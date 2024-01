Reacția neașteptată a tatălui Deei Maxer, după divorțul de Dinu Maxer: „A scăpat de chinul vieții ei”

În cursul anului 2023, Deea (33 de ani) și Dinu Maxer (50 de ani) au ales să meargă pe drumuri separate. După ce au semnat actele de divorț, cei doi s-au axat pe viața profesională. De altfel, Deea și-a găsit alinarea în brațele unui tânăr pe nume Robert (31 de ani). Pe rețelele de socializare, o persoană a criticat-o pe fosta soție a artistului pentru că a păstrat numele de familie Maxer. Tatăl ei, însă, a intervenit imediat și i-a luat apărarea. Vezi mai jos ce mesaj a transmis pe internet!

În primăvara anului 2023, Deea și Dinu Maxer anunțau că divorțează. Vestea a picat ca un trăsnet printre apropiați, dar și fanii lor care i-au susținut în mediul online. Apoi, după ce au ales să o ia pe drumuri separate, divorțând, și-au refăcut viețile amoroase. De altfel, s-au axact pe mediul profesional.

Deea Maxer este activă pe rețelele de socializare, acolo unde ține legătura cu prietenii virtuali. La una dintre postări, însă, fosta soție a artistului a fost criticată pentru că a păstrat numele de familie Maxer. Cel care i-a sărit în apărare a fost chiar tatăl ei. Fără să stea pe gânduri, a răspuns la comentariul persoanei respective. Printre altele, tatăl Deei Maxer a precizat că fiica lui „a scăpat de chinul vieții ei”.

„Tot pentru cultura ta generală, află că este în continuare Maxer. Asta ca să dormi liniștită și să te ocupi puțin de gramatica ta, aia «educată». În plus, manierată și educată a fost întotdeauna, pentru că așa am educat-o (observi unde se pune cratima!).

Artistul în vârstă de 50 de ani are o relație cu Magdalena Chihaia, în vârstă de 37 de ani. Legătura amoroasă dintre cei doi a pornit în urma unei întrevederi profesionale. Florin Burescu, un prieten comun, a jucat rolul lui Cupidon, bărbatul sugerându-i lui Dinu Maxer să colaboreze cu artista. Apoi, între cei doi s-a legat o poveste de dragoste.

„Florin Burescu, prietenul nostru comun, este cumva nașul relației noastre. Noi ne-am cunoscut într-o seară, am stat de vorbă până dimineață, dar nu am vrut să continuăm. Am simțit ceva fiecare, dar am fost reținuți.

Florin Burescu a mai făcut un pas, în momentul în care am apărut eu pe tv și am promovat piesa «S-a furat mireasa», mi-a sugerat să colaborez cu Magda. De ani de zile îmi place să creez o poveste pe scenă. Așa, Magda a devenit atunci mireasă, cu două dansatoare domnișoare de onoare, moment care ne-a legat profesional”, a declarat Dinu Maxer, potrivit WOWbiz.ro.