. Ce acuzații a lansat artista despre familia fostului soț
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CANCAN.RO a aflat detalii picante dintr-un nou episod tensionat care s-a consumat între Claudia Pătrășcanu și fostul soț, Gabi Bădălău. Acesta s-a purtat în instanță, unde s-au văzut pentru dosarul privind plata retroactică a pensiei alimentare. Artista a făcut o solicitare total neașteptată, privind strămutarea procesului, care a invocat posibile suspiciuni privind imparțialitatea judecării dosarului, după o presupusă intervenție a fostului ei socru.

Acest război judiciar a început după divorțul celor doi, din 2022, atunci când judecătorii l-au obligat pe Gabi Bădălău să plătească o pensie de alimentară de 4.000 de euro lunar pentru cei doi copii. În timp, neplata sau plata parțială ar fi dus la acumularea unor restanțe de aproximativ 124.000 de euro, potrivit calculelor invocate în dosar de către artistă. De aici, conflictul s-a amplificat, ajungând într-o serie de contestații și tot felul de proceduri paralele.

Văzând că nu reușește să-l oblige pe Bădălău să-și achite datoriile, Claudia Pătrășcanu a făcut recent o mișcare-surpriză, solicitând strămutarea dosarului de la Giurgiu la București, susținând că în contextul local ar putea exista aparențe de influență legate de familia fostului soț, în special de tatăl acestuia, Nicolae Bădălău.

”Invocă faptul că partea adversă este fiul lui Bădălău Nicolae, persoană cunoscută în spațiul public, fost senator, fost președinte al organizației județene a unui partid politic și fost vicepreședinte al Curţii de Conturi a României. Susține că, potrivit articolelor de presă depuse la dosar, acesta a exercitat, de-a lungul timpului, o influență semnificativă la nivelul județului Giurgiu. Mai arată că împotriva acestei persoane au fost formulate acuzații de corupție, fiind trimisă în judecată de către Direcția Națională Anticorupție, dosarul nefiind soluționat definitiv. Susține că, potrivit materialelor jurnalistice depuse, membrii ai familiei intimatului ar fi exercitat influențe la nivelul instituțiilor publice și al autorităților locale, inclusiv asupra sistemului judiciar”.

Bădălău scoate cifrele pe masă: a făcut plăți de 80.000-90.000 de euro

În argumentația depusă la dosar, ea a invocat inclusiv informații apărute în spațiul public despre influența exercitată de-a lungul timpului la nivel local, care ar putea ridica semne de întrebare asupra imparțialității.

De cealaltă parte, Gabi Bădălău a negat ferm ideea de influență a tatălui său, susținând că acuzațiile sunt nefondate. El afirmă că nu există nicio probă concretă care să susțină suspiciunile invocate și că procesul trebuie judecat exclusiv pe bază de dovezi.

”Pe vremea când doamna Pătrășcanu era soţia şi nora domnului Bădălău senior, îi era favorabilă această stare de fapt, însă acum vine şi o denigrează spunând că, din cauza faptului că intimatul este fiul unui fost baron, ar putea fi influenţată soluţia ce urmează a o pronunţa judecătorul”. 

Judecătorii au considerat că există suficiente elemente pentru a crea o „bănuială legitimă” privind neutralitatea instanței locale, motiv pentru care au decis strămutarea dosarului la București, mai exact la Judecătoria Sectorului 5.

Un element sensibil din dosar îl reprezintă situația copiilor. Claudia a depus la instanță mesaje și notificări primite de la școala privată pe care aceștia o frecventează, din care reiese că taxele de școlarizare ar fi fost restante.

Potrivit documentelor, instituția ar fi transmis mai multe avertismente, iar neplata ar putea afecta frecventarea cursurilor.

Bădălău mai susține că a contribuit semnificativ la cheltuielile legate de copii, invocând plăți importante făcute în timp, și pune întârzierile pe seama complexității procedurilor instanțelor.

”Pârâtul a efectuat plăți semnificative în beneficiul copiilor, aproximativ 80.000-90.000 euro, fiind depus la dosarul având ca obiect contestaţie la executare un grafic al plăților realizate în perioada anterioară, din care rezultă achitarea unor sume considerabile”, a explicat acesta.

CITEȘTE ȘIBianca Drăgușanu, dată în JUDECATĂ de Claudia Pătrășcanu. Fosta soție și actuala iubită a lui Gabi Bădălău n-au îngropat securea războiului: ”Acesta e fondul problemei”

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