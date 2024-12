Fostul concurent de la Survivor este de nerecunoscut! A stat 7 ore în operaţie pentru o schimbare radicală de look: „După patru ani de amânări…”

Cucu Gram, fost concurent la Survivor, a decis să pună capăt problemelor legate de calviție! După ani de amânări și multe glume pe seama lui, artistul s-a supus unei intervenții de implant de păr la o clinică din Cluj. Intervenția de 7 ore, care i-a adus 2750 de grefe, l-a convins să lase în urmă șepcile și bandanele care i-au ascuns golurile. Cucu este acum pregătit pentru un look complet nou.

Horațiu Cuc, alias ”Cucu Gram”, devenit cunoscut alături de Emi și de Cuza, prin proiectul ”Noaptea Târziu”, dar și după participarea la Survivor, și-a făcut implant de păr la o clinică din Cluj. Intervenția a avut loc zilele trecute, a durat 7 ore și i-au fost implantate 2750 de grefe, iar peste opt luni se va contura și rezultatul. ”Am venit cu cea mai mare încredere și abia aștept să mă văd în oglindă, cu plete”, a spus Cucu Gram.

Culiță Sterp l-a convins să-și facă implant

Iubita lui, dar și câțiva prieteni, printre care și Culiță Sterp, l-au încurajat să ia această decizie.

”Am observat această problemă cu chelia încă de când eram în Survivor. Purtam pe-atunci bandană ca să ascund golurile. Chiar am și primit comentarii răutăcioase de la telespectatorii care mă criticau pentru acest lucru, apoi, în viața de zi cu zi devenisem dependent de șepci și pălării din acest motiv.

Am și folosit vreo 3 luni un produs comandat din SUA, care promitea creșterea părului, dar a fost un fiasco. După patru ani de amânări, am primit un mare imbold de la iubita mea și de la prieteni, în special de la Culiță Sterp care m-a încurajat foarte mult să fac implant de păr pentru că era singura soluție.

Voiam să merg în Turcia pentru intervenția, dar după ce am văzut rezultatele lui Culiță și am mai aflat de la câteva cunoștințe operate, am decis să vin la Cluj, la domnul doctor Mihai Motora”, a spus Cucu Gram.

Zilele trecute, artistul a ajuns la clinica din Cluj unde i-a fost efectuat implantul de păr. Intervenția a durat în jur de 7 ore și totul a decurs perfect.

”Pacientul a avut calviție grad 2/3 scara norwood, s-a reconstruit linia părului și recesurile fronto-temporale. Au fost implantate 2750 grefe, totul a decurs conform planului, iar de acum trebuie să urmărească toate indicațiile post operatorii pentru a avea un rezultat bun”, a spus medicul care l-a operat. Peste aproximativ un an, Cucu Gram se poate bucura de rezultatul final și poate renunța definitiv la accesorii.

