La ultima ceremonie a focului, care a avut loc sâmbătă, 28 noiembrie, Prințul Marco a fost pus față în față cu „mama la copii” și „pofta inimii”. Soția Bianca și ispita Gabriella și-au declarat iubirea la unison pentru același bărbat, iar decizia finală i-a aparținut concurentului. După ce s-a îndrăgostit și a plâns după ispita lui favorită, acesta a rămas cu Bianca, iar motivele din spatele alegerii sale ar putea fi de înțeles.

Prințul Marco și Bianca sunt căsătoriți de 10 ani și locuiesc la Roma, în Italia. Dacă Prințul ar fi ales să plece de la Insula Iubirii alături de Gabriella, povestea lui și a Biancăi s-ar fi încheiat, cel mai probabil, cu un divorț, care s-ar fi desfășurat conform legilor din Italia. În legislația italiană, infidelitatea soțului nu duce la pierderea averii și nici nu îi oferă soției înșelate dreptul de a rămâne cu toții banii sau cu toate bunurile. Cu toate acestea, Prințul ar fi riscat să plătească daune morale și cheltuieli de judecată.

De ce a rămas Prințul cu Bianca

Chiar dacă infidelitatea a avut loc în mod public, la TV, ceea ce ar putea reprezenta un avantaj pentru Bianca, conform legii, împărțirea averii nu se face în funcție de cine a „călcat stârmb” în căsnicie, oricât de mare ar fi fost greșeala. Legea italiană (Codul Civil) tratează vinovăția în divorț (numită addebito della separazione) strict în ceea ce privește dreptul la întreținere, nu împărțirea bunurilor sau a proprietăților. Cu alte cuvinte, vinovăția în căsnicie și împărțirea averii sunt două lucruri complet diferite.

Împărțirea bunurilor se face în funcție de cum au ales încă de la începutul mariajului să își gestioneze bunurile și banii: dacă tot ce au cumpărat împreună în cei 10 ani se împarte exact 50% – 50% la doi sau dacă au semnat la nuntă ca fiecare să fie pe cont propriu. În acest caz, fiecare pleacă de la divorț cu ce este pe numele lui, indiferent cine sau cum a greșit în căsnicie.

În cazul acestei infidelități, când Bianca poate dovedi în instanță că infidelitatea Prințului a fost cauza directă a divorțului, judecătorul pronunță separarea din vina soțului, iar aici există anumite consecințe, care au legătură doar asupra banilor de întreținere pe viitor, nu asupra bunurilor și averii deja strânse în cei 10 ani. Soțul infidel nu mai poate cere bani de întreținere de la soție, chiar dacă are venituri mai mici decât ea sau ajunge sărac lipit. În caz de sărăcie extremă, legea îi oferă posibilitatea să primească o sumă minimă pentru alimente.

De asemenea, soția poate cere daune morale în cazul în care consideră că infidelitatea făcută public i-a afectat deminitatea sau onoarea. De asemenea, dacă soțul înșelat moare înainte de divorțul final, soțul infidel nu moștenește nimic de la partener. În cele mai multe cazuri, soțul vinovat este obligat să plătească taxele de judecată și avocații.

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