Dinu Maxer și iubita lui au spus-o abia după ce au trecut testul geloziei: secretele picante și vraja din Dubai: ”Când deschid telefonul…”

Dinu Maxer și Magdalena Chihaia au fost ca o carte deschisă, în cadrul interviului exclusiv, acordat pentru CANCAN.RO! Vizibil îndrăgostiți, cei doi artiști au vorbit cu patos despre relația lor, divulgând secrete încă nespuse. Cuvântul ce îi leagă pe amorezi pare să fie „vrajă”, combinată cu o amiciție strânsă, dar și puțin control exercitat bilateral.

Dinu și Magdalena susțin că au încredere unul în celălalt. Drept mărturie stă faptul că și-au înmânat reciproc parolele de la telefoane. Direcția relațională pare să fie una ascendentă, mai ales că iubita cântărețului a mai purtat rochia de mireasă. S-a întâmplat tot într-unul dintre proiectele lui Maxer. Să fie pură coincidență sau un semn?!

Parcursul relațional dintre Magdalena Chihaia și Dinu Maxer, dezvăluit de îndrăgostiți: „S-a întâmplat vraja!”

CANCAN.RO: De ce a durat atât de mult să vă oficializați relația, având în vedere că existau bănuieli de mult?

Dinu Maxer: În primul rând, când faci publică o relație, trebuie să știi că durează. Așadar, prima dată noi am fost prieteni, toată lumea a speculat că noi suntem împreună. Am apărut destul de vehemenți și am zis «nu-i adevărat». După care noi ne-am dus în Dubai, s-a întâmplat vraja. A trebuit să treacă o perioadă să vedem dacă vraja din Dubai există și în România.

A existat, a fost și vraja din Mamaia, moment în care ne-am dat seama că suntem compatibili. Să locuiești într-o cameră de hotel câteva săptămâni înseamnă un test clar. Și în momentul în care ne-am dat seama că vom fi împreună, cel mai probabil, pe termen lung, am început să ieșim în cluburi, unde voi ați avut spionii.

CANCAN.RO: Nu este o presiune mare pentru tine, având în vedere cât este de disputat Dinu Maxer?

Magdalena Chihaia: Nu, este chiar onorant. Nu mă supără și nu mă deranjează nimic, pentru că avem foarte multă încredere unul în celălalt. Doar noi știm adevărul.

Lui Dinu Maxer nu îi mai scriu fanele, iar Magdalena Chihaia explică de ce: „Ne știm parolele reciproc!”

CANCAN.RO: Întrebare-sfat pentru oamenii care ne urmăresc, cum o dai din prietenie în iubire?

Dinu Maxer: Ăsta a fost secretul relației noastre. Sunt convins că faptul că noi ne-am cunoscut reciproc, am văzut că avem aspirații și gusturi comune ca prieteni, a însemnat o temelie fantastică, peste care a venit partea sentimentală și senzuală.

CANCAN.RO: E geloasă doamna, îți verifică telefonul?

Magdalena Chihaia: Ne știm parolele reciproc!

Dinu Maxer: Da, ne știm codurile. Eu când deschid telefonul, e lângă mine. Când am apărut și am oficializat relația noastră, toate textele din partea altora s-au oprit, ceea ce a fost foarte frumos. E chestie de respect față de alegere, față de Magda și față de ceilalți, până la urmă.

Actuala iubită și fosta soție se înțeleg de minune, iar cântărețul primește indicii de la Magdalena: „Am jucat deja rol de mireasă!”

CANCAN.RO: Care e relația dintre Magdalena și Deea?

Dinu Maxer: Toată lumea a fost șocată că noi locuim pe aceeași scară. Culmea, nu ne-am întâlnit întâmplător deloc, ne-am întâlnit organizat. Odată, când m-a ajutat foarte frumos și l-a adus pe Andreas de la mare pentru a petrece Deea câteva zile cu el. Magda, având drum în București, l-a adus ea, atunci s-au întâlnit pentru prima oară. Și chiar există o acceptare din partea amândurora, sunt încântate de acest lucru și n-au nicio treabă. Fiecare are alt drum.

CANCAN.RO: Vă luați sau nu vă luați?

Dinu Maxer: Suntem la începutul relației, n-avem nici șase luni.

Magdalena Chihaia: Am fost costumată în mireasă, înainte să fim împreună, în proiectul lui Dinu, „S-a furat mireasa!”. Așa că am jucat deja rol de mireasă.

