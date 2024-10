Dinu Maxer, despre episoadele de gelozie din cuplu: ”În lumea salsa se tot schimbă partenerii și…”

Dinu Maxer și iubita sa, Magdalena, vorbesc despre regulile din relația lor, dar și despre cei doi copii ai artistului din fosta căsnicie cu Deea. Cântărețul și dansatoarea recunosc că mai există și mici dispute din cauza geloziei, iar CANCAN.RO a aflat și care au fost ultimele motive, mai exact.

Dinu Maxer pare să își fi găsit liniștea alături de Magdalena, după divorțul de mama copiilor săi, Deea. Acum, artistul și dansatoarea merg pretutindeni împreună și par că se completează destul de bine, dacă luăm în calcul zâmbetele lor. Cei doi rezonează exemplar și au câteva reguli de la care nu se abat niciodată, lucruri care le ajută și mai mult relația de cuplu.

”Legea supremă e să nu mințim, nu ne ascundem nimic. În plus, mai e și legea fidelității. Avem unul codul celuilalt, acesta e testul suprem. Când schimbi codul telefonului, atunci este o problemă”, spun Dinu și Magdalena, pentru CANCAN.RO.

Chiar și cu aceste ”legi”, Dinu și iubita lui recunosc că se mai confruntă uneori și cu mici discuții în contradictoriu. Motivul? Gelozia! 😆 Noroc că ambii știu să gestioneze disputele.

”Amândoi suntem geloși. Eu sunt mai gelos, pentru că în lumea salsa se tot schimbă partenerii și e ceva normal, dar pentru mine nu e normal, așa că acolo da, gelozia mea crește. (…)

Iar în cazul ei, uite, am venit acum de la un eveniment și mai am fane extravagante. Am făcut o poză cu Magda și respectiva persoană, care nu era tocmai tinerică, și nu s-a putut stăpâni să nu pună mâna pe mine”, explică Dinu.

Dinu, tată full time pentru micuțul Andreas

După divorțul de Deea, Andreas a rămas la tatăl său. Așa se face că Dinu se ocupă îndeaproape de cel mic acum, mai ales după ce acesta a început școala. Din fericire, fiul artistului este un copil muncitor și dornic să învețe, spune cântărețul.

”Copiii sunt bine. Maysa tocmai a făcut 5 ani, am sărbătorit-o într-un mod unic, cu noul nostru proiect cu sânziene. A fost primită de 3 zâne cu aripi, cu lumini, a fost unic. Andreas e foarte sârguincios la școală, ceea ce mă șochează, pentru că înainte nu era chiar așa, iar eu îl ajut la teme. Da, Andreas locuiește în continuare cu mine. Îi facem pachețelul, îi verificăm carnețelul. Chiar azi mi-am făcut mie un sandviș și i-am făcut și lui unul”, încheie Dinu Maxer.

