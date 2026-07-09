O mai ții minte pe Daryl Hannah? De ce a renunțat la cariera fulminantă de la Hollywood și cu cine s-a căsătorit

Actrița Daryl Hannah s-a bucurat de un real succes la Hollywood, dar a decis să renunțe la actorie pentru a produce filme documentare. În 2014 a început o relație cu legendarul muzician Neil Young, cu care s-a căsătorit 4 ani mai târziu. Află detalii!

Daryl Hannah, subiect în serialul „Love Story”

Primele episoade ale serialului „Love Story”, produs de FX, îl prezintă pe John F. Kennedy Jr. într-o relație cu o blondă celebră. Este vorba despre actrița Daryl Hannah, cu care acesta a avut o relație în viața reală între 1988 și 1994. În producția semnată de Ryan Murphy, Daryl este interpretată de Dree Hemingway, strănepoata celebrului scriitor Ernest Hemingway.

Dree Hemingway a mărturisit pentru Variety că și-a dorit enorm acest rol. Cu toate acestea, a recunoscut că interpretarea nu este o copie fidelă a actriței Daryl Hannah.

„Chiar dacă o interpretez pe Daryl, joc un personaj. O mare parte este imaginație. Pentru mine era important să arăt cât de mult cred că s-au iubit cu adevărat, dar pur și simplu nu cred că ea era femeia potrivită pentru el”, declara Dree Hemingway în februarie 2026.

Daryl Hannah a criticat serialul „Love Story”

După premiera serialului, Daryl Hannah a publicat un eseu în The New York Times. În el, a acuzat producția că exploatează o tragedie și că îi denaturează imaginea și relația avută cu John F. Kennedy Jr.

„Nu este acesta un exemplu clasic de misoginism, în care o femeie este denigrată pentru a o pune pe alta într-o lumină favorabilă? Personajul «Daryl Hannah» din serial nu reflectă nici pe departe viața mea, comportamentul meu sau relația mea cu John. Acțiunile și comportamentele atribuite mie sunt pur și simplu false. Nu am consumat niciodată cocaină și nu am organizat petreceri la care se consuma cocaină. Nu am presat niciodată pe nimeni să se căsătorească. Nu am profanat niciun obiect de familie și nu am invadat comemorările private ale nimănui. Nu am plantat niciodată informații în presă și nu am comparat moartea lui Jacqueline Onassis cu cea a unui câine”, a scris Hannah, susținând că a fost prezentată intenționat drept „enervantă, egocentrică, plângăcioasă și nepotrivită.”

Este căsătorită cu Neil Young din 2018

După ce s-a despărțit de John F. Kennedy Jr. în 1994, Daryl Hannah și-a ținut viața sentimentală departe de atenția publicului. În 2014, a început o relație cu muzicianul Neil Young, după divorțul acestuia de cea de-a doua soție, Pegi Young. Cei doi s-au căsătorit în 2018.

„Când am început relația, chiar și unii dintre prietenii mei apropiați au fost împotrivă și nu am înțeles niciodată de ce. Daryl este un om minunat și mă consider foarte norocos că o cunosc”, declara artistul.

În 2018, Neil Young a jucat în „Paradox”, debutul regizoral al lui Daryl Hannah. Este un western muzical cu elemente SF în care a apărut și Willie Nelson.

„Am făcut filmul doar de plăcere. Ne-am spus că, dacă tot vrem să realizăm un film, de ce să nu-l facem?”, povestea muzicianul.

De ce a renunțat Daryl Hannah la actorie

Potrivit InStyle, Daryl Hannah a devenit celebră după rolurile din „Blade Runner” (1982) și „Splash” (1984). Când a început relația cu John F. Kennedy Jr., blonda se afla la apogeul carierei sale. Atunci a mai jucat în „Steel Magnolias”, precum și în mai multe comedii.

În anii 2000, a interpretat rolul asasinului Elle Driver din seria „Kill Bill”, regizată de Quentin Tarantino. Apoi rolurile pe care le-a primit au cam dezamăgit-o.

„Nu mă deranjează prea mult. Lucrez de foarte mult timp și, într-un fel, mă simt împlinită. Nu sunt obsedată să joc permanent, pentru că am multe alte interese și modalități prin care îmi exprim creativitatea”, spunea Hannah.

Ultima ei apariție a fost în filmul „Buckle Up” (2023). Între timp, și-a concentrat activitatea asupra regiei de documentare.

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