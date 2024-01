Magdalena Chihaia, iubita lui Dinu Maxer, trasă în piept chiar în noaptea de Revelion! Cum și-a consolat fotul soț al Deei partenera: „Oameni neserioși”

Deși nu așa era planul inițial, Dinu Maxer și Magdalena Chihaia au petrecut Revelionul împreună. Cei doi s-au bucurat că au fost unul lângă altul în noaptea dintre ani, însă asta s-a întâmplat doar pentru că partenera artistului a primit o țeapă de zile mari chiar în ultima zi a anului. Ce a pățit Magdalena Chihaia?

De mai bine de jumătate de an Dinu Maxer și Magdalena Chihaia formează un cuplu. După divorțul de Deea, artistul și-a găsit fericirea în brațele colegei de breaslă, iar relația celor doi pare să funcționeze de minune. Cum ambii sunt artiști, cei doi ar fi trebuit să fie la muncă în noaptea dintre ani, însă planurile le-au fost schimbate pe ultima sută de metri.

(CITEȘTE ȘI: POZE EXCLUSIVE DE LA CHEFUL DE TREI ZILE AL LUI DINU MAXER DIN DUBAI. CE CADOU I-A FĂCUT IUBITA. ”CEA MAI TARE SENZAȚIE”)

În noaptea dintre ani, artiștii nu își fac prea multe planuri. Majoritatea lucrează și se află pe scenă pentru a bucura publicul. La fel trebuia să arate Revelionul și pentru Dinu Maxer și Magdalena Chihaia. El a prezentat un eveniment la un restaurant de fițe din Capitală, iar ea trebuia să se afle pe scena altui eveniment.

Însă, cu doar o zi înainte de Revelion, Magdalena Chihaia a fost anunțată că evenimentul la care ea trebuia să participe s-a anulat. Artista a primit o țeapă de zile mari și a încheiat anul destul de prost, rămânând cu toate planurile în aer.

Însă, Dinu Maxer și-a consolat rapid iubita și a venit cu ideea salvatoare. Acesta i-a propus să îl însoțească la evenimentul pe care trebuia să îl prezinte și așa s-a și întâmplat. Astfel, tot răul a fost spre bine, căci aceștia au putut petrece Revelionul împreună.

Magdalena Chihaia spune că s-a distrat de minune alături de partenerul ei și a fost surprinsă de cât de iubit este acesta de public. Vedeta a declarat că Dinu Maxer a fost în centru atenției, iar acest lucru nu a făcut-o geloasă, ci dimpotrivă chiar a măgulit-o.

„A fost frumos! Am fost cu Dinu la un restaurant unde a prezentat în toate cele trei săli și unde efectiv lumea l-a savurat, l-a aplaudat după care au făcut poze cu el. De data aceasta eu nu am lucrat. Trebuia să am și eu un eveniment cu fetele, însă s-a contramandat cu o zi înainte de Revelion.

Oameni neserioși. În 15 ani de când am evenimente și lucrez de Revelion nu am mai pățit asta. Însă, nu am fost tristă pentru că am putut să fiu tot Revelionul lângă iubitul meu și să ne bucurăm împreună de trecerea dintre ani. Anul 2023 mie mi-a schimbat viața total și lui la fel și abia asteptăm să vedem 2024 cât de magic va fi pentru noi”, a declarat Magdalena Chihaia, potrivit click.ro.