Claudia Pătrășcanu câștigă în instanță, dar fosta soacră nu renunță! A dus războiul la Curtea de Apel

Claudia Pătrășcanu se luptă în continuare cu fosta sa familie. La data de 29 aprilie 2026, artista a câștigat în fața fostei sale soacre, Rodica Bădălău. Aceasta a atacat decizia Tribunalului Constanța cu recurs, iar scandalul se mută oficial în această fază, la data de 26 iunie 2026.

Claudia Pătrășcanu este una dintre cele mai cunoscute artiste din țara noastră. Ea s-a remarcat în anii 2000, atunci când făcea parte din trupa Sexxy. A devenit și mai populară în mediul online, după ce s-a căsătorit cu omul de afaceri, Gabi Bădălău. Cei doi au divorțat, iar acum vedeta se luptă cu familia ei în instanță.

Fosta ei soacră, Rodica Bădălău, fost cadru didactic, a acuzat-o pe artistă că ea și fiul ei au fost asaltați cu mesaje jignitoare. Pe de altă parte, Claudia susține că nu au fost atacuri la adresa lor, ci au o bază factuală solidă, reflectând realitatea. Aceasta a câștigat în data de 29 aprilie, însă mama lui Gabi Bădălău a declarat recurs la Tribunalului Constanța.

Războiul dintre Claudia Pătrășcanu și Rodica Bădălău continuă

În data de 29 aprilie 2026, Claudia Pătrășcanu a obținut o victorie absolută în cazul războiului juridic dintre ea și fosta ei soacră, Rodica Bădălău. Tribunalul Constanța s-a pronunțat în faza de apel a litigiului, însă mama omului de afaceri nu este de acord cu decizia și a respins-o. Astfel, scandalul a continuat în data de 26 iunie 2026, atunci când femeia a trimis dosarul cu numărul 11907/212/2024 pe rolul Secției I Civile a Curții de Apel Constanța.

Rodica Bădălău își dorește să primească de la Claudia Pătrășcanu suma de 10.000 de euro și scuze publice în presă. Conflictul juridic a început în anul 2024, când Rodica Bădălău a înregistrat la Judecătoria Constanța o acțiune în răspundere civilă delictuală împotriva fostei sale nore.

De ce au ajuns în instanță cele două

Totul a început atunci când Rodica Bădălău a acuzat-o pe artistă că i-a adus jigniri atât ei, cât și fiului ei, din cauza cărora a avut nevoie de ședințe de terapie. În plus, în 7 și 8 februarie 2024, Claudia Pătrășcanu, alături de mama ei, i-ar fi adus acuzații grave în cadrul mai multor emisiuni și în presă scrisă. Cântăreața s-a apărat și a spus că nu au fost jigniri, ci au o bază factuală solidă, reflectând realitatea.

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