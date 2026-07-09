Meghan Markle ar fi „furioasă” după ultimul scandal cu Familia Regală: „A încheiat orice legătură cu ea”

Meghan Markle este furioasă din cauza vizitei soțului în Marea Britanie, după ce Familia Regală i-a refuzat cazarea Prințului Harry pentru o noapte, înainte de sosire. Potrivit unor surse, nu mai vede posibilă o reconciliere cu Firma. Află mai multe detalii!

Meghan Markle, furioasă pe Familia Regală

După ultima umilință trăită de Harry în Regatul Unit, Express.co.uk titrează că Meghan Markle este furioasă pe familia soțului ei. Totul se datorează faptului că nu le-au acordat pază plătită în timpul celor cinci zile de vizită și că, pe ultima sută de metri, au retras oferta de cazare a Prințului Harry în Palatul Buckingham.

Prințul Harry s-a întors în această săptămână în Marea Britanie, dar a venit singur. Din cauză că cererea lui pentru pază plătită din bani publici nu a fost soluționată, acesta și-a lăsat familia în Europa, unde se află de câteva zile în vacanță. Dar vizita sa a fost însoțită și de o confuzie privind locul în care urma să fie cazat.

Ce s-a întâmplat cu cazarea Prințului Harry

Potrivit sursei citate, fiul Regelui Charles ar fi refuzat inițial invitația de a se caza într-o reședință regală. După care s-ar fi răzgândit și ar fi solicitat să petreacă o singură noapte la Palatul Buckingham. Cererea i-ar fi fost refuzată, pe motiv că a acceptat oferta regelui prea târziu.

În înștiințarea oficială a refuzului, Harry a mai primit o veste: prezența sa la Palat ar putea afecta poziția constituțională a tatălui său, în contextul în care marți urma să fie pronunțată o decizie în procesul intentat de duce împotriva Associated Newspapers la Înalta Curte din Londra.

Meghan Markle s-a săturat de rudele soțului

Ultimele evenimente au făcut-o pe Ducesa de Sussex să fie extrem de nemulțumită de toate loviturile primite de soțul ei. Potrivit unor surse, Meghan Markle nu mai vrea să audă de Familia Regală Britanică.

„Acesta a fost încă un afront, unul prea mult. Meghan simte că au făcut tot posibilul pentru familia lui Harry, doar pentru a fi umiliți din nou. Din punctul ei de vedere, nu îi va mai vedea niciodată”, a declarat o sursă.

O altă sursă susține că vizita lui Harry în Regatul Unit a decurs cum ar fi prezis Meghan. Familia lui ar fi găsit o nouă modalitate prin care să-l țină la distanță și să-l umilească.

„Meghan i-a spus lui Harry că asta se va întâmpla. Ea crede că, de fiecare dată când încearcă să se apropie de familia lui, aceștia găsesc o nouă modalitate de a-l respinge. Pentru ea, totul s-a încheiat. Nu are niciun interes să se expună din nou pe ea sau pe copiii lor unei astfel de situații”, a declarat sursa.

Problemele cu securitatea au stricat vacanța

Din cauză că familia lui Harry nu a beneficiat de securitate plătită din banii publici în timpul celor 5 zile de vizită, planul inițial al celor doi a fost dat peste cap. Surse apropiate susțin că acest nou episod ar fi compromis definitiv orice șansă de împăcare între Meghan Markle și Familia Regală.

„Orice speranță de a reconstrui încrederea a dispărut. Pentru Meghan, pur și simplu nu mai există cale de întoarcere”, a afirmat o altă sursă.

Nu se știe, până la această oră, dacă Meghan Markle și copiii i se vor alătura lui Harry pentru o zi, cum se vehiculase anterior în presă. Rămâne de văzut cum va interveni Regele Charles pentru a-și vedea nepoții!

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