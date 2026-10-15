Claudia Pătrășcanu a apărut la ușa lui Gabi Bădălău. Ce s-a întâmplat după ce a primit-o în casă: „A refuzat”

Claudia Pătrășcanu a apărut la ușa lui Gabi Bădălău. Ce s-a întâmplat după ce a primit-o în casă: „A refuzat”
Cum a răspuns Gabi Bădălău la acuzațiile fostei soții, Claudia Pătrășcanu
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Disputa dintre Claudia Pătrășcanu și Gabi Bădălău privind situația copiilor lor continuă, iar tensiunile dintre cei doi foști soți par departe de a se încheia. Artista a apelat recent la autorități, nemulțumită de faptul că nu ar fi reușit să își vadă fiul cel mic, Nicolas, în condițiile pe care le consideră firești. În replică, omul de afaceri și-a prezentat public punctul de vedere și a oferit detalii despre întâlnirile recente dintre mamă și copil, dar și despre motivele pentru care susține că băiatul ar trebui să locuiască în București.

Neînțelegerile dintre cei doi vizează atât programul de vizitare a copiilor, cât și respectarea deciziilor stabilite anterior. Situația a devenit din nou subiect de discuție după ce Claudia Pătrășcanu a semnalat că nu ar mai fi reușit să petreacă timp cu Nicolas de aproape patru luni. Artista a susținut că fiul său nu ar fi revenit la școală conform înțelegerilor existente și că situația trebuie clarificată prin respectarea hotărârilor judecătorești.

Ce declarații a făcut Gabi Bădălău

După apariția acuzațiilor, Gabi Bădălău a reacționat pe rețelele de socializare, unde a oferit propria perspectivă asupra evenimentelor. Afaceristul a încercat să clarifice circumstanțele în care au avut loc cele mai recente întâlniri dintre Claudia Pătrășcanu și Nicolas, susținând că nu ar fi împiedicat-o pe fosta sa soție să își vadă copilul.

Potrivit versiunii prezentate de acesta, artista ar fi intenționat să vină la domiciliul său însoțită de o echipă de televiziune, pentru a-l întâlni pe băiat. Gabi Bădălău ar fi refuzat prezența camerelor de filmat, însă susține că nu s-ar fi opus unei întâlniri între mamă și fiu. În cele din urmă, Claudia Pătrășcanu ar fi ajuns singură la locuința afaceristului, unde ar fi avut ocazia să petreacă timp alături de Nicolas.

„Probabil se pregătește un nou episod de scandal. Aseară, Claudia a vrut să vină cu echipa Acces Direct pentru a-l vedea pe Nicolas. M-am opus categoric prezenţei televiziunii, NU întâlnirii dintre mamă şi copil!
A venit singură, am primit-o, am invitat-o inclusiv la masă și a petrecut timp cu Nicolas. Băiatul i-a spus clar că nu dorește să plece cu ea. Astăzi, la ora 12:00, a venit din nou la poarta casei, fără să mă anunțe nici pe mine, nici pe Nicolas, deși copilul are un program stabilit, cu meditații la matematică și engleză. Și astăzi, Nicolas a refuzat din nou să plece cu ea.”, a spus Gabi Bădălău.

Foto: Instagram

Conform relatării sale, întâlnirea ar fi avut loc în condiții normale, iar artista ar fi fost primită în casă și invitată să ia masa împreună cu familia. Principalul motiv de nemulțumire al afaceristului ar fi fost posibilitatea ca momentul să fie transformat într-un subiect televizat, într-un context în care relația dintre foștii parteneri este deja marcată de numeroase controverse.

„Eu nu doar că nu mă opun întâlnirilor dintre Nicolas și mama lui, ci chiar insist să se vadă și să petreacă timp împreună! În schimb, pe 2 octombrie, chiar de ziua mea, am mers la Constanța doar ca să-l văd pe Gabriel, să-l îmbrățișez măcar cinci minute.
Nici măcar nu a fost lăsat să coboare să mă vadă.

De ce nu putem respecta programul, dorințele și emoțiile copiilor? De ce trebuie să existe mereu presiune și tensiune?”, a mai spus bărbatul.

Foto: Instagram

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