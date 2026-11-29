Sărbătorile de iarnă se apropie cu pași repezi. Pe lângă târgurile tematice, iubitorii Crăciunului pot avea parte de o experiență unică. Trenul „Espresso Monaco” revine în Europa, trece prin trei țări și le oferă călătorilor o atmosferă de poveste.

Trenul de noapte circulă prin trei țări: Italia, Austria și Germania. Leagă Roma de München, traversând regiunea Tirolului de Sud și teritoriul Austriei. Turiștii pot petrece weekendul în capitala Bavariei, fără să fie nevoiți să plătească mai multe nopți de cazare, notează Blic. Mijlocul de transport feroviar este decorat ca în basme și oferă călătorilor posibilitatea de a se bucura de peisaje magnifice. Prețul pornește de la 99 de euro și poate ajunge până la 299 de euro, în funcție de confortul ales.

„Espresso Monaco”, celebrul tren de Crăciun, revine în Europa!

Ruta specială a fost lansată anul trecut de compania feroviară italiană FS Treni Turistici Italia. După ce inițial trenul a circulat cu ocazia Oktoberfest, înterprinderea a decis să reintroducă traseul și în perioada sărbătorilor de iarnă. „Espresso Monaco” a plecat vineri, 27 noiembrie, din Roma spre München, iar duminică, 29 noiembrie, are loc returul.

Potrivit calendarului, turiștii care nu au apucat să călătorească acum cu celebrul tren de Crăciun o mai pot face în perioada 4-6 decembrie. Pe drum, trenul oprește în mai multe orașe pitorești, printre care Bolzano, în Tirolul de Sud; Trento, în nordul Italiei; Kufstein, în Austria, și Innsbruck, capitala Tirolului austriac.

Astfel, turiștii au ocazia de a admira peisajele de iarnă din munții Alpi, dar și de a descoperi alte destinații europene care au îmbrăcat deja hainele de sărbătoare.

Cât costă un bilet

Pentru o călătorie cu trenul „Espresso Monaco”, doritorii trebuie să scoată din buzunar o sumă pe măsură. Costurile diferă în funcție de confortul ales. De exemplu, pentru un bilet dus, la locurile standard din vagoanele cu scaun, călătorii trebuie să plătească 99 de euro. În cazul celor care își doresc un loc la cușetă, prețul este de 129 de euro.

De asemenea, costul este și mai ridicat pentru cabinele private de dormit, care includ și mic dejun. Un bilet la această categorie costă nici mai mult, nici mai puțin de 299 de euro. Pentru copiii cu vârste cuprinse între 4 și 14 ani, biletul este de 90 de euro.

VEZI ȘI: Ce a văzut Monica Tatoiu într-un avion, înainte de zbor. Vedeta, furioasă la adresa românilor: „Să vă fie ruşine!”

Scumpiri la CFR Călători. Cât va costa un bilet de tren începând cu 13 decembrie 2026