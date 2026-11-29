Ionela Miruna Garneata, o româncă stabilită în Italia, s-a stins din viață la vârsta de doar 24 de ani. Tânăra a fost ucisă chiar de iubitul său, un italian în vârstă de 25 de ani. Se pare că Miruna trăia un adevărat calvar lângă bărbat. Apropiații vorbesc despre o relație abuzivă în care românca era controlată total. Acesta decidea cu ce se îmbrăca, unde mergea și o controla la fiecare pas. În ultima perioadă, Miruna își dorea să iasă din relație, acesta fiind probabil și motivul care l-a împins pe italian la gestul extrem.

Trupul neînsuflețit al româncei a fost descoperit în dimineața zilei de 26 noiembrie. Autoritățile au găsit-o pe tânără fără suflare în locuința sa de pe Via Roma, în localitatea Ponte Buggianese, din provincia Pistoia, regiunea Toscana. Potrivit primelor informații din anchetă, Miruna a fost ucisă cu lovituri provocate de un obiect contondent, posibil un suport de greutăți folosit pentru exerciții fizice.

Miruna trăia un adevărat calvar

Miruna și iubitul său, Andrea Nardini, formau un cuplu de aproximativ șase ani. Relația celor doi a început pe vreme când românca avea doar 17 ani. Însă, povestea de dragoste dintre cei doi s-a transformat într-o relație marcată de posesivitate și comportamente abuzive. Gelozia italianului era una extremă, iar Miruna trăia un adevărat calvar.

Potrivit informațiilor din presa italiană, bărbatul îi verifica în permanență telefonul și încerca să controleze până și felul în care Miruna se îmbrăca. Mai mult, acesta o urmărea peste tot, iar atunci când el nu putea, își trimitea prietenii pe urmele tinerei. Proprietara unui bar în care Miruna lucrase a vorbit despre calvarul îndurat de tânără.

„El era obsedat de ea! Chiar obsedat pentru că era o fată frumoasă. O controla mereu, trecea prin fața barului cu mașina lui sau mașinile prietenilor, o suna și îi spunea: «Te-ai îmbrăcat așa sau așa. Vrei să fii văzută, vrei să fii remarcată». Nu avea voie să poarte pantaloni mulați, nu avea voie să poarte bluze mulate”, a mărturisit femeia.

În ultima perioadă, apropiații Mirunei au observat că aceasta devenise mult mai retrasă, aproape se izolase și nu mai publica nicio fotografie pe rețelele sociale. Mai mult, tânăra ar fi vrut să scape de iubit și începuse să caute o nouă locuință în care să se mute, însă nu a mai apucat să facă acest lucru.

„În ultima perioadă, se pare că ea a vrut să îl părăsească. Da, se gândea la asta. Îi tot spuneam: pleacă! Asta nu e dragoste. O persoană care te iubește te lasă liberă, te lasă să pleci, te lasă să trăiești”, a mai spus femeia.

Italianul s-a sinucis după ce a ucis-o pe Miruna

După ce a comis oribila crimă, bărbatul a plecat din locuință și s-a îndreptat cu mașina spre viaductul Lora, aflat pe autostrada A1, în apropierea localității Barberino del Mugello, din provincia Florența. Aici, acesta și-a incendiat autoturismul, iar mai apoi s-a sinucis, aruncându-se de pe pod.

Înainte de a se arunca de pe pod, italianul ar fi sunat la numărul de urgență 112 și ar fi anunțat ce făcuse, dar și intenția de a-și lua viața. Acum oamenii legii încearcă să reconstituie ultimele ore din viața celor doi. Anchetatorii sperau să afle mai multe informații de pe telefoanele celor doi, însă acestea nu au fost găsite. Cel mai probabil, bărbatul le-a luat și le-a lăsat în mașina care a fost făcută scrum.

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