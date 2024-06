Daniel Pavel, mesaj important după Finala Survivor All Stars: „Aici închei!”

După ce a stat luni de zile departe de casă, sub soarele dogoritor din Dominicană, Daniel Pavel s-a întors acasă, în brațele partenerei sale. Acesta încearcă să reintre în cotidian, însă nu are prea mult timp de pauză, căci în curând va ajunge în fața altarului, iar pregătirile sunt în toi. Chiar și așa, după întoarcerea în România, domul Dan și-a găsit timp pentru a transmite un mesaj important fanilor săi.

Competiția Survivor All Stars a ajuns la final. Zanni este cel care a reușit să își adjudece și de această dată victoria și să pună mâna pe trofeu. După cinci luni grele, echipa de la Pro TV s-a întors acasă, în frunte cu domnul Dan. Prezentatorul emisiunii a ajuns în România și a împărtășit cu fanii săi câteva gânduri. Ce a spus acesta?

(CITEȘTE ȘI: ALL STARS A FOST ULTIMUL SEZON SURVIVOR? ANUNȚUL OFICIAL FĂCUT DE PRO TV)

Deși nu trăiește în condiții la fel de dure precum concurenții, filmările pentru Survivor sunt grele și pentru prezentatorul emisiunii. În fiecare an, acesta stă plecat luni bune de acasă, iar de această dată plecare a fost și mai grea, având în vedere că pregătirile de nuntă sunt în toi.

Însă, chiar și așa, domnul Dan s-a bucurat din plin de încă un sezon Survivor, dar și de aprecierea publicului. Întors din Dominicană, Daniel Pavel a scris ultima filă din jurnalul său de la Survivor All Stars și a vorbit despre toate cele întâmplate în competiție.

De asemenea, acest a amintit și de nunta ce va urma și le-a mărturisit fanilor săi că în următoare perioadă nu o să mai fie foarte activ în mediul online, căci o va ajuta pe iubita lui cu pregătirile, mai ales având în vedere că ea a purtat tot greul până acum. Însă, domnul Dan le-a promis fanilor săi că o să revin cu imagini de la marele eveniment și că va împărtăși toată bucuria și cu urmăritorii lui.

„Națiune Survivor, Ce dor mi-a fost să vă scriu, stând sub soarele puternic dominican, de lângă apă, cu o urmă de oboseală după filmări și cu bucuria că v-am simțit aproape. Da, vă scriu ultima filă a jurnalului meu din acest an, tot din Republica Dominicană, de unde v-am scris-o și pe prima. A fost o săptămână grea, una în care am intrat cu cinci concurenți, am pierdut câte unul marți și miercuri, iar joi… am ales un campion! A fost săptămâna finalei Survivor All Stars, din 2024.

Scriu cumva aceste rânduri cu un nod în gât, cu sentimentul că parcă a trecut iar, cât aș clipi, un sezon atât de dur și de important cum a fost cel suprem, cel care i-a adus la un loc pe cei mai puternici concurenți din toți anii. (…)

Pentru mine a fost greu să mă rup de casă, încă o dată, deoarece mai e puțin până la nuntă și am fost nevoit să o las pe Ana să ducă greul, dar să știu că mă înțelege și că mă susține de acasă, atât spiritual, cât și prin cuvinte și iubire, înseamnă totul! Pasiunea ne-a legat și ne demonstrează că poți face orice atunci când omul de lângă tine este acolo, indiferent de moment. Voi reveni acasă, vom pune la punct ultimele detalii și vom ajunge și la acel punct din viață. Promit să vă arăt cele mai frumoase imagini și să vă simțiți parte și din acest moment de neuitat

Națiunea mea… aici închei! Ne-am fost și ne suntem aproape… iar până la noi vești, ne auzim în social media. Vă îmbrățișez!”, a transmis Daniel Pavel, potrivit libertatea.ro.