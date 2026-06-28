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Dinu Maxer și soția au ales cea mai ieftină variantă ca să ajungă de la Otopeni acasă. După city-break, artistul a tăiat din cheltuieli!

De: Adrian Vâlceanu 28/06/2026 | 14:33
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Dinu Maxer are 52 de ani dar cine i-ar da această vârstă? Omul nici de 40 nu prea pare. Partenera sa de viață, Magdalena, chiar are 40 de ani, dar cei doi sunt atât de potriviți împreună! Se vede că se înțeleg de parcă s-ar cunoaște de o viață. De fapt, relația lor datează abia din 2023! CANCAN.RO i-a surprins la finalul unui City-trip, la sosire pe Otopeni. În loc de mașină prin sistem rideshare, cei doi preferă o variantă mult mai ieftină și mai eco.

Magdalena a apărut în viața lui Dinu Maxer după divorțul său de Deea Maxer, femeia cu care are doi copii și cu care a fost căsătorit 14 ani, o viață de om, ce mai! Acestea s-au întâmplat în 2023 și evident CANCAN.RO a scris pe larg AICI. Magdalena Chihaia a devenit soția lui Dinu Maxer în mai 2025, după o logodnă relativ scurtă. E normal, la 50 de ani un bărbat știe clar ce vrea, nu mai are timp de ezitări.

Și totuși în 2023 meciul nu părea să fie jucat, exista o a doua variantă pentru Dinu Maxer, după cum CANCAN.RO a scris AICI. A fost o poveste superbă. Magdalena, dansatoare de bachata și salsa, n-a fost inițial prea încântată de gândul unei relații cu Dinu, care deja avea o relație după divorț. Lucrurile au evoluat, cei doi s-au apropiat prin prieteni comuni și prin proiecte, gen „S-a furat mireasa”. Cel mai frumos lucru este că amândoi erau fani ai celuilalt. Magdalena încă din adolescență era fana lui Dinu Maxer, iar el a remarcat-o la iUmor.

După atâtea peripeții, apele s-au mai liniștit

Iată-i pe Otopeni, la sosiri, o zonă arhicunoscută pentru milioane de români avizi de călătorii. Cei doi par să fi fost într-o vacanță ultra-scurtă, maxim un city-trip. Au un bagaj minuscul. Probabil că Dinu Maxer apreciază cât s-a restrâns Magdalena cu hainele de vacanță, au doar câte un rucsac fiecare. Se înțeleg foarte bine și colaborează din priviri când Dinu vrea să-și pună ochelarii la adăpost.

City trip cu Dinu Maxer și Magdalena

Frumoasa brunetă are o ținută casual, de adolescentă, cu o geacă de blugi legată în jurul mijlocului, iar Dinu pare proaspăt ieșit de pe băncile facultății, cu o șapcă albă și un costum albastru, pantofi sport și fața bărbierită impecabil. Fără să fie împovărați de valize grele, cei doi defilează spre stația de tren și așteaptă cuminți la coadă să-și ia bilete de la gheretă. Pare să fi fost o vacanță reușită, pentru că încă sunt prieteni! 😀

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NU RATA: PRIMA REACȚIE A LUI DINU ȘI MAGDALENA MAXER, DUPĂ CE DEEA S-A CĂSĂTORIT: „EA NU EXISTĂ”

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