Bianca Ghiurcă a transmis un mesaj după Insula Iubirii, la scurt timp după ce a decis să plece împreună cu Prințul Marco. Cei doi și-au dorit să ofere o nouă șansă relației lor de zece ani, deși concurenta a trecut prin momente extrem de dificile în Thailanda, după ce și-a văzut soțul apropiindu-se de ispita Gabriella și dezvoltând sentimente pentru aceasta.

Ultimul bonfire a fost unul cu totul neașteptat. Marco a venit în fața Biancăi cu o urmă de resemnare pentru ceea ce a făcut. Mai târziu și-a făcut apariția și Gabriella, iar cei trei au discutat despre sentimentele dezvoltate pe parcursul celor 21 de zile. Concurentul nu s-a ferit să își arate apropierea față de ispită, pe care a ținut-o de mână chiar în fața soției sale. Cu toate acestea, la finalul întâlnirii, cei doi au hotărât să plece împreună și să încerce să își salveze căsnicia.

Ce mesaj a transmis Bianca Ghiurcă despre Insula Iubirii

După încheierea experienței din Thailanda, Bianca a publicat un mesaj în care a vorbit despre suferința prin care a trecut, dar și despre sentimentele pe care încă le are pentru soțul ei. Concurenta a recunoscut că imaginile cu Marco și Gabriella au afectat-o profund, însă consideră că cei zece ani petrecuți împreună merită o nouă șansă.

Bianca Ghiurcă a explicat că alegerea de a rămâne alături de Marco nu are nicio legătură cu banii sau cu avantajele materiale, ci este strict o decizie bazată pe iubire. Cei doi au pornit de la zero, au muncit împreună și au construit o viață pe care concurenta nu este pregătită să o abandoneze.

„Parcursul meu pe Insulă a fost, fără îndoială, cea mai intensă şi dureroasă experiență din viața mea. M-a maturizat, m-a pus față în față cu cele mai mari temeri ale mele, m-a făcut să sufăr, să plâng, să mă simt trădată, umilită și, în unele momente, complet distrusă.

Dar în același timp, m-a ajutat să mă regăsesc, să înțeleg cine sunt cu adevărat, care este puterea mea, cât pot duce şi cât de mult încă iubesc, în ciuda tuturor ränilor. Da, am ales să plec acasă împreună cu Marco. Am ales să îi mai dau o șansă, să încercăm să reconstruim ceea ce am clădit în 10 ani. Nu pentru bani, nu pentru confort, nu pentru vreun interes material și vreau să fie foarte clar: banii nu au avut niciodată nicio legătură cu decizia mea! Tot ceea ce avem astăzi am construit împreună, pas cu pas, cu multă muncă, sacrificii, nopți nedormite, riscuri și ambiție. Am plecat de la zero, am clădit o viață împreună, iar dacă am putut să o fac o dată, sunt sigură că aș putea să o fac din nou, indiferent de greutăți. Nu am iertat pentru bani și nu stau lângă el pentru nimic material. Am iertat pentru că iubesc. Pentru că, în ciuda tuturor greşelilor lui, încă simt că povestea noastră merită o a doua şansă. Ceea ce a făcut el acolo m-a ränit profund. M-a distrus, m-a făcut să mă simt neînsemnată, m-a dus la limitele mele. Am plâns cum nu am mai plâns de mult, am trecut printr-o durere pe care nu o poți înțelege decăt dacă o trăieşti.”, a transmis Bianca Ghiurcă.

Concurenta a ținut să le răspundă și celor care nu sunt de acord cu hotărârea ei și care ar putea să o judece pentru faptul că a trecut peste infidelitatea soțului. Aceasta consideră că fiecare persoană are propriile limite și propriul mod de a iubi și de a ierta. Totodată, a subliniat că nu are nevoie de aprobarea celor din jur pentru a-și continua căsnicia.

„Nu este o relație de un an, doi ani, ci zece ani de viață, de evoluție, de lupte, de visuri, de reuşite şi de căderi. Zece ani în care am crescut împreună, am fost echipă, ne-am iubit, ne-am sprijinit şi am trecut prin multe, la bine şi la greu. Ştiu că vor exista mesaje de ură, mai ales din partea femeilor. Vreau să le spun atât: fiecare iubeşte diferit! Fiecare are propriile limite, propriile valori şi propriul mod de a ierta. Nu înseamnă că dacă eu am ales să iert, trebuie să facă la fel şi altcineva. Nu sunt un „pres”. Sunt o femeie puternică, cu orgoliu, cu demnitate, care ştie exact ce vrea şi cât valorează. Îmi asum alegerile, cu bune şi cu rele. Şi nu am nevoie de validarea sau aprobarea nimănui. Nu voi permite ca persoane care nu îmi cunosc povestea, nu îmi trăiesc viața, nu îmi împart lucrurile, patul sau sufletul, să mă judece şi să îmi dicteze cum ar trebui să trăiesc. Aceasta este viaţa mea, căsnicia mea, iubirea mea şi, indiferent de părerile celor din jur, este doar alegerea noastră.”, a mai scris soția lui Marco.

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