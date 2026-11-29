Vasile Scalco, campion național la box Under 23 și component al lotului național de seniori al României, a murit la doar 20 de ani într-un accident rutie produs în satul natal Boian, din regiunea Cernăuți, Ucraina.

Sâmbătă, 28 noiembrie, Vasile Scalco se întorcea acasă, la părinți, după ce participase la Campionatul European U23, desfășurat între 14 și 15 noiembrie, în orașul Poreč din Croația. Din nefericire, tânărul legitimat la CSM Bacău și-a pierdut viața în urmă unui grav accident rutier produs chiar în apropiere de locuința părinților, în satul natal Boian, din regiunea Cernăuți, Ucraina.

Vasile Scalco, campion Național la box Under 23

La doar 20 de ani, Vasile Scalco avea un palmares impresionant, fiind sub îndrumarea antrenoriului Marius Ciocan de la CSM Bacău. Primul titlu național de tineret l-a câștigat în anul 2023. În 2024, Vasile a fost singurul boxer român de tineret care a reprezentat țara la Campionatul European și la Campionatul Mondial. În același an, el a câștigat turneul internațional „Centura Moldovei”, eveniment organizat la Iași.

În luna octombrie 2026, tânărul sportiv a obținut titlul de vicecampion la Cupa României și medalia de aur la Campionatul Național Under 23, desfășurat la Constanța. Într-un mesaj pe o rețea de socializare, reprezentanții Clubului Sportiv Municipal Bacău au transmis un mesaj de condoleanțe familiei tânărului campion.

„Familia CSM Bacău este în doliu. Cu inimile frânte, ne luăm rămas-bun de la Vasile Scalco, boxerul nostru și membru al lotului național de seniori. Vasile abia se întorsese de la Campionatul European și ajunsese acasă, la părinți, așa cum își dorise. Plecarea sa, atât de neașteptată și atât de devreme, ne-a lăsat fără cuvinte. Îl vom păstra în amintire așa cum l-am cunoscut: un sportiv ambițios, muncitor și dedicat, care a dus cu mândrie numele Bacăului în ringurile din țară și de peste hotare. Transmitem sincere condoleanțe familiei, prietenilor, colegilor și antrenorului său. Suntem alături de voi în aceste clipe de nespusă durere. Dumnezeu să-l odihnească în pace! Colectivul CSM Bacău”, a fost mesajul clubului sportiv CSM Bacău.

Doliu în lumea wrestlingului internațional. Bronson Reed a murit la 38 de ani din cauza unor complicații medicale

Doliu în lumea muzicii! Jordan Brunoli a murit la doar 31 de ani, după o luptă grea cu cancerul