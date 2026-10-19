Dinu Maxer, la un pas să-și piardă vederea! A ajuns de urgență la spital: ”Vedeam o ceață densă prin care se distingeau forme neclare”

Dinu Maxer a trecut prin momente de panică după ce un accident neașteptat i-a pus în pericol vederea. Artistul a ajuns la spital vineri după-amiază, după ce un dop de la o sticlă de șampanie l-a lovit direct în ochiul drept. În ce stare este la trei zile de la incident!

Dinu Maxer s-a temut că ar putea să-și piardă vederea, în urma incidentului de vineri, însă, după tratamentul primit și respectarea indicațiilor medicilor, starea sa s-a îmbunătățit considerabil.

Medicii au descoperit mai multe probleme la nivelul ochiului drept, printre care o eroziune corneană severă și sângerări în camera anterioară a ochiului. Imediat după impact, artistul vedea doar forme neclare, printr-o ceață densă, iar teama că ar putea rămâne fără vedere a fost una puternică.

„Vineri după amiază mi-am petrecut-o la Urgență, speriat că-mi pierd vederea, după ce un dop de șampanie a poposit direct în ochiul meu drept. Diagnostic: eroziunemarcată de cornee, sângerări în camera anterioară a ochiului și altele. Vedeam o ceață densă prin care se distingeau forme neclare”, a povestit Dinu Maxer pe Instagram.

Cum se simte Dinu Maxer

La trei zile de la incident, Dinu Maxer a mers la o nouă evaluare medicală, iar veștile primite l-au făcut să răsufle ușurat. Evoluția a fost una favorabilă, fără complicații grave, precum dezlipirea de retină sau glaucomul. Deși mai are probleme de acuitate vizuală și persistă anumite sângerări, prognosticul medicilor este bun.

„Astăzi răsuflu ușurat fiindcă la re-evaluare – evoluția a fost spectaculoasă – neavând complicații precum dezlipire de retină sau glaucom. Vederea mi-a revenit în proporție mare. Mai exista desigur câteva probleme care trebuie să se rezolve. Cum ar fi problemele de acuitate vizuală (nu mai văd clar să citesc cu ochiul drept) și alte sângerări. Dar prognosticul este bun evident dacă respect indicațiile ce mi s-au dat”, a mai declarat cântărețul.

Artistul a explicat că a respectat cu strictețe tratamentul și recomandările primite de la medici, iar acest lucru a contribuit la recuperare. Un alt motiv de bucurie este faptul că nu mai trebuie să poarte pansament la ochi. Dinu Maxer va trebui să respecte în continuare indicațiile medicilor și să meargă la controalele recomandate, pentru ca vindecarea să decurgă fără probleme.

„Iată-mă acum la 3 zile, am fost cuminte, am dormit doar la unghi incomod, și am respectat tot tratamentul. Am plecat fără pansament la ochi, ceea ce mă bucură enorm. Acum am venit la evaluare și de aceea vă și vorbesc cu zâmbetul pe buze, fiindcă mi-am recăpătat vederea în proporție de 80%. Dacă sunt cuminte, într-o săptămână sunt apt”, a mai spus artistul.

CITEȘTE ȘI: Familia lui Dinu Maxer s-a mărit! Magdalena Chihaia, soția artistului, dă tot din casă: „Avem o bebelușă”

Când și-a dat Deea seama că va divorța de Dinu Maxer, de fapt. A ținut totul secret: „După ani în care m-am rugat, am manifestat-o”