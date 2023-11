Sacrificiul uriaș făcut de noua iubită a lui Dinu Maxer! Magda a renunțat la o viață de lux pentru artist! “Trebuia să mă întorc în Dubai și să…”

După divorțul de Deea, Dinu Maxer trăiește o idilă ca-n filme, alături de actuala sa iubită, Magda Chihaia. În exclusivitate pentru CANCAN.RO, bruneta cu ochi albaștri a făcut o mărturisire la care nici măcar artistul nu se aștepta. Actrița a renunțat la rezidența sa în Dubai, gest care spune totul despre intensitatea cu care…iubește.

Prezent la lansarea cărții Marinei Almășan, „Pe cămilă, prin Tunisia”, alături de actuala sa parteneră, Dinu Maxer a aflat în premieră, prin intermediul CANCAN.RO, ce gest suprem de iubire a făcut aceasta pentru el. La rându-i, artistul ne-a surprins și el, spunând că pentru prima oară a instalat o chiuvetă, în apartamentul iubitei sale și că, peste câteva săptămâni, când va fi ziua lui de naștere, și-a făcut deja planul pentru a sărbători în Dubai, alături de Magda și de Andreas, fiul pe care-l are cu Deea Maxer.

CANCAN.RO: Sunteți foarte asortați, ca și ținută…

Dinu Maxer: Magda își dorește chestia asta și ne iese ușor. Avem de unde…

CANCAN.RO: Cum este să cântați împreună?

Dinu Maxer: Este un proiect de suflet, o piesă care spune povestea nostră, care arată cum doi artiști pot să acceadă la zona celuilalt. Magda a mai cântat înainte, a făcut canto cu Ozana Barabancea. Eu nu mai dansasem bacciata. Ea m-a convins și atunci am mers spre această zonă. Culmea că deși eu eram un novice, dansatorii o întrebau de cât timp fac asta. Am reușit să fac ceva frumos în care anumite persoane se regăsesc. Iar când am cântat piesa la un botez la care Magda a fost nașă, a fost o nebunie..

Ce a atras-o la Dinu Maxer

CANCAN.RO: Ce ți-a plăcut la Dinu, Magda?

Magdalena Chihaia: Totul. De când eram adolescentă, erau multe fete care-l plăceau pe Dinu. Mă număram și eu printre ele. Dinu de acum îmi place mai mult decât cel din adolescență. Îmi place eleganța lui, faptul că e cult, că e un artist versatil, că-i plac provocările. Și că-i respectă pe ceilalți artiști. Lucru care din păcate e mai rar întâlnit în domeniul nostru.

CANCAN.RO: Dar tie, Dinu?

Dinu Maxer: La prima întâlnire, am cochetat cu gândul de a fi împreună. Dar pentru mine era prea recent, nu semnasem actele, așa că am stat retras, nu i-am făcut niciun compliment. Și atunci am intrat într-o relație de prietenie în care am descoperit în Magda Chihaia un om senzațional, altruist, talentat, multidisciplinar. E și actriță, coregraf, producător, scenarist. De care m-am apropiat, am vibrat împreună. După care am ajuns în Dubai. Aici s-a tras cortina.

Magdalena Chihaia: Acolo s-a întâmplat magia.

De ziua lui, în Dubai

CANCAN.RO: Care-i următoarea voastră destinație?

Dinu Maxer: De ziua mea vom fi în Dubai. Îl vom lua și pe Andrei. Magda a fost la baza ideii de a merge și el, mai ales că iubește Dubaiul și și-a dorit să reia parcurile de distracție de acolo..

CANCAN.RO: Vă bate gândul să vă mutați în Dubai?

Dinu Maxer: Pe mine, nu.

Magdalena Chihaia: M-am gândit acum ceva timp la asta, dar acum nu. Da, îmi doresc să sune telefoanele și să avem colaborări acolo, mai ales că am mai făcut asta. Să facem show-uri, să avem evenimente frumoase.

CANCAN.RO: Îți dorești să fii mamă?

Magda Chihaia: Fecare femeie își dorește asta, la un moment dat. Eu mai am trei ani, până la 40. Atunci m-a făcut și pe mine mama.

CANCAN.RO: Ce crezi că se poate întâmpla în trei ani?

Dinu Maxer: Lăsăm timpul să-și spună cuvântul. Pentru că viața este imprevizibilă, o las să-mi demonstreze că există un curs pe care trebuie să merg. Timpul ne va convinge dacă este necesar, dacă un act leagă oamenii. Și vom descoperi asta, evident, împreună.

Cum i-a adus destinul împreună

CANCAN.RO: Credeți în destin?

Magdalena Chihaia: Eu cred în destin Toate visele devin realitate, după cum îmi spunea mama. Pe plan profesional s-au îndeplinit. Sentimental, visam la bărbatul Dinu Maxer, dar nu la Dinu Maxer, ci la portretul bărbatului ideal din viața mea.

Dinu Maxer: M-a încuiat răspunsul ei, foarte frumos. Să fiu sincer, realmente da, a fost destinul. Magda era rezidentă în Dubai. Și s-a întâmplat ca cineva să o cheme la un proiect, altfel nu ne mai intersectam la acel eveniment. Iar dacă nu era destinul, nici acolo nu se întâmpla nimic, dacă Magda nu juca rolul de mireasă pe piesa mea, „S-a furat mireasa”.

„Aveam de gând să mă întorc în Dubai”

CANCAN.RO: Ai renunțat la Dubai, pentru Dinu?

Magdalena Chihaia: Eu aveam de gând să mă întorc acolo în câteva luni. Dar de când l-am cunoscut pe Dinu, nu am mai vrut asta. Deși aplicam pentru joburi noi acolo, nu mi-am mai dorit nici să le găsesc.

Dinu Maxer: Acum am aflat…

CANCAN.RO: Se pare că mereu aflați lucruri noi unul despre celălalt…

Dinu Maxer: De când ne cunoaștem, din martie, sunt opt luni. Din iulie, de când suntem împreună, sunt cinci. Relația este la început și da, mereu descoperim lucruri noi.

Magdalena Chihaia: Și eu descopăr în fiecare zi câte ceva. De exemplu, pentru că eu m-am mutat într-un apartament nou, în care aveam lucruri foarte puține, îmi cumpărasem bucătăria, dar nu aveam instalată chiuveta. Iar el a făcut și asta,..

Dinu Maxer: La mine nu am făcut lucru acesta. Dar am furat meserie de la ai mei. Și am făcut lucrul acesta cu mare plăcere. Dorința de a face ceva frumos pentru Magda…Pentru mine totodeauna există o provocare. Cea mai mare din ultimul timp e Școala de arte, lansată de câteva zile. Sunt încântat, entuziasmat și în același timp puțin stresat.

CANCAN.RO: V-ați mutat împreună?

Dinu Maxer: Aseară am stat la Magda, astăzi mergem la mine. Dar e mai frumos așa.