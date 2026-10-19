Dinu Maxer, la un pas să-și piardă vederea! A ajuns de urgență la spital: ”Vedeam o ceață densă prin care se distingeau forme neclare”

Cum se simte Dinu Maxer / Sursa foto: social media
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne în Discover

Dinu Maxer a trecut prin momente de panică după ce un accident neașteptat i-a pus în pericol vederea. Artistul a ajuns la spital vineri după-amiază, după ce un dop de la o sticlă de șampanie l-a lovit direct în ochiul drept. În ce stare este la trei zile de la incident!

Dinu Maxer s-a temut că ar putea să-și piardă vederea, în urma incidentului de vineri, însă, după tratamentul primit și respectarea indicațiilor medicilor, starea sa s-a îmbunătățit considerabil.

Medicii au descoperit mai multe probleme la nivelul ochiului drept, printre care o eroziune corneană severă și sângerări în camera anterioară a ochiului. Imediat după impact, artistul vedea doar forme neclare, printr-o ceață densă, iar teama că ar putea rămâne fără vedere a fost una puternică.

„Vineri după amiază mi-am petrecut-o la Urgență, speriat că-mi pierd vederea, după ce un dop de șampanie a poposit direct în ochiul meu drept. Diagnostic: eroziunemarcată de cornee, sângerări în camera anterioară a ochiului și altele. Vedeam o ceață densă prin care se distingeau forme neclare”, a povestit Dinu Maxer pe Instagram.

Imagine Galerie #1
Imagine Galerie #2
Imagine Galerie #3 Vezi galeria foto
6 poze

Cum se simte Dinu Maxer

La trei zile de la incident, Dinu Maxer a mers la o nouă evaluare medicală, iar veștile primite l-au făcut să răsufle ușurat. Evoluția a fost una favorabilă, fără complicații grave, precum dezlipirea de retină sau glaucomul. Deși mai are probleme de acuitate vizuală și persistă anumite sângerări, prognosticul medicilor este bun.

„Astăzi răsuflu ușurat fiindcă la re-evaluare – evoluția a fost spectaculoasă – neavând complicații precum dezlipire de retină sau glaucom. Vederea mi-a revenit în proporție mare. Mai exista desigur câteva probleme care trebuie să se rezolve. Cum ar fi problemele de acuitate vizuală (nu mai văd clar să citesc cu ochiul drept) și alte sângerări. Dar prognosticul este bun evident dacă respect indicațiile ce mi s-au dat”, a mai declarat cântărețul.

Sursa foto: Instagram

Artistul a explicat că a respectat cu strictețe tratamentul și recomandările primite de la medici, iar acest lucru a contribuit la recuperare. Un alt motiv de bucurie este faptul că nu mai trebuie să poarte pansament la ochi. Dinu Maxer va trebui să respecte în continuare indicațiile medicilor și să meargă la controalele recomandate, pentru ca vindecarea să decurgă fără probleme.

„Iată-mă acum la 3 zile, am fost cuminte, am dormit doar la unghi incomod, și am respectat tot tratamentul. Am plecat fără pansament la ochi, ceea ce mă bucură enorm. Acum am venit la evaluare și de aceea vă și vorbesc cu zâmbetul pe buze, fiindcă mi-am recăpătat vederea în proporție de 80%. Dacă sunt cuminte, într-o săptămână sunt apt”, a mai spus artistul.

CITEȘTE ȘI: Familia lui Dinu Maxer s-a mărit! Magdalena Chihaia, soția artistului, dă tot din casă: „Avem o bebelușă”

Când și-a dat Deea seama că va divorța de Dinu Maxer, de fapt. A ținut totul secret: „După ani în care m-am rugat, am manifestat-o”

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Pe aceeași temă
Cât costă inelul cu care Pescobar a cerut-o în căsătorie pe iubita lui. A plătit cu bani cash!
Cât costă inelul cu care Pescobar a cerut-o în căsătorie pe iubita lui. A plătit cu bani cash!
Maria Popovici, pe mâna medicului estetician! La ce intervenție vrea să apeleze, după ce a slăbit 15 kilograme
Maria Popovici, pe mâna medicului estetician! La ce intervenție vrea să apeleze, după ce a slăbit 15 kilograme
Raluca Bădulescu, „fiartă” pe concurentele de la Insula Iubirii: „Mă enervează groaznic. Sunt de o falsitate sinistră”
Raluca Bădulescu, „fiartă” pe concurentele de la Insula Iubirii: „Mă enervează groaznic. Sunt de o falsitate sinistră”
Minodora, adevărul despre operațiile estetice după ce a slăbit 40 de kg: „Nu mă pot expune cu picioarele”
Minodora, adevărul despre operațiile estetice după ce a slăbit 40 de kg: „Nu mă pot expune cu picioarele”
Prințul Marco a reacționat, după ce Remi a fost umilit de Narcis la bonfire-ul de confruntare. Ispita doar ce îi stricase relația
Prințul Marco a reacționat, după ce Remi a fost umilit de Narcis la bonfire-ul de confruntare. Ispita doar ce îi stricase relația
SURPRIZĂ! Călin Georgescu, din nou în fața judecătorilor. Când se decide soarta arestului la domiciliu
Mediafax
SURPRIZĂ! Călin Georgescu, din nou în fața judecătorilor. Când se decide soarta arestului la domiciliu
George Simion nu îl iartă pe Ilie Bolojan! „O ultimă MĂGĂRIE...”
Gandul.ro
George Simion nu îl iartă pe Ilie Bolojan! „O ultimă MĂGĂRIE...”
Prezentatoarea TV și-a dat pe spate fanii cu o nouă apariție incendiară: „Absolut superbă!”
Prosport.ro
Prezentatoarea TV și-a dat pe spate fanii cu o nouă apariție incendiară: „Absolut superbă!”
Cutremurul de 4,8 din Vrancea, efect surprinzător în București. Avertismentul unui inginer constructor
Adevarul
Cutremurul de 4,8 din Vrancea, efect surprinzător în București. Avertismentul unui inginer constructor
O importantă cercetătoare în domeniul cancerului a murit din cauza bolii pe care încerca să o vindece. Care a fost primul ei simptom
Digi24
O importantă cercetătoare în domeniul cancerului a murit din cauza bolii pe care încerca să o vindece. Care a fost primul ei simptom
Haaland i-a amuzat pe fani cu această fotografie. Ce bea starul lui Manchester City
Mediafax
Haaland i-a amuzat pe fani cu această fotografie. Ce bea starul lui Manchester City
Cine își mai aduce aminte de dansatoarea Jasmine? Cum arată acum: puțini o mai recunosc pe blondina care făcea furori cu formele apetisante
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cine își mai aduce aminte de dansatoarea Jasmine? Cum arată acum: puțini o mai recunosc pe blondina care făcea furori cu formele apetisante
Marele campion a ajuns să vândă fier vechi: „Tai vagoane de tren abandonate”
Prosport.ro
Marele campion a ajuns să vândă fier vechi: „Tai vagoane de tren abandonate”
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
De ce nu și-a refăcut Nicola viața după divorțul de Mihai Alexandru: „Răspunsul e simplu”
Click.ro
De ce nu și-a refăcut Nicola viața după divorțul de Mihai Alexandru: „Răspunsul e simplu”
De ce nu va ajunge la închisoare elevul care a înjunghiat o profesoară și un coleg? Explicațiile judecătorului Cristi Danileț
Digi 24
De ce nu va ajunge la închisoare elevul care a înjunghiat o profesoară și un coleg? Explicațiile judecătorului Cristi Danileț
„Apocalipsa: vineri, 13 noiembrie 2026”. De ce a prezis un grup de cercetători în anii ‘60 că aceasta este data când se va sfârși lumea
Digi24
„Apocalipsa: vineri, 13 noiembrie 2026”. De ce a prezis un grup de cercetători în anii ‘60 că aceasta este data când se va sfârși lumea
Cutremur în România: Ce faci dacă mașina e avariată de bucăți căzute de pe o clădire sau alte elemente stradale
Promotor.ro
Cutremur în România: Ce faci dacă mașina e avariată de bucăți căzute de pe o clădire sau alte elemente stradale
BANCUL ZILEI. – Am comandat friptură cu o felie de lamâie, zice Bulă!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Am comandat friptură cu o felie de lamâie, zice Bulă!
Gadget inedit la Lidl: Încălzitor de mâini și powerbank Crivit sub 50 lei
go4it.ro
Gadget inedit la Lidl: Încălzitor de mâini și powerbank Crivit sub 50 lei
De ce nu ne putem gâdila singuri? Creierul slăbește senzațiile pe care le poate anticipa
Descopera.ro
De ce nu ne putem gâdila singuri? Creierul slăbește senzațiile pe care le poate anticipa
Actorul din The Walking Dead a realizat un film Resident Evil
Go4Games
Actorul din The Walking Dead a realizat un film Resident Evil
George Simion nu îl iartă pe Ilie Bolojan! „O ultimă MĂGĂRIE...”
Gandul.ro
George Simion nu îl iartă pe Ilie Bolojan! „O ultimă MĂGĂRIE...”
FABULOS! I-au prins cu 100.000 de euro cash, în Rolls Royce
Mediafax Italia
FABULOS! I-au prins cu 100.000 de euro cash, în Rolls Royce
ATENȚIE dacă îți cumperi haine de la ZARA și MANGO! Semnalul de alarmă tras de Protecția Consumatorilor
Mediafax Spania
ATENȚIE dacă îți cumperi haine de la ZARA și MANGO! Semnalul de alarmă tras de Protecția Consumatorilor
Ai un pont?
Spune-ne ce ai
văzut

Ai imagini, o filmare sau o informație de senzație? Trimite-ne pontul — poate ajunge pe prima pagină.