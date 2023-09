Mihai Onilă, fondator al cunoscutei trupe AXXA, a fost invitatul lui Adrian Artene în cadrul podcastului ALTCEVA. Foarte degajat, artistul și-a deschis sufletul și a dezvăluit cum un accident suferit în perioada pandemiei de coronavirus i-a deschis ochii și l-a determinat să meargă pe un alt drum. Nu regretă sub nicio formă decizia luată, însă are o durere în suflet. Avem declarații în exclusivitate!

Mihai Onilă provine dintr-o familie de lăutari cunoscuți în România. A început studiile muzicale la vârsta de 11 ani, la pian și acordeon, continuând până în anul 1989, când le-a finalizat sub îndrumarea directă a profesoarei de muzică ușoară și jazz, Aura Urziceanu, la Universitatea Populară de Artă. După Revoluție a participat la numeroase concursuri naționale, câștigând o mulțime de premii. În 1999, Mihai Onilă, Dinu Maxer, Adrian Filip și Sorin Raia au înființat trupa AXXA.

S-a angajat ca șofer la o firmă de livrări

Mihai Onilă s-a mutat în 2014 în Belgia, iar doi ani mai târziu avea să trăiască drama vieții, când fiica sa, Oana Emily Hope, a murit răpusă de cancer. Ulterior, a trecut și printr-un divorț (DETALII AICI), iar în perioada pandemiei a trebuit să-și găsească o altă sursă de venit. Și-a dat, însă, seama rapid că nu acesta este scopul lui în viață, după un accident în urma căruia a ajuns la spital.

“A trebuit să-mi găsesc altceva, am rămas cu toții în casă. M-am angajat șofer, undeva la o firmă de livrări. A fost ok un timp. După cineva a intrat în mine și a făcut un accident, mi-a întors mașina pe loc. A trebuit să mă ducă la spital, deși nu pățisem mare lucru. Atunci mi-am dat seama că nu acesta este drumul meu”, a declarat Mihai Onilă în cadrul podcastului ALTCEVA.

Mihai Onilă: “Clinica a avut succes, dar nu pe cel scontat de mine”

Fondatorul trupei AXXA nu a lăsat steagul jos și a mers mai departe. Și-a finalizat studiile, după care a deschis o clinică de terapii complementare. Laura, actuala parteneră, îl susține necondiționat. Are, însă, o durere în suflet, anume că belgienii nu ar fi adepții acestor metode.

“Am mers și am făcut total altceva. Dar am avut timpul necesar să-mi continui studiile spirituale, să deschid propria mea clinică, să mă dezvolt într-o altă direcție. Clinica a avut succes, dar nu pe cel scontat de mine pentru că oamenii și cultura sunt total diferite, iar credința lor este minimă sau sub zero. Așa sunt oamenii de acolo”, a concluzionat fondatorul trupei AXXA.

Clinica a fost deschisă în octombrie 2021. Mihai Onilă studiază domeniul spiritual de 17 ani, combinat cu Parapsihologie, Bioenergie și Radiestezie. Iar Laura, iubita lui, de 5 ani.

Urmărește podcastul integral cu Mihai Onilă doar pe canalul de YouTube Altceva cu Adrian Artene.