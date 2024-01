Dinu Maxer i-a oferit un superb inel iubitei sale, Magdalena Chihaia, iar filmarea cu artistul în genunchi în fața partenerei a făcut ocolul internetului. Povestea bijuteriei este însă cu totul alta și nu are nicidecum legătură cu o cerere în căsătorie. Mai mult, artistul a împrumutat inelul chiar de la mama iubitei sale! În schimb, acesta i-a împlinit Magdalenei un alt vis, pe care îl avea de ceva timp. CANCAN.RO are toate amănuntele.

Dinu Maxer și-a refăcut viața după divorțul de Deea. Iubește intens și are multe lucruri în comun cu actuala sa parteneră, Magdalena Chihaia, de profesie actriță. De altfel, cei doi se poartă deja ca o familie. Se sfătuiesc în tot ce fac și petrec cam tot timpul împreună.

Astfel stând lucrurile, gestul făcut de Dinu Maxer, la final de an, când îmbrăcat fiind în costumul cel roșu al Moșului, a îngenuncheat în fața iubitei sale și i-a oferit un superb inel a părut a fi unul firesc, semnificând trecerea la o altă etapă a idilei lor.

(CITEȘTE ȘI: POZE EXCLUSIVE DE LA CHEFUL DE TREI ZILE AL LUI DINU MAXER DIN DUBAI. CE CADOU I-A FĂCUT IUBITA. ”CEA MAI TARE SENZAȚIE”)

Inel de „împrumut” de la mama iubitei!

Doar că, surpriză! Imaginile ce au devenit virale nu au legătură cu o cerere în căsătorie și nici măcar cu un inel de logodnă. Artistul însă, a mărturisit în exclusivitate pentru CANCAN.RO, adevărul despre filmarea de la final de an.

„A fost vorba doar despre un gest…artistic. În ultimul vers din piesa Magdei, căreia i-am făcut videoclip chiar în apartamentul meu, se vorbea despre un inel. Și i-am zis: hai atunci să-ți dea Moșul inelul. Nici măcar nu l-am cumpărat. Era inelul mamei ei. Suntem încă în prima jumătate a relației, nu în cea în care să ne gândim la altceva”, ne-a spus Dinu Maxer.

(VEZI ȘI: DINU MAXER ȘI IUBITA LUI AU SPUS-O ABIA DUPĂ CE AU TRECUT TESTUL GELOZIEI: SECRETELE PICANTE ȘI VRAJA DIN DUBAI: ”CÂND DESCHID TELEFONUL…”)

Ce vis i-a împlinit

În schimb, artistul a avut grijă ca iubita sa să primească de sărbători ceea ce-și dorea foarte mult.

„Magda avea un vis. Care s-a materializat aseară. Și-a dorit foarte mult în noua sa casă un șemineu. Și a primit unul șmecher, suspendat pe perete. L-am luat de pe net, la 1700 lei. Eu l-am și montat”, ne-a mai spus artistul.

„Cinci zile am stat la pat”

Altfel, Dinu nu a ezitat să ne vorbească despre cel mai nou proiect al său, precum și despre cum a încheiat anul 2023, zăcând la pat!

„De vreo lună, am lansat canalul meu, Sfaturi la 50 de ani. De sărbători am bolit, am suferit mai rău ca la Covid. Cinci zile am stat la pat. A făcut întâi fi-miu, apoi am luat și eu. A fost groaznic!”, ne-a mai povestit artistul.

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.