La ultima ceremonie a focului, Bianca Iotu și Remi Dobre au decis să plece separat. Cei doi nu au ajuns la un punct comun, ba chiar și-au aruncat reproșuri. După câteva luni de la încheierea emisiunii Insula Iubirii, concurentul își spune partea de adevăr în privința situației financiare din relația lor.

Parcursul Biancăi și al lui Remi nu a fost unul ușor la insulă. Concurenta s-a atașat rapid de ispita Narcis Bujor și s-au iubit. De cealaltă parte, tânărul a creat o conexiune cu Daniela Pană. Aceștia și-au reproșat multe de-a lungul emisiunii, însă unul dintre cele mai discutate subiecte este situația financiară. Blondina a spus în repetate rânduri că l-a întreținut, iar ea nu a primit nimic la schimb. La câteva luni distanță, influencerul face lumină în acest caz și oferă detalii neașteptate despre fosta parteneră. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Remi Dobre spune că Bianca Iotu pleca în vacanțe pe banii altcuiva

Concurentul sezonului X nu a plecat singur din Thailanda. În timp ce Bianca Iotu a fost refuzată de Narcis Bujor, el și Daniela Pană au decis să acorde o șansă iubirii, iar povestea lor a continuat dincolo de camerele din emisiune. Invitat în cadrul unui podcast, Remi Dobre vorbește despre situația financiară din timpul relației cu Bibi.

Acesta a mărturisit că nu de puține ori, blondina pleca în vacanțe exotice cu prietenele ei, iar el rămânea acasă. În plus, a subliniat că, în acea perioadă, altcineva îi plătea excursiile. Totodată, întrebat cu cine pleca aceasta în destinațiile de vis, el a răspuns că nu vrea să își dea cu părerea dacă într-adevăr cu prietenele sau cu un alt bărbat.

„Ea pleca cu prietenele ei în Maldive trei săptămâni, în Thailanda o lună. Nu mai sunt în măsură să îmi dau cu părerea (n.r. dacă se ducea în Maldive cu prietenele sau nu). Eu mă simțeam ok, în condițiile în care i le plătea altcineva (n.r. râde). Ce să fac, asta e realitatea. Ba da, vorbeam, dar de foarte multe ori, stăteam mai pe chill așa (…) Să mă simt inferior… Nu neapărat (…) Nu de asta am menționat plimbările ei, le-am menționat pentru că le făcea singură”, a declarat Remi Dobre, în podcastul Face to face.

Remi Dobre, adevărul despre situația financiară din relația cu Bianca Iotu

Remi Dobre s-a arătat deranjat de-a lungul sezonului de faptul că fosta parteneră a declarat că l-a susținut financiar. Tânărul a povestit în cadrul aceluiași podcast că aveau și vacanțe comune, însă mai accesibile. De asemenea, a explicat că nu aveau un loc stabil, tocmai de aceea nu știa cât costa chiria sau întreținerea pe care le plătea Bianca Iotu.

„Aveam la vacanțe la comun mult mai apropiate și mai adaptate costului. Plăteam lucrurile mele. Se echilibra, oarecum, balanța (…) Asta cu chiria și cu întreținerea vreau să o lămurim. Să plătesc chirie și întreținere când eu am casa mea unde plătesc chirie și chirie, stăm la mine trei zile, la tine două zile, separați o săptămână (…) Dacă eu stăteam la mine în casă, să știu cât e factura ei la apă e un pic… Ea știa cât era factura mea la apă? (n.r. râde)”, a mai adăugat el.

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