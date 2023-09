„Fratele” lui Dinu Maxer și-a pierdut copilul într-un mod tragic! Cum și-a revenit Mihai Onilă după teribila pierdere suferită – EXCLUSIV

Mihai Onilă, fondatorul trupei AXXA, a făcut o serie de dezvăluiri dureroase în cadrul Podcastului ALTCEVA cu Adrian Artene. Artistul și-a deschis sufletul și a vorbit despre modul în care și-a pierdut copilul. A expus povestea teribilei pierderi pe care a suferit-o, dar și modul în care s-a vindecat. Spiritualitatea a jucat un rol important. Dezvăluirile se află mai jos, în articol.

Cu o abordare deschisă, Mihai Onilă a vorbit despre viață și legile spirituale care o guvernează. Dincolo de noi, de efemeritate, există, însă, viață infinită – viață care este, la rândul ei, dirijată de regulile Universului. Cu sufletul deschis, fondatorul trupei AXXA a vorbit despre atât despre sine, cât și despre modul în care circulă energia, făcând o serie de comparații.

Mihai Onilă și-a pierdut fiica, în urmă cu 7 ani

„Fratele” lui Dinu Maxer, componentă a trupei AXXA, a luat calea spiritualității, după ce a suferit o pierdere dureroasă. Fiica lui, Ioana, la vârsta de doar 10 ani, s-a stins din viață. În urmă cu șapte ani, familia lui Mihai Onilă a trecut printr-o adevărată dramă.

„Evoluția merge înainte. Cu toții mergem înainte. E ca și cum un părinte are pe fiica lui la facultate la Cluj sau chiar în Emiratele Arabe. N-ai cum să vorbești în fiecare zi. Știi că acolo are responsabilități, studii, ea învață lucruri noi, face nebunii pe care tu oricum nu le înțelegi. Că e facultatea ei, nu a ta. (…) De câte ori am avut nevoie de un sfat de la ea, sfatul a venit printr-o senzație, o vibrație. Că da, e bine. Sau nu, nu e bine. Uneori am fost încăpățânat. Și am dat cu capul. Recunosc, sunt încăpățânat. Uneori sunt foarte grăbit. Dar îmi dau seama că graba strică treaba”, a spus Mihai Onilă, în cadrul Podcastului ALTCEVA cu Adrian Artene.

Vezi și MIHAI ONILĂ ȘI-A DESCHIS SUFLETUL ȘI DEZVĂLUIT CUM I-A SCHIMBAT VIAȚA PANDEMIA DE CORONAVIRUS. “ATUNCI MI-AM DAT SEAMA!” A FĂCUT ACCIDENT ȘI…

Vezi și MIHAI ONILĂ, FONDATORUL TRUPEI AXXA, A VRUT SĂ MOARĂ DUPĂ DISPARIȚIA FIICEI DE ZECE ANI “ÎMI CĂZUSE PĂRUL, AM FĂCUT DIABET ȘI…”. DIALOGURI CU LUMEA DE DINCOLO

Mihai Onilă oferă o abordare spirituală: „Dacă știi legea, nimeni nu s-a pierdut”

Mihai Onilă și-a pierdut fetița, în urmă cu 7 ani. Ioana Emily Hope a pierdut lupta cu o boală cumplită, și anume cancerul, la o vârstă fragedă. Pierderea suferită de fondatorul trupei AXXA l-a îndreptat pe acesta către zona spiritualității. În acest mod și-a găsit alinarea.

Adrian Artene: „Avem fiecare dintre noi oameni pe care i-am pierdut. Ce ar trebui să știm despre ei, că sunt bine?”

Mihai Onilă: „Nu. Ar trebui să știm că legile, asta e cel mai important… Inclusiv sistemele din Cer funcționează pe baza unor legi, iar așa cum avem primar, viceprimar, secretar, muncitori și așa mai departe, așa este și acolo un sistem de entități. Are un sistem bazat pe echilibru. Nimic nu se pierde, totul se transformă. Iată că noi n-am pierdut nimic. Să presupunem că am vorbit eu despre Dacia mea. Dacia mea nu mai merge. Adică trupul meu s-a stricat și nu mai merge. Îl duc la Remat, acolo fac ei ce fac cu el, îl transformă în altceva. Și eu îmi cumpăr altă mașină. N-am pierdut nimic. Eu, ca șofer, n-am pierdut niciodată nimic. Viața este eternă, este ca o linie. Dar linia aia… mai cobori într-un trup și ieși din el. E simplu. Dacă știi legea, nimeni nu s-a pierdut”

De altfel, Mihai Onilă a mărturisit faptul că spiritul este gazda unui trup și poate să iasă din el și să comunice cu cei care au o frecvență comună. Există situații, însă, când acest aspect nu este posibil.

„Spiritul poate să iasă din trupul în care este gazdă și să comunice cu persoanele dragi. Nu neapărat, dar poate în general există o conexiune, o frecvență comună. Fosta soție nu avea legături cu Ioana. Nu avea deschiderea. Chiar dacă se spune că opozițiile se atrag, în cazul nostru se respingeau”, a mai spus fondatorul trupei AXXA.

Urmărește podcastul integral cu Mihai Onilă doar pe canalul de YouTube Altceva cu Adrian Artene.