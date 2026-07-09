Acasă » Showbiz » Showbiz internațional » O mai ții minte pe Daryl Hannah? De ce a renunțat la cariera fulminantă de la Hollywood și cu cine s-a căsătorit

O mai ții minte pe Daryl Hannah? De ce a renunțat la cariera fulminantă de la Hollywood și cu cine s-a căsătorit

De: Irina Maria Daniela 09/07/2026 | 07:30
O mai ții minte pe Daryl Hannah? De ce a renunțat la cariera fulminantă de la Hollywood și cu cine s-a căsătorit
O mai ții minte pe Daryl Hannah, fosta iubită a lui John F. Keneddy Jr.? Sursa foto: Profimedia
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Actrița Daryl Hannah s-a bucurat de un real succes la Hollywood, dar a decis să renunțe la actorie pentru a produce filme documentare. În 2014 a început o relație cu legendarul muzician Neil Young, cu care s-a căsătorit 4 ani mai târziu. Află detalii!

Daryl Hannah, subiect în serialul „Love Story”

Primele episoade ale serialului „Love Story”, produs de FX, îl prezintă pe John F. Kennedy Jr. într-o relație cu o blondă celebră. Este vorba despre actrița Daryl Hannah, cu care acesta a avut o relație în viața reală între 1988 și 1994. În producția semnată de Ryan Murphy, Daryl este interpretată de Dree Hemingway, strănepoata celebrului scriitor Ernest Hemingway.

Dree Hemingway a mărturisit pentru Variety că și-a dorit enorm acest rol. Cu toate acestea, a recunoscut că interpretarea nu este o copie fidelă a actriței Daryl Hannah.

„Chiar dacă o interpretez pe Daryl, joc un personaj. O mare parte este imaginație. Pentru mine era important să arăt cât de mult cred că s-au iubit cu adevărat, dar pur și simplu nu cred că ea era femeia potrivită pentru el”, declara Dree Hemingway în februarie 2026.

Daryl Hannah a criticat serialul „Love Story”

După premiera serialului, Daryl Hannah a publicat un eseu în The New York Times. În el, a acuzat producția că exploatează o tragedie și că îi denaturează imaginea și relația avută cu John F. Kennedy Jr.

„Nu este acesta un exemplu clasic de misoginism, în care o femeie este denigrată pentru a o pune pe alta într-o lumină favorabilă? Personajul «Daryl Hannah» din serial nu reflectă nici pe departe viața mea, comportamentul meu sau relația mea cu John. Acțiunile și comportamentele atribuite mie sunt pur și simplu false.

Nu am consumat niciodată cocaină și nu am organizat petreceri la care se consuma cocaină. Nu am presat niciodată pe nimeni să se căsătorească. Nu am profanat niciun obiect de familie și nu am invadat comemorările private ale nimănui. Nu am plantat niciodată informații în presă și nu am comparat moartea lui Jacqueline Onassis cu cea a unui câine”, a scris Hannah, susținând că a fost prezentată intenționat drept „enervantă, egocentrică, plângăcioasă și nepotrivită.”

Este căsătorită cu Neil Young din 2018

În 2014 a început o relație cu legendarul muzician Neil Young, cu care s-a căsătorit 4 ani mai târziu. Sursa foto: Profimedia
În 2014 a început o relație cu legendarul muzician Neil Young, cu care s-a căsătorit 4 ani mai târziu. Sursa foto: Profimedia

După ce s-a despărțit de John F. Kennedy Jr. în 1994, Daryl Hannah și-a ținut viața sentimentală departe de atenția publicului. În 2014, a început o relație cu muzicianul Neil Young, după divorțul acestuia de cea de-a doua soție, Pegi Young. Cei doi s-au căsătorit în 2018.

„Când am început relația, chiar și unii dintre prietenii mei apropiați au fost împotrivă și nu am înțeles niciodată de ce. Daryl este un om minunat și mă consider foarte norocos că o cunosc”, declara artistul.

În 2018, Neil Young a jucat în „Paradox”, debutul regizoral al lui Daryl Hannah. Este un western muzical cu elemente SF în care a apărut și Willie Nelson.

„Am făcut filmul doar de plăcere. Ne-am spus că, dacă tot vrem să realizăm un film, de ce să nu-l facem?”, povestea muzicianul.

De ce a renunțat Daryl Hannah la actorie

Potrivit InStyle, Daryl Hannah a devenit celebră după rolurile din „Blade Runner” (1982) și „Splash” (1984). Când a început relația cu John F. Kennedy Jr., blonda se afla la apogeul carierei sale. Atunci a mai jucat în „Steel Magnolias”, precum și în mai multe comedii.

În anii 2000, a interpretat rolul asasinului Elle Driver din seria „Kill Bill”, regizată de Quentin Tarantino. Apoi rolurile pe care le-a primit au cam dezamăgit-o.

„Nu mă deranjează prea mult. Lucrez de foarte mult timp și, într-un fel, mă simt împlinită. Nu sunt obsedată să joc permanent, pentru că am multe alte interese și modalități prin care îmi exprim creativitatea”, spunea Hannah.

Ultima ei apariție a fost în filmul „Buckle Up” (2023). Între timp, și-a concentrat activitatea asupra regiei de documentare.

CITEȘTE ȘI:

O mai ții minte pe Calista Flockhart din serialul „Ally McBeal”? Cum arată acum și de ce a renunțat la Hollywood

Jason Priestley, de nerecunoscut la 35 de ani de când a debutat în rolul lui Brandon Walsh din „Beverly Hills, 90210”

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Iți recomandăm
Robert, fiul regretatului Steve Irwin, are o relație nouă care i-a îngrijorat familia. Cine este tânăra care i-a „furat” inima
Showbiz internațional
Robert, fiul regretatului Steve Irwin, are o relație nouă care i-a îngrijorat familia. Cine este tânăra care i-a…
Meghan Markle ar fi „furioasă” după ultimul scandal cu Familia Regală: „A încheiat orice legătură cu ea”
Showbiz internațional
Meghan Markle ar fi „furioasă” după ultimul scandal cu Familia Regală: „A încheiat orice legătură cu ea”
INCREDIBIL! Echipajul s-a ÎMBĂTAT înainte de un zbor de peste ocean. Avionul NU A MAI DECOLAT
Mediafax
INCREDIBIL! Echipajul s-a ÎMBĂTAT înainte de un zbor de peste ocean. Avionul NU...
DNA a primit, după un an, răspunsul solicitat Comisiei Europene pentru clarificări în dosarul vaccinurilor. Elementele care ar putea debloca ancheta
Gandul.ro
DNA a primit, după un an, răspunsul solicitat Comisiei Europene pentru clarificări în...
FOTO. Corina Caragea, imagini incendiare în costum de baie. Prezentatoarea de la PRO TV, apariție wow în vacanța din Puglia
Prosport.ro
FOTO. Corina Caragea, imagini incendiare în costum de baie. Prezentatoarea de la PRO...
Un bărbat a refuzat să întrețină relații sexuale cu soția, iar femeia l-a reclamat la 112. Cum a motivat respingerea
Adevarul
Un bărbat a refuzat să întrețină relații sexuale cu soția, iar femeia l-a...
EXCLUSIV Ce spune Nicușor Dan despre acuzația că e susținător MAGA
Digi24
EXCLUSIV Ce spune Nicușor Dan despre acuzația că e susținător MAGA
Erdogan le-a oferit liderilor NATO revolvere personalizate
Mediafax
Erdogan le-a oferit liderilor NATO revolvere personalizate
Parteneri
Așa arată Monica Bârlădeanu la 47 de ani! Apariția în costum de baie i-a impresionat pe fani. „Inelul pe care îl tot flutur e...”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Așa arată Monica Bârlădeanu la 47 de ani! Apariția în costum de baie i-a impresionat...
Imagini incendiare cu tânăra de 32 de ani care se iubește cu bărbatul influent de 85 de ani
Prosport.ro
Imagini incendiare cu tânăra de 32 de ani care se iubește cu bărbatul influent de...
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Anca Serea, revoltată după ce fiica sa cea mare a aflat notele la BAC: „Inuman și nedrept!”
Click.ro
Anca Serea, revoltată după ce fiica sa cea mare a aflat notele la BAC: „Inuman...
VIDEO Gluma lui Zelenski cu Trump despre o vizită la Moscova
Digi 24
VIDEO Gluma lui Zelenski cu Trump despre o vizită la Moscova
Am văzut noua Dacia MADE IN TURCIA. Noul crossover sub 25.000 de euro care provoacă Skoda Octavia Combi și Volkswagen Golf Variant
Promotor.ro
Am văzut noua Dacia MADE IN TURCIA. Noul crossover sub 25.000 de euro care provoacă...
BANCUL ZILEI. Bulă e puțin ofticat în noaptea nunții: – Din cate văd, dragă...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă e puțin ofticat în noaptea nunții: – Din cate văd, dragă...
Misterul „Green Boots”, rezolvat? India va aduce acasă alpinistul de pe Everest
go4it.ro
Misterul „Green Boots”, rezolvat? India va aduce acasă alpinistul de pe Everest
Din ce sunt făcute cochiliile scoicilor?
Descopera.ro
Din ce sunt făcute cochiliile scoicilor?
Schimbare majoră pentru consolele Nintendo Switch 2
Go4Games
Schimbare majoră pentru consolele Nintendo Switch 2
DNA a primit, după un an, răspunsul solicitat Comisiei Europene pentru clarificări în dosarul vaccinurilor. Elementele care ar putea debloca ancheta
Gandul.ro
DNA a primit, după un an, răspunsul solicitat Comisiei Europene pentru clarificări în dosarul vaccinurilor....
Tags:
ULTIMA ORĂ
Radu Drăgușin, prima reacție după transferul la Fiorentina. Ce spune despre Tottenham
Radu Drăgușin, prima reacție după transferul la Fiorentina. Ce spune despre Tottenham
Un român s-a pensionat la 56 de ani (cu 9 ani mai devreme). Ce pensie a primit, după 35 de ani de muncă. ...
Un român s-a pensionat la 56 de ani (cu 9 ani mai devreme). Ce pensie a primit, după 35 de ani de muncă. Se simte nedreptățit
Robert, fiul regretatului Steve Irwin, are o relație nouă care i-a îngrijorat familia. Cine este tânăra ...
Robert, fiul regretatului Steve Irwin, are o relație nouă care i-a îngrijorat familia. Cine este tânăra care i-a „furat” inima
Caz bizar în Constanța | Doar 18 elevi de la Liceul „Regele Carol I” din Ostrov s-au prezentat ...
Caz bizar în Constanța | Doar 18 elevi de la Liceul „Regele Carol I” din Ostrov s-au prezentat la BAC. Câți au promovat
Gami și iubita nu s-au sincronizat la ședința foto de pe plajă. Blondina n-a renunțat până nu ...
Gami și iubita nu s-au sincronizat la ședința foto de pe plajă. Blondina n-a renunțat până nu a obținut story-ul perfect pentru Instagram
Selly s-a ținut de cuvânt! Cât costă o shaorma în Nibiru, la „Beach, Please!”
Selly s-a ținut de cuvânt! Cât costă o shaorma în Nibiru, la „Beach, Please!”
Vezi toate știrile