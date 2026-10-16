Motivul pentru care Doru Tudoruț a ajuns de urgență la spital. Ce a pățit cântărețul, la 49 de ani

Doru Todoruț traversează o perioadă în care trebuie să îmbine responsabilitățile profesionale cu recuperarea după o accidentare care i-a dat planurile peste cap. Cântărețul s-a confruntat cu dureri la nivelul piciorului stâng, apărute în urma unui meci de padel, iar problema medicală l-a determinat să își schimbe programul și să renunțe la două competiții de alergare pentru care se pregătise. Chiar dacă tratamentul urmat a avut efecte rapide, recuperarea nu este încă încheiată, iar artistul continuă să resimtă uneori disconfort în zona călcâiului.

În ciuda acestei situații, Doru Todoruț încearcă să își păstreze optimismul și să se concentreze asupra proiectelor care urmează. Printre cele mai importante se numără concertul programat pe 14 noiembrie, la Arenele Romane, un eveniment pentru care speră să fie într-o formă cât mai bună.

Doru Todoruț, nevoit să își schimbe planurile după accidentarea la picior

Problemele au început după un meci de padel, sport practicat de artist în timpul liber. Durerile resimțite la piciorul stâng l-au determinat să solicite ajutorul unui medic, în urma consultației fiind identificată o inflamație a fasciei plantare. Această structură de țesut contribuie la susținerea bolții plantare și poate provoca dureri la nivelul tălpii sau al călcâiului atunci când este inflamată.

Pentru ameliorarea simptomelor, cântărețul a primit o injecție cu substanțe antiinflamatoare și anestezice. Intervenția a avut un efect rapid, însă dispariția durerii nu a fost completă. La aproximativ trei săptămâni de la tratament, artistul încă resimțea ocazional un disconfort la nivelul călcâiului.

Accidentarea a avut consecințe și asupra activităților sportive pe care le avea planificate. Doru Todoruț urma să participe la două curse de alergare, una de 10 kilometri și alta de 21 de kilometri, însă starea piciorului nu i-a mai permis să ia startul. Astfel, a fost nevoit să renunțe la ambele competiții, chiar dacă acestea făceau parte din planurile sale.

„Problema la piciorul stâng a apărut la un meci de padel. Am fost la doctor și e o inflamare a fasciei plantare. Am primit o injecție cu antiinflamator și anestezic, care și-a făcut efectul instant. La trei săptămâni de atunci, încă resimt uneori călcâiul. N-am mai putut să fac lucrurile cum mi le-am dorit. Am avut două alergări la maraton, de 10 și 21 de kilometri, programate și a trebuit să renunț la ele. Să sperăm că nu e nimic grav. Dacă nu, cântăm și dansăm pe loc, batem pasul!”, a transmis artistul pentru Click.ro.

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