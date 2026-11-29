În exclusivitate pentru CANCAN.RO, Bia Khalifa a făcut dezvăluiri neaşteptate despre problemele care îi dau bătaie de cap de ani buni, pierderile de zeci de mii de euro şi schimbările majore din viaţa personală.

„În 2027 vreau să mă dedic lucrurilor care îmi plac cu adevărat”

Vedeta ne-a povestit cum îşi doreşte să petreacă sărbătorile, ce planuri are pentru 2027, dar şi de ce se gândeşte serios să renunţe la aparițiile sale pe site-uri cu conținut dedicat adulților pentru a şi urma adevăratele pasiuni.

Un alt motiv de bucurue pentru Bia este că anul acesta va petrecere în familie sărbătorile, pentru prima dată după 10 ani. Aceasta spune că toată această atmosferă îi oferă linişte şi că, dincolo de distanţe, sentimentul de „acasă” este legat de oamenii dragi. Nu aşteaptă cadouri pentru că are tot ce îşi doreşte, ba mai mult, ea este cea care oferă.

CANCAN: Ce faci de sărbători?

Bia Khalifa: Anul acesta mă gândeam să sărbătoresc Crăciunul acasă, pentru că, până la urmă, este o sărbătoare care se petrece în familie, în liniște. Ciocolată caldă, foarte multe filme de Crăciun…așa fac de când mă știu. Am intrat deja în atmosfera sărbătorilor cu muzică, pentru că acesta este primul lucru care ne apropie de Crăciun, alături de decorațiuni. Anul acesta este primul din ultimii zece în care îmi petrec Crăciunul așa cum trebuie, alături de familia mea. Crăciunul îmi oferă o stare de liniște. Trebuie să ne amintim și de importanța unității. Nu sunt foarte departe de casă, Albania este la o oră distanță. Eu acolo locuiesc acum și am o viață frumoasă și liniștită. Dar și în Italia mă simt acasă, pentru că, pentru mine, acasă înseamnă anumite persoane.

CANCAN: Îți place să gătești de sărbători?

Bia Khalifa: Cine mă cunoaște știe cât de bine gătesc și cât de mult îmi place acest lucru. Sunt și gurmandă, așa că optez pentru preparatele gătite chiar de mine.

„Am cheltuit aproximativ 100.000 de euro doar pentru a-mi recupera conturile”

CANCAN: Ce cadou ți-ai dori să primești anul acesta?

Bia Khalifa: Eu îmi fac singură cadouri. Nu prea am primit cadouri, pentru că am avut mereu de toate. Am avut grijă să-mi ofer tot ceea ce mi-a plăcut. Nu sunt foarte multe lucruri care mă fac fericită în mod deosebit, pentru că nu duc lipsă de absolut nimic. Anul acesta sper să fie diferit, pentru că s-au schimbat foarte multe în viața mea, atât din punct de vedere profesional, cât și emoțional. Faptul că m-am mutat din România este un lucru foarte bun pentru mine. Am 25 de ani, am crescut, văd viața altfel, iar asta este deja un cadou.

CANCAN: Ce îți dorești de la noul an?

Bia Khalifa: Îmi doresc foarte mult să nu mai întâmpin problema cu care mă confrunt de șase ani. Există persoane din România care îmi atacă și îmi închid conturile de pe rețelele sociale. Este foarte greu, pentru că aceste conturi îmi generează venituri. Îmi este greu să lupt cu această problemă. Am plătit foarte mulți bani, câte 3.000 sau 4.000 de euro, iar în total am cheltuit aproximativ 100.000 de euro doar pentru a-mi recupera conturile. Toată această situație m-a distrus emoțional. Reușesc să cresc un alt cont, dar brandurile nu încheie colaborări cu un cont aflat la început, iar acest lucru mă supără foarte tare. În prezent, sunt model al unei platforme foarte cunoscute, dar într-o zi îmi doresc să renunț la asta. În 2027 vreau să fac un pas în spate și să mă dedic lucrurilor care îmi plac cu adevărat. Nu o să-mi pierd speranța. Îmi plac moda și fotografia și vreau să continui în această direcție.

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