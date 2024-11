Magdalena și Dinu Maxer au ”spart” și ultimul lor secret: ”I-am spus: dacă nu vii, nu o fac!” Cum a păcălit-o cântărețul

Dinu Maxer și Magdalena Chihaia sunt împreună de mai bine de un an, iar în urmă cu câteva luni bărbatul a cerut-o în căsătorie pe iubita lui în Veneția, într-un cadru de vis. Cei doi nu au pus la punct data nunții, însă bruneta se pregătește intens să fie cea mai bună versiune a sa. Spunem asta pentru că recent, Magdalena a trecut pragul cabinetului medicului estetician și și-a făcut o serie de schimbări. Unele dorite de ea, altele la îndemnul viitorului soț. În plus, și Dinu s-a schimbat pentru partenera lui. Într-un interviu exclusiv CANCAN.RO cei doi au vorbit despre aceste schimbări, iar Magdalena ne-a dezvăluit și ce surpriză i-a făcut viitorului soț de ziua lui. În plus, și sărbătorile au hotărât unde le vor petrece, dar și la cine vor fi copiii fostului cuplu Deea- Dinu Maxer.

Dinu Maxer și Magdalena Chihaia au fost prezenți la premiile Radar de media, eveniment pe care l-au prezentat în trecut. Așa cum știm, cei doi formează un cuplu nu doar în viața personală, ci și în viața profesională. Așadar, nu este de mirare că se sfătuiesc în orice domeniu. Așa cum știm Dinu Maxer este un bărbat sincer și asumat, așa că a fost deschis cu procedurile estetice pe care și le-a făcut de-a lungul timpului. De la blefaroplastie, până la implant de păr. Recent, a convins-o și pe viitoarea lui soție să își facă curaj pentru câteva intervenții. Unele dintre ele și le dorea, celelate le-a făcut la îndemnul partenerului, dar nu regretă. Cum a convins-o să-și facă schimbări, dar și ce le transmite celor care i-ar putea critica intenția lui Dinu, aflați în rândurile următoare.

Dinu Maxer și-a convins viitoarea soție să se opereze! Iată la ce intervenții a apelat Magdalena

CANCAN.RO: Mă bucur tare mult că ne întâlnim la un eveniment frumos pentru că nu v-am mai văzut de ceva timp. Ce faceți?

Dinu Maxer: La un eveniment pe care în trecut l-am prezentat noi, iar acum am venit să devenim partea critică.

CANCAN.RO: Ați luat carnețelul, pixul să notați, nu?

Dinu Maxer: Da, le am aici.

Magdalena Chihaia: Dinu glumește. Eu pot să spun că de la a doua ediție Radar de media am fost tot timpul prezentă fiind prietenă cu Dorin, și glumeam mai devreme că în funcție de toanele lui, ba prezint, ba nu prezint.

CANCAN.RO: Magdalena, am văzut și că ți-ai făcut niște schimbări. Foarte bine îți stă. De unde și până unde și de ce ai pornit pe drumul asta?

Magdalena Chihaia: Mulțumesc. Îmi doream de ceva timp să-mi pun botox, dar Dinu a fost cel care m-a susținut și a venit cu mine. Eu i-am spus că dacă nu vine cu mine, nu fac asta pentru că mi-e frică. Mie îmi este foarte frică de ace și de tot ce ține de operații, iar cu acidul din buze m-a păcălit.

CANCAN.RO: Îmi place mult cum îți stă.

Dinu Maxer: Și mie îmi place.

CANCAN.RO: Dar știi care este problema. Că oamenii s-ar putea să fie cârcotași și să spună că nu-ți plăcea de ea înainte, că ai pus-o tu să își facă intervenții

Dinu Maxer: Este ca și cum ți-ai lua o mașină și nu ți-ai pune capace noi sau ceva frumos la ea. Este aiurea. Întotdeauna dacă vrei să îmbunătățești ceva, cine este cârcotaș înseamnă că nu iubește frumosul.

Magdalena Chihaia: Sau probabil nu are ce să facă și s-a gândit să mai critice puțin că se plictisea în viața lui de zi cu zi. Pot să spun că și eu că l-am schimbat un pic pe Dinu.

Dinu Maxer: Ce ai observat la mine?

CANCAN.RO: Ți-ai luat barba.

Magdalena Chihaia: Exact, iar acum este mult mai tânăr și mai fresh. La mine se vede mai mult schimbarea pentru că am accentuat-o eu cu rujul roșu pe care nu prea îl folosesc de fel. De obicei mă machiez singură, dar la evenimente mă machiază întotdeauna cineva.

CANCAN.RO: Dar dintre voi doi care este mai cheltuitor?

Dinu Maxer: Evident că nu eu.

Magdalena Chihaia: Eu sunt mai cheltuitoare, cu toate că în ultima perioadă am fost mai ponderată.

CANCAN.RO: Care este plăcerea ta vinovată?

Magdalena Chihaia: Rochiile și pantofii, dar în mod special rochiile.

Dinu Maxer: Tocmai a sosit un pachet și îmi spune că vrea să-mi arate o rochie. Iar?! Nu tocmai îți luasei una?

CANCAN.RO: Ziceți-mi ce faceți de sărbători. Ați stabilit unde petreceți Crăciunul? Vei fi cu copiii, Dinu?

Dinu Maxer: Crăciunul înseamnă familie și sunt convins că într-una dintre zile vom fi împreună cu copiii. S-au obișnuit deja să petrecem împreună, ar fi al doilea Crăciun pe care eu și Magdalena îl petrecem împreună. De Revelion vom fi într-o locație unde vom distra și ne vom distra alături de oameni.

CANCAN.RO: Să începeți muncind ca tot anul să o țineți așa, mai ales că vă place ce faceți este cel mai important

Dinu Maxer: Plus că noi câștigăm atunci, după care în luna ianuarie doar cine are serviciu câștigă

CANCAN.RO: În luna ianuarie înseamnă că vin vacanțele. V-ați gândit la vreo vacanță?

Magdalena Chihaia: Ne-am gândit la mai multe vacanțe, dar având în vedere că în curând urmează ziua lui Dinu nu vom spune unde, dar ne pregătim de o vacanță

Dinu Maxer: O desconspirăm în două zile.

