Gabi Bădălău a răspuns acuzațiilor Claudiei Pătrășcanu: „Nu lupt împotriva mamei copiilor mei”

Gabi Bădălău a răspuns acuzațiilor Claudiei Pătrășcanu: „Nu lupt împotriva mamei copiilor mei”
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Cum a răspuns Gabi Bădălău la acuzațiile fostei soții, Claudia Pătrășcanu
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Scandalul dintre Claudia Pătrășcanu și Gabi Bădălău continuă, după ce artista a apelat la autorități, susținând că nu și-a mai văzut fiul cel mic, Nicolas, de aproape patru luni. În urma acuzațiilor făcute de fosta soție, afaceristul a venit cu propria versiune a evenimentelor și a explicat de ce consideră că băiatul ar trebui să rămână în București. 

Claudia Pătrășcanu a vorbit recent despre situația fiului său, afirmând că Nicolas nu s-a mai întors la școală în condițiile stabilite și că există hotărâri judecătorești care trebuie respectate. Artista susține că nu își poate vedea copilul așa cum ar trebui, motiv pentru care a cerut intervenția autorităților.

Cum a răspuns Gabi Bădălău

De cealaltă parte, Gabi Bădălău a publicat un mesaj pe Instagram, în care le-a cerut oamenilor să nu tragă concluzii doar pe baza declarațiilor apărute pe internet. Afaceristul susține că băiatul și-a exprimat dorința de a locui cu el și de a merge la o școală din apropierea domiciliului său. Totodată, acesta a afirmat că Nicolas ar fi refuzat să rămână la ore după ce l-ar fi dus la școală.

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„Pentru toți cei care comentează, judecă și trag concluzii dintr-o postare pe internet, fără să cunoască adevărul, am câteva întrebări. Știți ce se întâmplă cu adevărat în spatele ușilor închise? Știți ce li se spune copiilor mei? Știți prin ce au trecut și ce i-a determinat, la un moment dat, pe amândoi să refuze să se întoarcă la mama lor? Știți ce au declarat copiii în fața Poliției, a Protecției Copilului și a altor autorități? Știți ce au constatat reprezentanții DGASPC în urma intervențiilor?

Știți că Nicolas și-a exprimat dorința de a locui cu tatăl său și de a merge la școală în apropierea domiciliului meu, inclusiv în fața unui judecător? V-ați întrebat vreodată DE CE un copil ajunge să refuze categoric să locuiască alături de mama și bunica lui? V-ați întrebat ce simte acel copil, ce îl doare, ce îl neliniștește și de ce își dorește atât de mult să rămână lângă tatăl său? Sau este mai simplu să condamnați un tată pentru că alege să fie lângă copilul lui?”, a scris Gabi Bădălău pe Instagram.

Sursa foto: Social media

Ce soluții a oferit Gabi Bădălău în scandalul cu fosta soție, Claudia Pătrășcanu

Omul de afaceri spune că nu își dorește să își îndepărteze copiii de mamă și că încearcă să găsească o soluție care să țină cont atât de hotărârile judecătorești, cât și de starea emoțională a băiatului. El a precizat că nu vrea să transforme conflictul familial într-un spectacol public și că preferă ca instituțiile competente să stabilească situația de fapt.

Printre variantele propuse de afacerist se numără înscrierea sau transferul lui Nicolas la o școală din București, cu acordul Claudiei Pătrășcanu, el asumându-și cheltuielile pentru educația copilului. O altă posibilitate ar fi, în opinia sa, ca artista să se mute în Capitală împreună cu fiul cel mare, Gabriel, astfel încât frații să poată petrece mai mult timp împreună.

„Există două soluții simple, care ar putea rezolva această situație: Claudia să își dea acordul pentru înscrierea sau transferul lui Nicolas la o școală din București, în apropierea domiciliul meu, unde copilul își dorește să locuiască și să învețe. Îmi asum integral toate cheltuielile privind educația lui. Claudia să se mute la București împreună cu băiatul nostru cel mare, Gabriel, acolo unde deține deja o locuință. Astfel, cei doi frați ar putea crește aproape unul de celălalt, avându-i pe ambii părinți aproape. Nu cer să fie îndepărtați copiii de mama lor: cer exact contrariul: să găsim o soluție prin care ambii copii să crească împreună, aproape de ambii părinți”, a mai spus afaceristul.

Gabi Bădălău a mai susținut că își dorește o relație apropiată cu ambii băieți și că nu vrea ca aceștia să fie puși să aleagă între părinți. În acest moment, acuzațiile celor doi reflectă poziții diferite asupra situației, iar împrejurările exacte și soluțiile legale trebuie clarificate de autoritățile competente.

„Îmi voi reorganiza viața, afacerile, activitatea și toate responsabilitățile. Pentru că Nicolas refuză categoric, în prezent, să locuiască alături de mama și bunica lui, iar eu consider că acest refuz trebuie înțeles, nu ignorat. Vreau să îl ajut să își continue școala, să se simtă în siguranță și să depășească această perioadă dificilă. DESPRE CEI DOI FRAȚI.

Nimeni nu își dorește mai mult decât mine ca Nicolas și Gabriel să fie împreună. Sunt copiii mei. Îi iubesc la fel de mult și nu vreau ca vreunul dintre ei să fie pus în situația de a alege între părinți. Dar dacă vorbim despre dreptul fraților de a fi împreună, trebuie să vorbim și despre dreptul lor de a avea o relație apropiată cu ambii părinți. Și eu îmi doresc să petrec timp cu Gabriel. Și mie îmi este dor de el. Și eu am suferit atunci când programul de legături personale nu s-a desfășurat așa cum era stabilit”, a explicat Gabi Bădălău.

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