După un bonfire în trei fără precedent la Insula Iubirii, Prințul Marco a încheiat testul fidelității la braț cu Bianca Ghiurcă. După ce i-a recunoscut soției că este îndrăgostit de brunetă, într-un final, el a decis să plece din Thailanda alături de cea pe care o iubește, însă cu gândul la cea de care s-a îndrăgostit în cele 21 de zile.

Imediat după ultima ceremonie a focului din sezonul X, Marco a ales să continue căsnicia cu „Prințesa”, chiar dacă a recunoscut că s-a îndrăgostit de ispita Gabriella. Cei doi s-au întors în vila fetelor, unde au fost cazați până la plecarea în România. Acolo, Prințul a continuat să o caute cu privirea pe Gabriella. Prima încercare a fost chiar de față cu Bianca, când a întrebat-o dacă nu cumva, printre ispitele din casă, se află și Gabriella.

Prințul Marco: „Mocăniță e cu Andrușca și Bianca e cu pilotul. Oare e și Gabriella? Bianca: Nu este. Trebuia să pleci cu ea ca să fie aici și eram și eu. Numai dacă pleci cu ispita o ai aici. Vrei să o mai vezi? Prințul Marco: A, ok

Câteva minute mai târziu, Marco începe să aibă „vedenii” după ce zărește o domnișoară brunetă care se plimba pe malul mării: „Uite-o pe Gabriella!”, a spus el tresărind. Însă bruneta s-a dovedit a fi o simplă turistă: „A, nu, nu e! Am spus și de față cu ea (n.r Bianca) că mi-a fost dor de Gabriella după ce a plecat din casă. Nu am ascuns nimic”.

Cu gândul tot la Gabriella, poate, poate, o mai vede prin preajma lui, Marco a mers pe plajă și s-a uitat îndelung după ispită, în speranța ca ar putea fi cazată în apropiere de vila în care se afla el. Imaginile de la TV au fost vizionate inclusiv de Gabriella, care a mărturisit că nu se aștepa ca Prințul să o caute, chiar la scurt timp după ce el a decis să plece de pe Insulă alături de Bianca: ”Aseară am rămas șocată, cum cred că a fost toată România, pentru că am văzut și partea cealaltă și reacția lui Marco și, sincer, nu mă așteptam deloc să mă caute pe plajă”, a declarat Gabriella Barbu, la Super Neatza de Weekend, pe Antena 1.

În continuarea, Gabriella a recunoscut că a avut sentimente sincere pentru Marco și a sperat până în ultima clipă că el va alege să plece singur sau împreună cu ea de pe Insulă.

”Eu chiar am avut sentimente pentru Marco și am fost foarte dezamăgită, pentru că în capul meu exista ideea să plece singur. Da (n.r. dacă i-ar fi propus să plece cu ea). Nu mi se pare că e un om rău, nu știa ce să facă, pentru că o iubea pe Bianca, dar s-a îndrăgostit de mine la Insula. Credea că s-a îndrăgostit de noi”, a mai spus Gabriella.

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