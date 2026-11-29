Elena Ionescu, dezvăluiri despre iubitul cu 13 ani mai tânăr, viața de mamă și planurile unei reveniri spectaculoase pe scena internațională!

Într-un interviu acordat în exclusivitate pentru CANCAN.RO, Elena Ionescu a vorbit deschis despre iubire, familie şi planurile sale de viitor, atât pe plan personal, cât şi profesional.

După ani în care a cucerit publicul cu hituri Zaleilah şi a trăit experienţe artistice la nivel internaţional, artista priveşte cu entuziasm spre un nou capitol al carierei sale.

„Mă simt liniștită și mă face să mă simt de vârsta lui”

Pregăteşte un proiect muzical cu influenţe balcanice şi latino, dar nu exclude nici o revenire pe piaţa internaţională. Dincolo de scenă, trăieşte o frumoasă poveste de dragoste alături de Alex, mai tânăr cu 13 ani decât ea, şi se dedică în totalitate fiului său, Răzvan, pe care îl susţine la antrenamentele de fotbal.

CANCAN: Alex este mai tânăr decât tine cu 13 ani. Simți că diferența de vârstă contează într-o relație sau crezi că, de fapt, compatibilitatea este cea mai importantă?

Elena Ionescu: Nu simt diferența dintre noi. Este o relație care îmi demonstrează că vârsta este doar un număr! Mă simt liniștită și mă face să mă simt de vârsta lui!(râde)

CANCAN: Fiul tău, Răzvan, este pasionat de fotbal. Te vezi în postura de mamă de fotbalist, prezentă la toate meciurile și antrenamentele lui?

Elena Ionescu: Sunt deja mama unui fotbalist! Deja fac asta cu Răzvan. Are antrenamente aproape în fiecare zi și puține sunt zilele în care nu merg. Uneori, mă mai suplinește tatăl meu, dar, în medie, sunt prezentă la patru antrenamente pe săptămână.

CANCAN: Cum reușești să îmbini rolul de mamă cu viața de artistă și cu timpul dedicat relației?

Elena Ionescu: Când ai o relație frumoasă cu copilul tău și există încredere, totul este mai simplu! Acum simt că am făcut cea mai bună alegere atunci când am stat, în primii ani din viața lui, nedespărțită de el, cu excepția perioadei în care am fost la Survivor, timp de aproape șase luni.

CANCAN: Ai spus că te îndrepți tot mai mult către muzica latino. Ce pregătești pentru public și ce surprize muzicale vom avea în perioada următoare?

Elena Ionescu: Pregătesc un proiect balcanic, cu influențe latino! Simt că lumea apreciază această fuziune, mai ales acum, după ce am lansat o reinterpretare a piesei „Ești mare dansatoare”, care s-a bucurat de un impact foarte bun pe canalul meu de YouTube, deși era unul nou! Voi continua să fac muzică în acest stil și pregătesc un show de percuție, cu tobe, tarabane și tot ce trebuie pentru a transmite energie și voie bună!

CANCAN: Te gândești să revii și pe piața internațională? Ai în plan colaborări cu artiști străini?

Elena Ionescu: Nu exclud! Majoritatea pieselor conțin versuri în limba spaniolă și în engleză, așa că orice este posibil! Mi-ar plăcea! M-ar împlini complet!

CANCAN: Au trecut ani buni de la Eurovision și de la experiența Mandinga. Dacă ai putea retrăi un singur moment din acea perioadă, care ar fi?

Elena Ionescu: Îmi doresc să mai am cel puțin o piesă la fel de bună ca „Zaleilah” și să susțin un turneu internațional, pentru a-i încânta pe oameni așa cum am făcut-o cândva. Îmi amintesc cu drag de experiențe precum cea de la Festivalul de la Montreux, unde am cântat pe aceeași scenă sau în deschiderea unor artiști și trupe mari, precum Sting, Prince, Pussycat Dolls și Rihanna! Este o împlinire aparte! Am trăit-o și mi-e dor de acele momente!

CANCAN: Se apropie sărbătorile de iarnă. Cum le vei petrece anul acesta? Vei avea timp să te bucuri de ele alături de familie?

Elena Ionescu: Ca de obicei, Crăciunul îl petrec acasă, alături de familie, iar Revelionul mă găsește pe drumuri, așa cum le stă bine artiștilor! În acest an, voi face trecerea dintre ani pe Valea Prahovei și la Sibiu!

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