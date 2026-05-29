Dinu Maxer a răbufnit după ce oamenii l-au pus la zid în urma interviului despre fosta parteneră. Ce l-a enervat teribil pe artist: „Nu e normal. S-a creat ceva aiurea”

Dinu Maxer a intrat, fără voia lui, într-un subiect controversat. Așa cum știm, el și fosta lui soție, Deea, au divorțat în urmă cu trei ani, iar de atunci fiecare dintre ei și-a găsit fericirea în brațele altui partener. Dacă Dinu s-a însurat cu Magdalena Chihaia în urmă cu un an, Deea și partenerul ei, Constantin Cataramă s-au căsătorit civil pe 11 mai anul acesta. La scurt timp după cununia vedetei, fostul ei soț și actuala parteneră au fost rugați să își dea cu părerea. Dinu a preferat să fie foarte discret și nu a comentat situația, iar soția lui a pus punctul pe i spunând că nu sunt interesați de subiect, iar singurul punct comun pe care îl au sunt copiiii. După interviu, reacțiile în presă au explodat, astfel CANCAN.RO a stat, din nou, de vorbă cu Dinu Maxer, care a ținut să precizeze că este deranjat de întreaga situație.

Se spune că este bine să lași trecutul în urmă și să îți vezi, mai departe de viitor, dar ca persoană publică acest lucru pare să fie mai dificil. Recent, Deea Maxer s-a căsătorit civil cu partenerul ei, Constantin Cataramă, iar unul dintre subiectele care au fost pe buzelele tuturor a fost reacția fostului soț. Așa cum știm, Dinu a lăsat trecutul în urmă și este fericit alături de actuala soție, astfel că răspunsul său a fost cât se poate de dimplomat. Magdalena a tranșat rapid subiectul în interviul pe care cei doi ni l-au oferit (vezi aici interviul), iar toată lumea a crezut că totul se va încheia acolo. Nici vorbă de așa ceva, căci, titlurile în presă au explodat. Așadar, artistul, care a vorbit despre numeroase subiecte în interviul respectiv, este foarte deranjat de situație.

Dinu Maxer, deranjat de speculațiile din presă: „Avem scriitori de SF”

Dinu Maxer a ținut să precizeze că nu și-a dorit să alimenteze speculațiile apărute în spațiul public și că alegerea de a nu comenta nunta fostei soții a fost asumată. Artistul spune că reacțiile și interpretările apărute ulterior l-au deranjat și consideră că mesajul a fost interpretat greșit.

„S-a creat ceva aiurea din interviul acela. Nu e normal când tu nu comentezi ca lumea să reacționeze în fel și chip. În momentul în care nu vrei să comentezi ceva ce se interpretează în atâtea feluri, înseamnă că nu avem reporteri, ci scriitori de SF. În interviul pe care ți l-am dat, tocmai că am menționat că nu doresc să comentez și am văzut că asta ai scris, dar lumea a preferat să reinterpreteze în alte feluri”, a spus Dinu Maxer pentru CANCAN.RO.

Artistul susține că tocmai discreția pe care a ales să o aibă în această situație a fost transformată într-un nou subiect de controversă când el și-a dorit fix contrariul.

„Nu mi se pare normal atunci când tu nu comentezi să fie reinterpretat în atâtea feluri. Până la urmă acesta a și fost motivul pentru care nu mi-am dorit să spun nimic, ca să nu se interpreteze”, a mai declarat Dinu Maxer.

Vă reamintim că la întrebarea „Ai felicitat-o pe fosta pentru cununie?”, Dinu a preferat să nu răspundă absolut nimic, pentru a nu se interpreta, iar Magdalena a avut un răspuns ceva mai direct.

„Nu ne interesează subiectul. Nu avem nicio legătură unii cu alții. Bine, doar copiii. Eu l-am luat pe Dinu la pachet cu copii, așa că pentru mine familia mea este Dinu și cei doi copii, ea nu există”, a fost ceea ce a declarat soția lui Dinu Maxer în interviul respectiv.

CITEȘTE ȘI: Magdalena și Dinu Maxer au ”spart” și ultimul lor secret: ”I-am spus: dacă nu vii, nu o fac!” Cum a păcălit-o cântărețul

ACCESEAZĂ ȘI: Prima reacție a lui Dinu și Magdalena Maxer, după ce Deea s-a căsătorit!