Poze exclusive de la cheful de trei zile al lui Dinu Maxer din Dubai. Ce cadou i-a făcut iubita. ”Cea mai tare senzație”

Dinu Maxer a schimbat prefixul și a sărbătorit nu mai puțin de trei zile și trei nopți, în Dubai. Artistul a avut parte numai de surprize puse la cale de iubita sa, Magda, fostă rezidentă în Dubai. Cât despre cadoul pe care i l-a făcut partenera sa, acesta reprezintă o experiență unică și cu multă… adrenalină. CANCAN.RO are toate amănuntele.

După cum CANCAN.RO anunța în exclusivitate, Dinu Maxer și-a luat zborul spre Dubai, cu ocazia zilei sale de naștere, alături de iubita sa, Magda, și de fiul lui, Andreas. Artistul a împlinit ieri 50 de ani, iar petrecerea de care are parte, începută încă de pe 26 noiembrie, se va încheia abia mâine.

Cu această ocazie, Maxer a avut parte numai de surprize puse la cale de iubita sa, Magda, fostă rezidentă în Dubai.

Chef cu „tort” de… shoturi și artificii

„Ziua mea, de pe 27 noiembrie, ține de fapt…trei zile. Am început seara, pe 26, pe una dintre cele mai frumoase terase, Bliss Sheraton, din Dubai Marina.

Magda mi-a făcut o surpriză extraordinară. Doi prieteni dansatori din Dubai au venit cu șampanie și cu artificii și împreună cu toți ospătarii mi-au cântat La mulți ani.

A doua zi am petrecut în Safari, iar noaptea am mers în club la un alt prieten pe care l-am cunoscut în urmă cu șase luni, tot în Dubai, DJ Tony. De data asta mi-au adus un tort de shoturi. Au pus piesa noastră în Little Havana din Blue Waters. S-a golit ringul și am dansat doar eu cu Magda.

În Safari, după focul de artificii, s-a oprit muzica și s-a anunțat că printre petrecăreți se află un sărbătorit. M-au urcat pe scenă, am făcut poze cu șoimul, a fost impresionant”, a povestit Dinu Maxer în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

Cadou cu… multă adrenalină

Cât despre cadoul pe care i l-a făcut iubita sa, acesta reprezintă o experiență unică și cu multă… adrenalină.

„Cadoul Magdei va fi o senzație super-tare, în cea mai lungă și rapidă tiroliană din lume care se află peste Marina Dubai. O să plec dintr-un zgârâie nori și o să ajung în cealaltă parte”, a adăugat artistul.

Dinu Maxer și-a refăcut viața la mai bine de jumătate de an de la divorțul de Deea, mama copiilor săi. Artistul iubește din nou și are o relație cât se poate de frumoasă cu Magdalena, de profesie actriță. El exclude însă să se mai căsătorească și nici tată nu se mai vede, din nou. Artistul nu locuiește încă împreună cu actuala sa iubită, desi sunt tot timpul nedespărțiți.

