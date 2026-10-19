A fost unul dintre cei mai bogați români, dar acum i se vând până și mesele și scaunele! Imperiul lui Ioan Niculae, dezmembrat bucată cu bucată!

A fost unul dintre miliardarii României, a construit un imperiu industrial uriaș și a avut o avere la care cei mai mulți oameni nici nu îndrăznesc să viseze. Numai că viața lui Ioan Niculae, căci despre el vorbim, a luat o turnură neașteptată! Omul de afaceri a ajuns și după gratii, unde a petrecut aproximativ 15 luni dintr-o condamnare de cinci ani pentru fapte de corupție și infracțiuni economice. A ieșit din închisoare, dar necazurile nu s-au terminat aici. Vremurile de glorie par să fi rămas o amintire, iar fostele sale afaceri sunt acum dezmembrate bucată cu bucată. Lichidatorii scot la licitație inclusiv mobilierul societăților. De la combinate chimice și proprietăți de milioane, s-a ajuns la vânzarea unor bunuri mărunte, în încercarea de a recupera banii pentru creditori. CANCAN.RO are detalii în exclusivitate.

A fost o vreme în care Ioan Niculae privea lumea afacerilor din România de foarte sus. Atât de sus încât, în 2013, revista Forbes îi estima averea la aproximativ 1,1 miliarde de euro și îl plasa pe primul loc în clasamentul celor mai bogați români. Combinate chimice, terenuri agricole, fabrici și investiții de proporții formau imperiul construit în jurul grupului InterAgro.

Astăzi, imaginea este cu totul alta. Fostul imperiu se află în plin proces de lichidare, iar bunurile societăților ajung, unul după altul, pe listele de licitații. Și nu vorbim numai despre terenuri sau clădiri impresionante, ci și despre un banal mobilier și alte obiecte care, odinioară, reprezentau doar mărunțișuri în uriașul mecanism de afaceri.

Iar dovada că din fostul imperiu se vinde aproape orice vine chiar din Zimnicea, locul unde Ioan Niculae a construit o parte din afacerile sale.

InterAgro SRL, una dintre societățile din fostul imperiu al lui Ioan Niculae, se află în faliment, iar lichidatorii au început să scoată la vânzare toate bunurile companiei pentru a recupera o parte din datorii. Printre acestea se numără și mobilierul folosit într-un centru medical din Zimnicea, care figurează în patrimoniul InterAgro. Mai exact, este vorba despre un pachet de 42 de poziții de bunuri mobile, scos la licitație pentru 19.680 de lei.

Suma este aproape simbolică dacă o raportăm la dimensiunea averii pe care o administra cândva omul de afaceri. Pentru un fost lider al clasamentului miliardarilor, imaginea bunurilor de mobilier ajunse la mezat spune mai mult decât o mie de cifre. Iar acesta este doar unul dintre episoadele lichidării fostului imperiu…

Pe lista bunurilor scoase la vânzare au figurat și active mult mai importante. Cum ar fi un sediu administrativ din Zimnicea, format dintr-un teren de 845 de metri pătrați, o clădire de birouri și bunuri mobile, a fost scos la licitație în primăvara anului 2026, cu un preț de pornire de 1.227.456 de lei.

O altă societate a grupului, InterAgro SA, a avut la vânzare proprietatea comercială Complex Dunărea din Zimnicea, care cuprindea inclusiv spații pentru o fostă fabrică de pâine, magazin, depozit și terasă. În anunțurile de licitație au apărut și o fostă fermă din Roșiori de Vede, precum și terenuri din Prahova.

Și surprizele nu se opresc aici! Din fostul imperiu al lui Ioan Niculae a fost scos la vânzare inclusiv un heliport din Zimnicea, aflat în patrimoniul Bio Fuel Energy SRL, societate din grupul InterAgro. Proprietatea cuprinde un teren de 7.102 metri pătrați, o pistă pentru elicoptere de 756 de metri pătrați și o cabină modulară, fiind listată de lichidatorul CITR la prețul de 473.884 de lei, fără TVA.

Practic, bunurile care au făcut parte din afacerile construite în decenii sunt valorificate în cadrul procedurilor de faliment. Nu toate au aceeași valoare, dar, puse cap la cap, conturează povestea unui imperiu care a trecut de la expansiune la lichidare.

Ioan Niculae a fost cândva mai bogat decât Ion Țiriac

Contrastul este cu atât mai spectaculos cu cât Ioan Niculae nu a fost doar un om de afaceri cu mulți bani.

În 2015, publicația Forbes îl includea în clasamentul miliardarilor lumii, cu o avere estimată la 1,1 miliarde de dolari. Se afla chiar înaintea lui Ion Țiriac, evaluat atunci la un miliard de dolari.

La apogeul afacerilor sale, grupul InterAgro avea în portofoliu combinate de îngrășăminte chimice din mai multe orașe ale țării și desfășura activități în agricultură, industrie și energie.

Dar problemele financiare au început să se adune, combinatele au intrat în dificultate, iar societățile care formau cândva nucleul afacerilor au ajuns în insolvență și, ulterior, în faliment.

Lovitura financiară a fost una de proporții. InterAgro SRL avea, potrivit datelor publicate în 2026, datorii de peste 750 de milioane de lei, iar procedura de insolvență a ajuns într-o etapă în care lichidatorii încearcă să valorifice activele rămase.

Imperiul se vinde bucată cu bucată

La 28 iulie 2026, lichidatorul InterAgro SRL a convocat comitetul creditorilor pentru prezentarea unui raport privind fondurile obținute din lichidarea bunurilor și a planului de distribuire a sumelor.

Procedura avea 182 de creditori înscriși în tabelul creanțelor din martie 2026, semn că în spatele fostului imperiu există o listă lungă de persoane și companii care așteaptă recuperarea banilor.

Iar povestea nu s-a încheiat. Licitațiile continuă, iar ceea ce cândva părea un colos imposibil de clintit este acum împărțit în loturi, evaluat și oferit potențialilor cumpărători.

Există însă o diferență importantă: bunurile scoase la vânzare aparțin societăților aflate în faliment, nu sunt prezentate ca bunuri personale ale lui Ioan Niculae.

Cert este că imaginea fostului imperiu s-a schimbat radical. De la afaceri de miliarde, la clădiri, terenuri și pachete de mobilier scoase la licitație. Iar ironia sorții este greu de ignorat: omul care a stat în fruntea topului bogaților a ajuns să-și vadă fostele afaceri dezmembrate, bucată cu bucată!