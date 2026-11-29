Lumea sportului românesc este în doliu! Adrian Ioan Jigău, considerat cel mai mare halterofil din istoria României, s-a stins din viață. Acesta a murit la vârsta de doar 56 de ani, din cauze medicale. Anunțul trist al decesului a fost făcut public de către Federația Română de Haltere.

Adrian Jigău, fostul campion european la haltere și participant la Jocurile Olimpice, s-a stins din viață duminică dimineața, 29 noiembrie, la 56 de ani, din motive medicale. Pe lângă o carieră impresionantă, acesta lasă în urmă și un fiu, pe Daniel Jigău, care îi continuă moștenirea. Acesta este deja multiplu campion național și component al lotului „tricolor” de haltere.

Adrian Jigău s-a stins din viață

Vestea decesului a fost făcută publică de Federația Română de Haltere, care a transmis un mesaj în memoria sportivului, omagiind reușitele profesionale ale celui mai mare halterofil din istoria României.

„Federația Română de Haltere anunță cu tristețe trecerea în neființă a fostului mare halterofil Adrian Ioan Jigău. Adrian Jigău, născut pe 6 ianuarie 1970, la Arad, a fost descoperit și îndrumat de antrenorul Gheorghe Biriș și legitimat, inițial, la secția de haltere a clubului Rapid Arad, structura sportivă care a funcționat, mai târziu, cu denumirea AMEFA Arad, unde, de altfel, și-a încheiat și activitatea de sportiv. (…) Adrian Jigău, Maestru al Sportului și Maestru Emerit al Sportului, s-a stins, astăzi, la Timișoara, la vârsta de 56 de ani, din motive medicale. Federația Română de Haltere transmite sincere condoleanțe familiei și, în mod special, lui Daniel Jigău, component al Lotului Național de Tineret. Dumnezeu să te odihnească în pace, Jigo!”, a transmis Federația Română de Haltere.

Adrian Jigău este considerat unul dintre cei mai longevivi halterofili. Acesta a fost component de bază de lot național peste un deceniu și în palmaresul său se regăsesc nu mai puțin de 34 de medalii internaționale: 8 la Campionatele Mondiale și 26 la Campionatele Europene, dar și două clasări pe locul 6, la Jocurile Olimpice de la Sydney 2000 și cele de la Atena 2004, obținute la categoria 56 Kg, devenind cel mai medaliat sportiv al nostru.

Mai mult, Adrian Jigău a devenit campion continental absolut la vârsta de 36 de ani, la Campionatele Europene de Seniori de la Wladyslawowo, în 2006, la categoria 62 Kg.

„Cineva mi-a făcut o socoteală și mi-a spus că kilogramele ridicate de mine la antrenamente în acești ani echivalează cu aproape 100 de vagoane”, spunea halterofilul.

După ce și-a încheiat activitatea, Adrian Jigău a rămas aproape de sportul pe care îl iubea și s-a dedicat antrenoratului la Clubul Sportiv Municipal Arad și arbitrajului în cadrul Federației.

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