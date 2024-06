Daniel Pavel, sau domnul Dan așa cum îl cunoaște o țară întreagă, abia ce a aterizat pe aeroport că a fost întâmpinat de viitoarea lui soție, Ana Maria Pop. În mai puțin de cinci zile, prezentatorul și aleasa sa vor avea nunta, un eveniment grandios cu 400 de invitați. Și, pentru că el a fost plecat cinci luni, de pregătirile din ultima perioadă s-a ocupat Ana Maria. A avut parte de ajutor și s-a descurcat, însă pe viitorul soț l-a băgat în ședință de cum a aterizat pe aeroportul din Otopeni. Daniel Pavel a dezvăluit pentru CANCAN.RO cum reușesc el și partenera lui să mențină iubirea vie chiar și la distanță, dar cei doi au oferit și detalii despre viitoarea nuntă.

Domnul Dan, primul interviu de la întoarcerea din Republica Dominicană. Cum l-a așteptat viitoarea soție!

( NU RATA: DANIEL PAVEL, MESAJ IMPORTANT DUPĂ FINALA SURVIVOR ALL STARS: „AICI ÎNCHEI!”)

CANCAN.RO: Domnul Dan, bine ați revenit în România! Cum a fost drumul? Cum a fost întoarcerea?

Daniel Pavel: Întoarcerea a fost ca și sezonul: supremă. De două zile suntem plecați, dar bucuria este că suntem cu o parte importantă a eroilor care au fost protagoniștii acestui sezon suprem. Sunt all-stars, suntem cu campionul și cu toți cei care au făcut istorie în Survivor

CANCAN.RO: Cum ați perceput sezonul All Stars diferit față de celelalte sezoane?

Daniel Pavel: A fost un sezon stelar. Toate energiile lor, tot ce au arătat în sezoanele în care au participat. Ce au făcut între sezoane, pentru că ei se dezvoltă, cresc, arată, inspiră a fost într-adevăr la superlativ. Și-au dorit foarte mult victoria și au fost foarte mulți bine calificați pentru asta, și fete, și băieți. Până la urmă campionul este cel pe care îl știm, este Zanni. Iancu, vicecampionul, a fost foarte aproape de el. A fost totul dur și intens.

CANCAN.RO: Traseele au fost foarte intense, parcă mai intense decât în toate celelalte sezoane. Cum le-ați perceput?

Daniel Pavel: Lupta a fost clar mai puternică. Traseele sunt aceleași, dar le-am adăugat elemente noi de complexiatate. Și ce au vrut ei să obțină, de aici a fost intens. Eu am trimis acasă ceea ce am trimis mereu. Am avut onoarea să apar în contextul Survivor la fel. Adrenalină, comentariu, încerc să aduc o notă de cultură, istorie.

Daniel Pavel se declară un bărbat norocos: „Trofeul este luat!”

(ACCESEAZĂ ȘI: TEMATICA PE CARE DOMUL DAN DE LA SURVIVOR A ALES-O PENTRU NUNTA CU ANA MARIA POP! EVENIMENTUL O SĂ FIE UNUL GRANDIOS: „ASTA VREM SĂ TRANSMITEM”)

CANCAN.RO: Mai este puțin și vine nunta, mai puțin de o săptămână. Ați vorbit cu viitoarea soție?

Daniel Pavel: Urmează ședința cu viitoarea mea soție care este chiar aici. A venit la aeroport. Știu că stăm bine, avem o organizatoare de nunți care s-a ocupat de tot. Și viitoarea mea soție este avocat, actriță, știe să le îmbine.

CANCAN.RO: Deci aveți pe cine să vă bazați acasă?

Daniel Pavel: Da, trofeul este luat. În cazul nostru trofeul va fi pe 8 iunie, sâmbătă.

CANCAN.RO: Ce tradiții veți respecta la nuntă? Am înțeles că nu vreți obiceiul acela cu furatul miresei.

Daniel Pavel: Probabil o să respectăm ce se poate face, nimic spectaculos.

CANCAN.RO: Unde va fi luna de miere?

Daniel Pavel: Tot mireasa trebuie să aibă răspuns la asta.

CANCAN.RO: Cine alege dintre voi doi destinația de vacanță?

Ana Maria: Alegem împreună ca de obicei. Încă nu ne-am gândit la asta pentru că mai sunt niște proiecte probabil după și nu știm când vom pleca.

Daniel Pavel: Este greu să te așezi din nou după o asemenea experiență. Uitați-vă și la ei că este foarte greu să intri în starea de om normal.

CANCAN.RO: Este greu să trăiești cu Dan în casă ținând cont că stă atât de mult timp plecat?

Ana Maria: Nu este deloc greu pentru că stăm de cele mai multe ori împreună. În doi ani totul a mers strună, nu ne-am plictisit, când a trebuit să plece, a plecat. Când am fost împreună a fost totul bine.

Daniel Pavel: Adică nu îi comentez mersul prin casă, traseele. Mai degrabă este invers.

Ana Maria: Este ideal. Îmi pare rău, doamnelor, domnișoarelor, dar am găsit bărbatul ideal.

CANCAN.RO: Ne bucurăm foarte mult pentru voi! Vă urăm Casă de piatră și să fiți fericiți!

Daniel Pavel: Mulțumim foarte mult și bine am venit acasă, asta este important.

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.