Cu cine a înșelat-o Dinu Maxer pe Nicoleta Luciu. Adevărul abia acum a fost spus: ”Sunt persoane publice”

După aproape 20 de ani de când nu mai formează un cuplu cu Nicoleta Luciu, Dinu Maxer și-a adus aminte de perioada de glorie în care a fost denumit cel mai invidiat bărbat. Artistul a vorbit despre infidelitățile sale și a dezvăluit numele femeii de care s-a îndrăgostit când era cu Nicolea Luciu.

Invitat în podcastul moderat de Viorel Grigoriu, Dinu Maxer a abordat un subiect de interes major pentru urmăritorii săi. Fire sinceră și asumată, artistul a recunoscut că a în trecut a avut relații de iubire în care a fost infidel. Un astfel de episod s-a întâmplat și în timpul relației cu Nicoleta Luciu. Deși infidelitatea există de când lumea și pământul, mulți sunt de părere că aceasta are loc doar atunci când ”el” sau ”ea” ajung în pat cu o altă persoană. Având în vedere că dicționarul definește infidelitatea ca fiind, printre altele, și lipsa nestatorniciei în sentimente, se poate spune că Dinu Maxer a înșelat-o pe Nicoleta Luciu.

Dinu Maxer și Nicoleta Luciu au fost împreună timp de 8 ani, iar despărțirea lor a avut loc în 2005. În perioada respectivă, cei doi traversau una dintre cele mai prospere etape din viețile lor. El a fost declarat cel mai invidiat bărbat grație relație pe care o avea cu bruneta, femeie râvnită de aproape toți bărbații celebri., iar ea participa la cele concursurile de Miss din întreaga lume. NU RATA: Acțiune BOMBĂ a Deei Maxer cu un american, după despărțirea de Robert Drilea! L-a sedus, l-a rezolvat, l-a abandonat!

”Eu am fost declarat cel mai invidiat bărbat grație relației cu Nicoleta Luciu. Ceea ce nu știu unii este că atunci când eu eram cunoscut, ea nu era cunoscută și am urcat împreună. Eu am și produs-o muzical, deci toate lucrurile astea m-au ajutat, dar din păcate, eu nu am simțit un avantaj dimpotrivă. Relația noastră a fost oricum foarte tumultuoasă, am avut despărțiri, împăcări, a plecat de la mine, s-a mutat înapoi, deci cumva, justificat„, a spus Dinu Maxer în podcastul moderat de Viorel Grigoriu.